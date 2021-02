11:30

Der SMI legt um 0,3 Prozent auf 10'839 Punkte zu. Der Swiss Leader Index SLI steigt um 0,2 Prozent auf 1733 Punkte.

Die Gewinner werden von AMS (+2,4 Prozent) angeführt. Die Anteile des Sensorenhersteller können sich vom Kurssturz des Vortages etwas erholen. Am Dienstag hatten Gewinnmitnahmen nach der Bekanntgabe des Jahresergebnisses die Titel um sieben Prozent einbrechen lassen. "Solche Kursrückschläge sind bei AMS eigentlich meist eine Einstiegsgelegenheit", sagt ein Händler.

Dahinter folgen mit Lonza, Nestlé, Sonova und Swisscom eine Reihe defensiver Werte. Lonza (+1,3 Prozent) profitiert von positiven Kommentaren, nachdem der Pharmaauftragsfertiger den Chemiebereich verkauft hat und sich auf das Kerngeschäft fokussieren will. So hat Berenberg das Kursziel auf 690 von 410 Franken erhöht und das Rating "Buy" bestätigt. Bei Citigroup lautet das neue Kursziel 624 nach 550 Franken.

09:40

Der SMI hält sich bei 0,2 Prozent auf 10'827 Punkten im Plus.

Kurszieländerungen am Schweizer Markt: Roche: JPMorgan senkt auf 310 (345) Franken - Neutral

Swisscom: DZ Bank senkt auf 410 (430) Franken - Verkaufen

Lonza: Berenberg erhöht auf 690 (410) Franken - Buy

Lonza: Citigroup erhöht auf 624 (550) Franken - Neutral

Kursziel AMS: Morgan Stanley erhöht auf 25,50 (23,50) Franken - Equal Weight

AMS: Barclays erhöht auf 19 (17) Franken - Underweight

DKSH: Credit Suisse erhöht auf 75 (71) Franken - Outperform

Vifor: Barclays senkt auf 120 (140) Franken - Equal Weight

Kursziel DKSH: Vontobel erhöht auf 71 (63) Franken - Hold

Dätwyler: Credit Suisse erhöht auf 293 (260) Franken - Outperform

Aluflexpack: Jefferies senkt auf Hold (Buy) - Ziel 45 (31) Franken

Inficon: UBS erhöht auf 1'150 (975) Franken - Buy

Mobimo: Research Partners erhöht auf 285 (277) Franken - Halten

09:15

Der SMI schafft ein Plus von 0,2 Prozent auf 10'820 Punkte, nachdem der Handel eröffnet hat. Freundliche Vorgaben aus Asien und die Hoffnung auf das geplante US-Konjunkturpaket sorgen laut Händlern für eine gute Stimmung. Bis das Paket beschlossen sei, dürften die Investoren aber etwas orientierungslos bleiben. Andere Impulse sind bis auf die Inflationsdaten aus den USA und Deutschland heute dünn gesät.

Gegen Abend will sich zudem US-Notenbankchef Jerome Powell zum Zustand des US-Arbeitsmarkts äussern. Für das Fed steht die Entwicklung des durch die Corona-Krise stark angeschlagenen Jobmarkts im Mittelpunkt. Inflationsgefahren macht das Fed derzeit nicht aus. Allerdings befürchten manche Ökonomen, dass das Corona-Hilfspaket zu einer höheren Inflation führen könnte.

An der Spitze der Blue Chips stehen Lonza (+0,7 Prozent). Sie profitieren von Analystenkommentaren. Berenberg hat das Kursziel auf 690 von 410 Franken erhöht und das Rating "Buy" bestätigt. Bei Citigroup lautet das neue Kursziel 624 nach 550 Franken und das Rating bleibt "Neutral". Hinter Lonza folgen Sika und LafargeHolcim (+0,6 Prozent), CS (+0,5 Prozent). Am anderen Ende der Tabelle figurieren Alcon (-0,4 Prozent).

AMS steigen um 1,4 Prozent und können sich damit vom Kurssturz des Vortages ein wenig erholen. Am Dienstag hatten Gewinnmitnahmen nach der Bekanntgabe des Jahresergebnisses die Titel massiv unter Druck gesetzt. Am breiten Markt fallen Basilea mit einem Kursplus von 3,8 Prozent auf. Die Pharmafirma hat mit Derazantinib erste positive Ergebnisse bei Gallengangkrebs erzielt.

08:10

Laut Julius Bär steht der SMI vorbörslich um 0,4 Prozent bei 10'842 Punkten höher. Die Stimmung bevorzugt Zykliker wie ABB (+0,4 Prozent), wo die Aktie etwas stärker anzieht als bei den übrigen Titel. Alle 20 Aktien sind aber im Plus.

Lonza (+2,2 Prozent) sticht dank Kurszielerhöhungen heraus.

Am breiten Markt sind unter anderem AMS (+1,3 Prozent), Basilea (+2,8 Prozent), Inficon (+2,5 Prozent) oder SIG (+1,5 Prozent) deutlich höher gestellt als der Markt. Vifor (-0,8 Prozent) verlieren.

07:20

Gemäss der Kursangaben der IG Bank steht der SMI vorbörslich um knapp 0,5 Prozent bei 10'853 Punkten (Kauf) höher.

06:05

Unternehmensgewinne, Hoffnungen auf ein grosses fiskalisches US-Hilfspaket und Fortschritte bei Impfungen schürten den Optimismus der Anleger vor allem in China. "Weltweit legen die Investoren mehr Gewicht auf die Aktien, da die US-Regierung voraussichtlich ziemlich genau 1,9 Billionen Dollar für ihr Konjunkturprogramm ausgeben wird", sagte Norihiro Fujito, Investmentstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag 0,2 Prozent tiefer bei 29.455 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1930 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

05:55

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 104,55 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4376 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8915 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2128 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0812 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3822 Dollar.

22:30

Richtungslos und träge haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag präsentiert. Das Anlegerinteresse richtete sich erneut auf das geplante Konjunkturpaket der US-Regierung mit einem Volumen von 1,9 Billionen Dollar. Einige Ökonomen äusserten zuletzt die Befürchtung, dass das Paket zu einer höheren Inflation führen könnte. Tags zuvor hatten die Leitindizes weitere Rekordhochs markiert und mit dem sechsten Handelstag hintereinander im Plus die längste Gewinnserie seit August 2020 verzeichnet.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 31 375,83 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,11 Prozent auf 3911,23 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,06 Prozent auf 13 687,09 Zähler.

Die mittlerweile recht hohen Bewertungen vieler Aktien liessen die Anleger innehalten, während sie die besseren Konjunkturaussichten sowie die weltweite Verlangsamung der Corona-Infektionen bejubelten, hiess es aus dem Handel. Die sich dem höchsten Stand seit 2013 nähernden Inflationserwartungen würfen aber auch die Frage auf, wann dies zu einer Bedrohung für Aktien werde.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von DuPont mit einem Verlust von 3,0 Prozent im Anlegerfokus. Die Corona-Pandemie hatte den US-Spezialchemiekonzern im Vorjahr tief in die roten Zahlen gerissen. Für 2020 stand ein Verlust von knapp 3 Milliarden Dollar in den Büchern, nachdem DuPont im Vorjahr noch rund eine halbe Milliarde Gewinn erwirtschaftet hatte. Im Schlussquartal sprang jedoch ein Gewinn heraus.

Die Papiere von Constellation Brands stiegen hingegen um 2,3 Prozent auf 233,80 US-Dollar. Die Analysten von Goldman Sachs hatten die Titel des Bier- und Spirituosenkonzerns in die "Conviction Buy List" der besonders aussichtsreichen Investments aufgenommen und das Kursziel von 255 auf 275 Dollar erhöht.

Auf ein unterschiedliches Echo stiess hingegen ein möglicher Deal zwischen den Gendiagnostik-Spezialisten Quidel und Qiagen . Während Qiagen-Aktien in New York um 3,1 Prozent fielen, stiegen Quidel-Papiere um 1,5 Prozent. Am Vortag, als die Spekulationen erstmals kursierten, war die Kurstendenz genau gegenläufig gewesen. Von der Commerzbank hiess es, bei einer Fusion beider Unternehmen wäre die Abhängigkeit von coronarelevanten Umsätzen recht hoch. Dies berge "Herausforderungen" mit Blick auf 2022.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)