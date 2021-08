09:20

Der SMI steigt in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent auf 12'189 Punkte. Nachdem der Leitindex bereits am Freitag bei 12'146,68 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt hatte, erreicht der Leitindex somit ein neues Höchst. Rückenwind erhält er dabei vor allem von den asiatischen Börsen. Die Wall Street war am Freitag selbst zwar tiefer aus dem Handel gegangen, hatte den Juli aber mit einem weiteren Plus beendet.

Dabei hat die Volatilität zuletzt wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus und den möglichen Folgen für die wirtschaftliche Erholung zugenommen. Gleichzeitig zeige die noch laufende Berichtssaison, dass die grosse Mehrzahl der Unternehmen die Erwartungen des Marktes übertreffe, was wiederum immer wieder für eine gewisse Beruhigung sorge. Zuletzt hatte Pekings regulatorisches Durchgreifen die Investoren verunsichert. Auch die aktuellen Konjunkturdaten dürften eher für Fragezeichen sorgen. So sind die Fabrikaktivitäten im Juli aufgrund steigender Kosten und extremer Wetterbedingungen deutlich gesunken.

As Delta variant cases surge, longtime bear David Rosenberg warns stocks tied to the economic recovery will get hit (via @TradingNation) https://t.co/PSyFp6I2gk — CNBC (@CNBC) August 1, 2021

Top-Aktien sind Alcon (+2,2 Prozent) und Holcim (+1,7 Prozent). Laut Insidern gehört der brasilianische Zementhersteller CSN Cimentos zu den Bietern für Holcim-Aktivitäten in dem südamerikanischen Land.

Über 1 Prozent im Plus handeln auch die CS, Swatch, Swiss Re, Swiss Life, Richemont, die Partners Group und Zurich.

Roche-Bons (+0,7 Prozent) sind ebenfalls verstärkt gefragt, nachdem der Partner Regeneron von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Erweiterung der Notfallzulassung für den Covid-Cocktail Regen-Cov (Casirivimab und Imdevimab) erhalten hat. Neu kann der Cocktail auch als Prophylaxe nach der Ansteckung mit Corona bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit einem Gewicht von mindestens 40 Kilogramm verwendet werden, die ein hohes Risiko für eine schwere Corona-Erkrankung haben, bei der ein Spitalaufenthalt oder der Tod droht.

Lonza (+0,1 Prozent) wiederum profitieren von verschiedenen Analystenkommentaren und Kurszielerhöhungen nach den Zahlen zum ersten Semester.

Am breiten Markt steigt der Kurs von Interroll (+3,2 Prozent) nach Zahlen deutlichz.

+++

09:05

Der SMI startet mit einem Plus von 0,5 Prozent in den Handel. Die Kurse fast aller 20 Aktien ziehen zum Teil deutlich an.

+++

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Nestlé: Berenberg erhöht auf 130 (127) Fr. - Buy

Roche: JPMorgan erhöht auf 360 (310) Fr. - Neutral

Lonza: Julius Bär erhöht auf 720 (610) Fr. - Hold

Adecco: Vontobel senkt auf 58 (63) Fr. - Hold

Mobimo: Vontobel erhöht auf 300 (295) Fr. - Hold

Bucher: Vontobel erhöht auf 510 (490) Fr. - Hold

Bucher: Credit Suisse erhöht auf 478 (475) Fr. - Neutral

Kardex: Vontobel erhöht auf 270 (225) Fr. - Buy

Forbo: Vontobel erhöht auf 2100 (2050) Fr. - Buy

Forbo: Credit Suisse erhöht auf 1730 (1640) Fr. - Neutral

+++

08:10

Der SMI wird von Julius Bär um 0,3 Prozent auf 12'154 Punkte höher gestellt.

Die Aktie von Holcim (+1 Prozent) wird von der Deutschen Bank neu mit einem Kursziel von 75 statt 70 Franken und von der DZ Bank mit 71 statt bisher 67 Franken zum Kauf empfohlen.

Roche und Lonza (je +0,6 Prozent) sind ebenfalls dank Analystenkommentaren über dem Markt höher prognostiziert.

+++

07:50

Die Ölpreise sind gefallen. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China hätten die Nachfrage nach Rohöl am Morgen belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 74,69 US-Dollar. Das waren 72 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 62 Cent auf 73,33 Dollar.

+++

06:05

Nach Angaben der IG Bank handelt der SMI vorbörslich um 0,3 Prozent im Plus.

Der SMI erreichte am Freitag im Lauf des Tages ein Rekordhoch bei 12'147 Punkte und beendete den Handel bei 12'117 Punkten (+0,3 Prozent).

+++

06:00

Die asiatischen Aktien starten fester in die Woche. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 1,9 Prozent bei 27'807 Punkten höher.

Eine Reihe positiver US-Unternehmensgewinne beruhigte die Märkte, die von dem regulatorischen Vorgehen der Regierung in Peking und enttäuschenden Wirtschaftsnachrichten verschreckt waren. Das Wachstum der chinesischen Industrie war im Juli wegen schrumpfender Nachfrage infolge hoher Produktpreise auf den niedrigsten Stand seit 15. Monaten zurückgegangen.

China factory activity growth slips to 15-month low in July https://t.co/0hdL4ntpPO — ST Business Desk (@stbusinessdesk) August 2, 2021

"Steigende Unternehmensgewinne in den USA und niedrigere Anleiherenditen sorgen für Unterstützung, und der Aufwärtstrend bei Aktien dürfte in jedem Fall bis ins nächste Jahr hinein anhalten, da steigende Impfraten eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung ermöglichen", so Shane Oliver, Chef-Anlagestratege bei AMP Capital.

Etwa 89 Prozent der fast 300 jüngsten US-Bilanzzahlen haben die Gewinnschätzungen der Analysten übertroffen.

+++

05:40

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,8 Prozent.

+++

05:35

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,66 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4654 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9055 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1872 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0751 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3896 Dollar.

(Reuters)