11:45

Nach einer kurzen Verschnaufpause setzt Bitcoin erneut zum Sprung auf ein Rekordhoch an. Die Cyber-Devise steigt um ein Prozent auf 66'647 Dollar, nachdem sie am Mittwoch mit fast 67'000 Dollar die vorangegangene Bestmarke vom April übertroffen hatte. "Der Risikoappetit scheint nur schwer zu bändigen", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. "Vor allem Privatanleger haben Angst, die Rally zu verpassen."

11:30

Der Leitindex SMI notiert gegen 11.10 Uhr 0,1 Prozent höher bei 12'025 Punkten. Am deutlichsten geht es bei den Blue Chips für ABB (-5,6 Prozent) nach Zahlen abwärts. Der Industriekonzern habe im dritten Quartal zwar weiter im grossen Stil Aufträge an Land gezogen, doch bremste der anhaltende Mangel an Computerchips die Umsatzentwicklung. ABB senkte denn auch das Umsatzziel.

Mehr zur Mittagsbörse findet sich hier.

10:10

Der SMI hat ins Plus gedreht. Derzeit notiert der Leitindex um 0,1 Prozent höher bei 12'022 Punkten.

09:20

Nachdem der SMI zur Wochenmitte die 12'000er Marke zurückerobert hatte, kann er diese am Donnerstag im frühen Handel zunächst nicht halten. Vor allem die deutlichen Aufschläge bei den Schwergewichten Nestlé und Novartis hatten die hiesigen Markt am Mittwoch gestützt. Investoren hätten angesichts der zahlreichen Unternehmenszahlen zuletzt die Dauerthemen wie Engpässe in den weltweiten Lieferketten, hohe Rohmaterialpreise und steigende Inflation sowie die anhaltend hohen Energiepreise etwas beiseitegeschoben. "Dabei klettern die Preise im Gleichschritt mit den Anleiherenditen weiter nach oben", kommentiert ein Händler. Und auch der heutige Handelstag wird von der Berichtssaison dominiert.

Industrie - ABB übertrifft bei Aufträgen Prognose - Ausblick wegen Lieferengpässen gesenkt https://t.co/yiUHVYdyz9 pic.twitter.com/j0baxHRqXv — cash (@cashch) October 21, 2021

Etwas schwächer sind derweil die Vorgaben aus Asien. Dort richteten sich die Blicke erneut auf den Bauträger Evergrande. "Die Aktien des Unternehmens fielen heute nach der Rückkehr von einem Handelsstopp zweistellig, und auch die Nachricht, dass ein Übernahmegeschäft für die Immobiliensparte des Unternehmens gescheitert ist, verstärkte die Befürchtung, dass es schon morgen zu einem technischen Ausfall kommen könnte", fasst ein Börsianer zusammen. Ein weiterer Experte ergänzt: "Nach den jüngsten Zahlungsausfällen anderer chinesischer Bauträger könnten die Evergrande-Geschichte und die Verschuldung im chinesischen Immobiliensektor an diesem Wochenende eine überfällige Rückkehr auf die Titelseiten erleben und die Märkte am Montag auf einen wackeligen Start vorbereiten."

Der Leitindex SMI notiert gegen 09:15 Uhr 0,1 Prozent tiefer bei 11'998 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,33 Prozent auf 1942,82 Punkte und der breite SPI 0,20 Prozent auf 15'459,19 Punkte. Bei den 30 SLI-Werten stehen 20 Verlierer acht Gewinnern gegenüber. Sonova und Swisscom sind unverändert.

Am deutlichsten geht es bei den Blue Chips für ABB (-3,8 Prozent) nach Zahlen abwärts. Die Zahlen zum dritten Quartal lieferten Licht und Schatten, heisst es von Analystenseite. Schindler (-2,7 Prozent) folgen nach einem als durchwachsen bezeichneten Quartal dichtauf.

Dass der Markt seine anfänglichen Abgaben noch in den ersten Minuten verringert, verdankt er einmal mehr dem Schwergewicht Nestlé (+0,9 Prozent), das erneut gesucht ist.

Das Nachrichtenaufkommen wird aber vor allem von den Vertretern der zweiten Reihe dominiert. Hier kommen Zur Rose (-7,6 Prozent) und GAM (-3,3 Prozent) und Inficon (-2,4 Prozent) nach Zahlen klar zurück. Huber+Suhner (+2,1 Prozent) behaupten sich gegen den Trend.

09:05

Der SMI fällt nach dem Handelsbeginn um 0,4 Prozent auf 11'966 Punkte.

08:10

Eine Dreiviertelstunde vor der Börsenöffnung berechnet Julius Bär den SMI um 0,1 Prozent bei 12'021 Punkten höher.

Nach Zahlen sind ABB (-2,1 Prozent) deutlich tiefer gestellt.

Novartis (+0,7 Prozent) profitiert von News, wonach ein neuer Vertrag mit dem Impfstoffproduzenten Biontech vereinbart wurde.

Am breiten Markt profitieren Huber+Suhner (+1,4 Prozent) von Zahlen. Bei Schindler (-1,6 Prozent) ist das Gegenteil der Fall. Zur Rose (-1,6 Prozent) ist der Kurs ebenfalls deutlich tiefer prognostiziert.

Inficon (-1,1 Prozent) fallen nach Zahlen, ebenfalls die Branchenvertreter VAT (-1,7 Prozent) und Comet (-1,6 Prozent).

06:25

Der SMI notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,1 Prozent tiefer.

Der Leitindex SMI schloss am Mittwoch um 0,6 Prozent höher bei 12'013 Punkten. Ein Grossteil des Kursplus war dabei dem Anstieg von Nestlé geschuldet.

06:20

Die gute Stimmung der Dow Jones- und Bitcoin-Anleger kann am Donnerstag nicht auf die Börsen in Asien überspringen. Sorgen um den chinesischen Immobiliensektor überschatteten die Aussichten. Ein Verkauf von Vermögenswerten des angeschlagenen Bauunternehmens Evergrande war am späten Mittwoch gescheitert. "Der US-Aktienmarkt ist sechs Tage in Folge gestiegen, der Bitcoin hat einen Rekordwert erreicht und der US-Anleihemarkt ist ruhig. Oberflächlich betrachtet sieht es gut aus", sagte Andrew Ticehurst, Ökonom bei Nomura in Sydney. "Aber unter der Oberfläche gibt es eine Reihe von Dingen, die uns beunruhigen, vor allem die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft, die in den Daten Anfang der Woche zu sehen war, und die Besorgnis über mögliche Auswirkungen von Evergrande."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 29'079 Punkten.

05:15

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

05:10

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 114,28 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3883 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9185 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1664 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0715 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3830 Dollar.

23:00

Nach dem Debüt des ersten börsennotierten US-Fonds (ETF) für Bitcoin kletterte die Cyber-Devise auf ein Rekordhoch. Sie überstieg im Tagesverlauf die Schwelle von 66'000 Dollar. Damit summierte sich das Plus der vergangenen vier Wochen auf grob 50 Prozent.

22:50

Optimistische Prognosen mehrerer Pharma-Firmen haben am Mittwoch für gute Stimmung an der Wall Street gesorgt. Der Dow Jones schloss 0,4 Prozent fester bei 35'609 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4536 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 15'121 Punkte nach. In Frankfurt ging der Dax 0,1 Prozent fester bei 15'522 Punkten aus dem Handel.

Das US-Pharma-Unternehmen Abbott Laboratories verkaufte zuletzt wieder mehr Corona-Tests und hob deshalb seine Jahresprognose an. Die Aktien stiegen um 3,2 Prozent. Auch der Pharma-Konzern Anthem blickt optimistischer auf das Gesamtjahr, die Anteilsscheine verteuerten sich um 7,7 Prozent.

Insgesamt liefere die bisherige Bilanzsaison Licht und Schatten, sagte Analystin Danni Hewson vom Brokerhaus AJ Bell. Beispiele hierfür seien die Geschäftszahlen des Konsumgüter-Herstellers Procter & Gamble und Zigaretten-Fabrikanten Philip Morris. Ersterer legte zwar ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vor, hob gleichzeitig aber seine Kosten-Prognose für das Gesamtjahr an. Philip Morris schlage sich vor dem Hintergrund steigender Ausgaben recht ordentlich, kommentierte Analyst Kevin Grundy von der Investmentbank Jefferies. Procter & Gamble legten 0,4, Philip Morris 1,3 Prozent zu.

Auch die Bilanz von United Airlines blieb nicht ohne Wermutstropfen. Der Quartalsverlust sei zwar deutlicher geschrumpft als gedacht, sagte Analystin Helane Becker vom Vermögensverwalter Cowen. Der Ausblick für das laufende Vierteljahr enttäusche aber etwas. Die Aktien büssten 0,6 Prozent ein.

Die Titel von Netflix gaben 2,2 Prozent nach, obwohl die Online-Videothek wegen des Erfolgs der Serie "Squid Games" überraschend viele Nutzer hinzugewonnen und eine Fortsetzung dieses Trends in Aussicht gestellt hatte. Umsatz und Gewinn des abgelaufenen Quartals änderten aber nichts an den Markterwartungen für das Gesamtjahr, konstatierten die Analysten der Bank JPMorgan. Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com monierte den erneut negativen Cash Flow.

Der Internet-Bezahldienst Paypal führt einem Insider zufolge Gespräche über einen milliardenschweren Kauf der Online-Pinnwand Pinterest. Paypal-Aktien gaben 4,9 Prozent nach, Pinterest-Papiere schossen fast 13 Prozent in die Höhe.

Mit Erleichterung registrierten Börsianer die Entspannung bei den Energiepreisen. Die chinesische Regierung will am heimischen Kohlemarkt einschreiten, um den dortigen Preisanstieg in den Griff zu bekommen. Dies brockte den chinesischen Terminkontrakten auf Kokskohle Kursverluste von jeweils neun Prozent ein. Es sei aber fraglich, ob dies der Auftakt zu einer Trendumkehr sei, sagte Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann. Bisherige Massnahmen wie die Freigabe staatlicher Reserven hätten kaum gefruchtet. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee stieg unterdessen um 0,8 Prozent auf 85,78 Dollar je Barrel (159 Liter).

