06:05

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hatte zuvor am Mittwoch ein 30-Jahres Hoch erreicht. Der breiteste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,1 Prozent.

Hong Kong stocks dip after the city says it will ease virus restrictions, including allowing evening restaurant dining

CanSino is up 8% after Mexico approves its Covid vaccine for emergency use

Markets in China are closed for the Lunar New Year https://t.co/GcPilJMDVt pic.twitter.com/aEOpa5jA0S

— Bloomberg Next China (@next_china) February 11, 2021