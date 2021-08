09:20

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt hält an. Der Dax näherte sich am Freitag der 16'000er Marke und stieg in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 15'954 Zähler. "Mit den neuen Allzeithochs hat sich die Stimmung auf dem Parkett deutlich verbessert", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Wir sehen wieder Neu-Einstiege und Aufstockungen von Positionen."

Eine Kursexplosion gab es beim Online-Tierbedarfshändler Zooplus nach einer Übernahmeofferte. Die Papiere sprangen um 41 Prozent auf 392,40 Euro. Der US-Finanzinvestor Hellman & Friedman bietet 390 Euro in bar je Zooplus-Aktie. Anleger stiegen zudem bei Adidas nach dem Verkauf der Sportartikel-Marke Reebok ein. Der Konzern will einen Teil des Erlöses an die eigenen Aktionäre ausschütten, als Dividende oder in Form eines Aktienrückkaufs. Adidas-Aktien gewannen 1,8 Prozent und standen damit an der Dax-Spitze.

+++

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien Zurich Insurance: Bank of America erhöht auf 435 (425) Fr. - Buy

Zurich Insurance: DZ Bank erhöht auf 400 (385) Fr. - Halten

Zurich Insurance: Berenberg erhöht auf 470,60 (451,90) Fr. - Buy

Richemont: Goldman Sachs erhöht auf 138 (134) Fr. - Buy

Swisscom: Goldman Sachs erhöht auf 474 (449) Fr. - Sell

Straumann: Credit Suisse erhöht auf 1745 (1430) Fr. - Outperform

Straumann: Deutsche Bank erhöht auf 1900 (1450) Fr.

Dufry: Julius Bär senkt auf 55 (60) Fr. - Hold

Galenica: Deutsche Bank erhöht auf 70 (64) Fr. - Hold

Dätwyler: Vontobel erhöht auf 326 (289) Fr. - Hold

Phoenix Mecano: Research Partners erhöht auf 535 (520) Fr. - Halten

Ypsomed: Credit Suisse erhöht auf 148 (125) Fr.

09:15

Der SMI notiert nach dem Beginn des Börsenhandels in der Schweiz um 0,3 Prozent auf 12'469 Punkten höher.

Nur teilweise Unterstützung liefern die eher gemischten Vorgaben aus Übersee. Am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag zwar der Dow Jones Industrial und der S&P 500 auf Rekordniveau gehalten, im Vergleich zum Europa-Schluss hat der Dow noch rund 100 Punkte zugelegt. In Asien bestimmen die anhaltende Sorge über mögliche neue behördliche Eingriffe in China und die Auswirkungen der sich ausbreitenden Delta-Variante des neuen Coronavirus in mehreren Ländern das Geschehen.

Insgesamt verspreche es ein eher ruhiger Tag zu werden, heisst es von Händlerseite. Hierzulande steht der Produzentenpreis-Index (PPI) für Juli auf der Agenda. Der PPI gilt als Vorlaufindikator für die Entwicklung der Konsumentenpreise, da die Kosten der Produktion normalerweise auf die Konsumentenpreise abgewälzt werden. Erst am Vortag war er in den USA veröffentlicht worden und hatte mit seinem drastischen Anstieg den Markt etwas überrascht. Immerhin hatten Daten vom Mittwoch eine Abflachung des Konsumentenpreisindex für Juli gezeigt. Diese starke Divergenz zwischen den beiden habe dazu beigetragen, dass sich das Bild einer nur vorübergehend hohen Inflation etwas eingetrübt habe, kommentiert ein Händler.

Grosse Ausschläge zeigen die Kurse allerdings nicht. ABB (+0,6 Prozent) führt den SMI an, gefolgt von Richemont und CS (beide je +0,6 Prozent). Richemont profitiert von einer Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs. Der Versicherer Zurich (+0,5 Prozent) wird nach seinem bereits starken Lauf am Vortag nun von Analystenkommentaren gestützt. Die Experten reagieren allesamt positiv auf die am Vortag präsentierten Halbjahreszahlen.

In den hinteren Reihen fallen Schweiter nach Halbjahreszahlen gegen den Trend um 8,4 Prozent zurück, während Vifor (+1,5 Prozent) und Ypsomed (+1,5 Prozent) durch Analystenkommentare gestützt werden.

+++

09:05

Der SMI legt nach Handelsbeginn um 0,3 Prozent auf 12'466 Punkte zu.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,2 Prozent bei 12'452 Punkten höher.

Die Aktie der Credit Suisse (+1,2 Prozent) im am höchsten von allen SMI-Titeln indiziert. Ex-UBS-Manager Axel Lehmann soll in den Verwaltungsrat der Grossbank einziehen.

Zurich (+1,1 Prozent) schliesst an den guten Lauf nach den gestrigen Halbjahresresultaten an, die auch mit positiven Analystenratings quittiert werden.

Schweiter (-1,4 Prozent) gehen nach Zahlen tiefer. Vifor (+1,5 Prozent) und Ypsomed (+1,1 Prozent) stechen ebenfalls heraus.

+++

06:05

Gemäss der IG Bank handelt der SMI vorbörslich um 0,1 Prozent im Plus.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag seine Rekordjagd fortgesetzt und nach einem an Unternehmenszahlen reichen Tag erneut höher geschlossen. Der SMI schloss 0,33 Prozent höher bei 12'429,17 Punkten.

+++

05:55

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index der japanischen Börse liegt um 0,03 Prozent leicht höher bei 28'024 Punkten.

+++

05:00

An den meisten asiatischen Börsen haben sich die Rekordhöhen der Märkte nicht wie in anderen Teilen der Welt durchgesetzt. Sie sind stattdessen im frühen Handel gefallen.

Händler verwiesen auf die anhaltenden Sorgen über mögliche weitere regulatorische Massnahmen in China und die Auswirkungen der sich ausbreitenden Delta-Variante in mehreren Ländern der Region.

Nur Australien widersetzte sich dem Trend. "Australien war zum Grossteil nicht von dem harten Vorgehen der chinesischen Behörden gegen den Technologiesektor betroffen", sagte Kyle Rodda, Analyst bei IG Markets. Weit angelegte regulatorische Änderungen in Chinas verarbeitendem Gewerbe hätten dem australischen Markt mehr Sorgen bereitet, sagte er weiter.

China's zero Covid stance set to disrupt shipping further, as key port partially shuts after one case https://t.co/WLHmkBe3L6 — CNBC (@CNBC) August 13, 2021

+++

04:50

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

+++

04:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,38 Yen und stagnierte bei 6,4778 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9230 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1739 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0835 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3813 Dollar.

+++

22:35

Am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag der Dow Jones Industrial und der S&P 500 auf Rekordniveau gehalten. Der Leitindex schloss knapp im Plus mit 0,04 Prozent auf 35'499,85 Punkten und blieb damit nur rund elf Zähler unter seinem gleich zur Eröffnung erreichten Rekordhoch.

Auch der marktbreite S&P stieg so hoch wie nie und schloss mit plus 0,30 Prozent auf 4460,83 Punkte nur knapp unter seiner Bestmarke. An der Nasdaq gewann der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 0,41 Prozent auf 15'088,98 Zähler.

Zur Wochenmitte hatten die Anleger mit Erleichterung darauf reagiert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten nicht weiter gestiegen ist. Die Standardwerte-Indizes hatten ihre Rekordjagd fortgesetzt. Am Donnerstag wurde nun bekannt, dass die US-Erzeugerpreise überraschend deutlich angezogen haben. Das dürfte nun die Inflationserwartungen in den USA weiter anheizen. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Vorerst aber sei die Furcht vor einer frühzeitigeren Straffung der Geldpolitik erst einmal gebannt, hiess es aus dem Handel.

Im Dow wie an der Nasdaq waren die Apple-Aktien unter den Top-Werten mit plus 2,1 Prozent. Mehrere Analysten stellten auf eine starke Erholung der iPhone-Nachfrage in China ab. Laut Samik Chatterjee von JPMorgan weist dies darauf hin, dass Apple den Marktanteil weiter ausbaut. Zum Handelsschluss kosteten die Apple-Aktien 148,89 Dollar. Sie nehmen damit wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 150 Dollar, das sie Mitte Juli erreicht hatten. Besser als Apple waren am Donnerstag im Dow nur die Aktien des Softwarekonzerns Salesforce mit einem Aufschlag von zweieinhalb Prozent.

Die Papiere von Palantir schnellten um mehr als elf Prozent nach oben. Die Datenanalysefirma hatte sowohl mit ihren Umsatzzahlen als auch mit der Umsatzprognose positiv überrascht. Das Wachstum sei beeindruckend, schrieb Analyst Brent Thill von Jefferies.Mit Blick auf die Entwicklung mit gewerblichen Kunden schalte Palantir einen Gang höher.

Die Anteile von Micron Technology büssten hingegen fast sechseinhalb Prozent ein, nachdem sich Analyst Shawm Kim von der Bank Morgan Stanley negativ zu den Aktien des Speicherchipherstellers geäussert hatte. Seiner Meinung nach geht der Markt für Dram-Chips aktuell in eine spätzyklische Phase über und verliert entsprechend an Schwung.

Die Anteile von Ebay notierten zunächst schwächer, drehten dann aber und schlossen mit plus 1,3 Prozent. Die Online-Handelsplattform hatte im zweiten Quartal deutliche Geschäftszuwächse verbucht, der in Aussicht gestellte Nettoumsatz verfehlte allerdings die Erwartungen.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)