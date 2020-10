13:30

U.S. Stock Futures

S&P +14.50 / +0.42 pct. Level 3,487.75 Fair Value 3,468.41 Difference 19.34 Data as of 7:13am ET Nasdaq +155.50 / +1.33 pct. Level 11,880.25 Fair Value 11,713.82 Difference 166.43 Dow -3.00 / -0.01 pct. Level 28,515.00 Data as of 7:13am ET/cnn.com

December 2020 contract

+++

10:45

Der SMI notiert um 0,3 Prozent höher auf 10'347 Punkten. Wie so oft, wenn Konjunkturhoffnungen Treiber des Marktes sind, sind vor allem Finanzwerte und Aktien zyklischer Firmen gesucht. Mit an der Spitze stehen die Aktien der Grossbank Credit Suisse (+1,5 Prozent). Die Papiere der Konkurrentin UBS gewinnen 0,9 Prozent.

Gesucht sind zudem die Anteile der Technologiefirma Logitech (+1,7 Prozent), des Bauchemiekonzerns Sika (+1,4 Prozent), der Logistikfirma Kühne+Nagel (+0,8 Prozent), des Personaldienstleisters Adecco (+0,8 Prozent) und des Liftherstellers Schindler (+1,2 Prozent).

Am breiten Markt steigen Aryzta um 7,6 Prozent. Der Titel des angeschlagenen Tiefkühlbackwarenproduzenten profitieren von Turnaround-Hoffnungen, heisst es. Zu den Gewinnern zählen auch die Papiere der Technologiefirmen Ascom (+3,8 Prozent) und Meyer Burger (+3,6 Prozent).

Dagegen verlieren Dufry 8,4 Prozent. Händler erklären den Kurseinbruch damit, dass ab heute Montag der Prozess der Kapitalerhöhung startet und dass in diesem Zusammenhang auch der Handel mit dem Anrecht zur Kapitalerhöhung beginnt.

Der vollständige Bericht zur Mittagsbörse findet sich hier.

Kurszieländerungen am Schweizer Markt: Temenos: Deutsche Bank senkt von 155 auf 120 Franken - 'Hold'

Temenos: Credit Suisse senkt von 155 auf 125 Franken - 'Neutral'

Swiss Re: Barclays senkt von 96 auf 91 Franken - 'Overweight'

AMS: Barclays erhöht von 12 auf 14 Franken - 'Underweight'

+++

10:00

Der SMI notiert um 0,02 Prozent höher auf 10'322 Punkten. Die grössten Anstiege verbuchen die Aktien der Grossbank Credit Suisse (+1,1 Prozent). Die ivale UBS legt 0,6 Prozent zu. Sika (+1 Prozent), Alcon (+0,8 Prozent) und Swisscom (+0,6 Prozent) legen ebenfalls deutlich zu.

Auf der anderen Seite der Tabelle stehen Novartis (-0,5 Prozent), Swatch (-0,5 Prozent) und Nestlé (-0,1 Prozent) im Minus.

Am breiten Markt steigen Aryzta um 6,5 Prozent. Der Titel des angeschlagenen Tiefkühlbackwarenproduzenten profitieren von Turnaround-Hoffnungen, heisst es. Dagegen verlieren Dufry 13 Prozent. Die steigenden Corona-Infektionszahlen machten den Reisewerten zunehmend zu schaffen, sagt ein Händler.

Börse - Fünf Aktien, die diesen Oktober an der Börse auffallen https://t.co/DVBxB2QdfT pic.twitter.com/jm7n4wlJUd — cash (@cashch) October 11, 2020

+++

09:10

Positive Vorgaben aus den USA und aus China verhelfen der Schweizer Börse zu einem positiven Trend verhelfen. Der SMI liegt nach der Börsenöffnung bei 10'322 Punkten leicht höher.

In den USA hatte die Hoffnung auf neue Konjunkturhilfen zur Abfederung der Coronakrise für steigende Kurse gesorgt. Präsident Donald Trump hatte sich laut seinem Wirtschaftsberater Larry Kudlow nun doch für ein überarbeitetes Konjunkturpaket ausgesprochen. Dieses werde relativ breit aufgestellt sein, hiess es. Zusätzliche Unterstützung gibt es von der Technologiebörse Nasdaq, wo die Aussicht auf eine milliardenschwere Übernahme in der Chipbranche für Kursfantasie sorgt.

Die Marktteilnehmer erhoffen sich zudem Impulse von der im Laufe der Woche beginnenden Saison der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Aus den Reihen der Bluechips werden die Umsatzzahlen des Pharmakonzerns Roche sowie das Ergebnis des Bankensoftwareunternehmens Temenos erwartet. Dabei könnten diese weniger schlimm als befürchtet ausfallen.

So haben in den USA die Analysten ihre Schätzungen für die Quartalsergebnisse etwas nach oben revidiert. Weniger schwarz malt auch das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco, das die BIP-Prognose für 2020 auf -3,8 von zuvor -6,2 Prozent nach oben revidiert hat.

Im SMI gibt es an diesem nachrichtenarmen Tag wenig Azente. Die CS-Aktie steigt allerdings um über ein Prozent. UBS (+0,8 Prozent) und Swisscom (+0,6 Prozent) laufen ebenfalls gut. Novartis (-0,4 Prozent) und Nestlé (-0,2 Prozent) verhindern einen stärkeren Anstieg des SMI.

Kursakzente setzen dürfte die ausserordentliche Indexanpassung der Schweizer Börse SIX. Demnach fallen die Aktien von Sunrise wegen der Übernahme durch Liberty Global aus dem Mid-Cap-Index SMIM heraus und werden durch die Titel des Laborausrüsters Tecan (noch kein Kurs, vorbörslich +1,5 Prozent) ersetzt. Zudem wechseln die Namenaktien der Online-Bank Swissquote vom SPI Small in den SPI Mid. Die betroffenen Indizes würden zum 16. Oktober angepasst.

Etwas höher laufen Basilea (+0,2 Prozent). Das Biotechunternehmen hat am virtuellen Fachkongress "Molecular Analysis for Precision Oncology" (MAP-Kongress) die gepoolten Daten zu seinem Krebskandidaten Derazantinib vorgelegt. Dabei habe Derazantinib bei Patienten, die an einem speziellen Gallengangskrebs erkrankt sind, Antitumor-Aktivität gezeigt.

Unter Abgabedruck geraten könnten Landis+Gyr (noch kein Kurs, vorbörslich -1,5 Prozent). Das Messtechnikunternehmen hat im ersten Halbjahr einen Umsatzeinbruch um mehr als ein Viertel verbucht und einen Verlust von 2 Millionen Dollar geschrieben.

+++

08:10

Der SMI legt vorbörslich um 0,5 Prozent auf 10'370 Punkte zu. Alle 20 Titel sind höher gestellt, am stärkten steigen Partners Group (+1,2 Prozent).

Am breiten Markt fallen nach Studienergebnissen Basilea und auch DKSH (je +1,9 Prozent) auf. Tecan (+1,4 Prozent) steigen in den SMIM auf. Landis+Gyr (-1,6 Prozent) fallen nach Zahlen in der Gunst der Anleger.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

07:45

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel etwas nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,47 US-Dollar. Das waren 38 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 37 Cent auf 40,23 Dollar.

Marktbeobachter machten für die Preisschwäche unter anderem die nach dem Wirbelsturm Delta wieder anlaufende Ölförderung im Golf von Mexiko verantwortlich. Auch in Libyen gebe es Fortschritte bei der Wiederaufnahme der Produktion im grössten Ölfeld des Landes. Dies könnte die Ölpreise weiter unter Druck setzen.

"Das Angebot kommt zum Markt zurück, während es immer noch viele Bedenken in Sachen Nachfrage gibt, da in Europa die Corona-Fallzahlen erneut steigen", hiess es von Warren Patterson, Rohstoffexperte der ING-Bank Niederlassung Singapur.

+++

07:40

Positive Analystenkommentare ermuntern Anleger zum Einstieg bei Daimler. Die Aktien des Autobauers steigen vorbörslich um 2,5 Prozent auf etwa 49,20 Euro. Die Experten von Goldman Sachs stuften die Titel auf "Buy" von "Sell" hoch und hoben das Kursziel auf 60 von 40 Euro an. Ihre Kollegen von Morgan Stanley erhöhten ihr Kursziel auf 63 von 54 Euro.

+++

06:05

Die asiatischen Anleger haben am Montag zunächst auf die Erholung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt gesetzt. China hat die Corona-Pandemie weitestgehend unter Kontrolle gebracht, weshalb sich die Wirtschaft spürbar erholt.

"Wenn sich das Kapital mit relativen Wachstumsraten bewegt, sieht China ziemlich attraktiv aus", sagte Chris Weston von Pepperstone in Melbourne. Die Aktien seien billig, Renditen vorteilhaft und die Aussichten solide. Bislang gelte China als "sicherer Hafen".

China's Qingdao orders city-wide COVID-19 testing following new infections https://t.co/jgQSm9wFwy — Reuters China (@ReutersChina) October 12, 2020

Verunsichert waren die Anleger daher von Nachrichten aus der Millionenmetropole Qingdao, in der alle neun Millionen Einwohner infolge von Ansteckungen in Zusammenhang mit einem Krankenhaus der Stadt auf das Virus getestet werden sollen.

Die Börse in Tokio hat sich zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 23'526 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1640 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 2,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 105,51 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,7192 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9107 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1814 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0758 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3030 Dollar.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)