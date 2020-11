09:10

Der SMI fällt nach der Eröffnung um 0,4 Prozent auf 10'526 Punkte. Uneinheitliche Vorgaben aus Übersee geben den Investoren keine klare Richtung vor. Zwar hat die Wall Street am Dienstag im Minus geschlossen, die Standardwerte konnten aber bis Handelsschluss ihre Abgaben etwas eindämmen. In Asien tendieren die Märkte eher uneinheitlich, wobei der japanische Nikkei wegen der steigenden Infektionszahlen am stärksten fiel.

Investoren seien derzeit bei verschiedenen Themen zwischen Hoffen und Bangen hin- und hergerissen, heisst es im Handel. Der Hoffnung auf einen bald verfügbaren Impfstoff stünden die weiter steigenden Infektionszahlen gegenüber. Vor allem die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA von Dienstagnachmittag hätten die Sorge geschürt, dass die Pandemie die zaghafte wirtschaftliche Erholung abwürgen könnte. Auch das Thema Brexit rücke derzeit wieder verstärkt in den Fokus. Hier verweisen Börsianer auf Medienberichte, wonach Grossbritannien und die EU schon in der kommenden Woche ein Handelsabkommen beschliessen könnten.

Diesjähriger Investorentag - Richtet ABB-Chef Björn Rosengren mit der grossen Kelle an? https://t.co/EHMiOonsDW pic.twitter.com/yLKQd4Ew6m — cash (@cashch) November 18, 2020

Die Aktien des Bauzulieferers Lafarge Holcim (-0,2 Prozent) starten trotz eines positiven Analystenkommentars der Deutschen Bank im Minus. Die Experten haben die Bewertung der Titel mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen. Bei den Aktien der UBS (-1,4 Prozent) ist ein Analystenkommentar - von Goldman Sachs - für die überdurchschnittlich starken vorbörslichen Abgaben verantwortlich.

Auf Nachrichtenseite macht noch Richemont (-2,8 Prozent) von sich reden. Der Schmuck- und Uhrenkonzern lanciert wie versprochen ein Treueprogramm für seine Aktionäre, das für die zuletzt gesenkte Dividende entschädigen soll. Bereits am Dienstag haben die Anteilseigner an der ausserordentlichen Generalversammlung einer Kapitalerhöhung zugestimmt.

In den hinteren Reihen sind ebenfalls Analystenkommentare (siehe Tabelle) die treibende Kraft hinter den Kursgewinnen von Valora (+1,5 Prozent) und Lindt & Sprüngli (+1,2 Prozent).

+++

08:30

Ein rundes Kursziel für Lindt&Sprüngli - und das einzige in der Schweiz, das sechsstellig ist. Goldman Sachs stuft das Rating um zwei Stufen auf "Buy" von "Sell" hoch und erhöht das Kursziel auf 100'000 von 74'000 Franken.

Insbesondere in den USA hätten sich die Absatztrends verbessert und Lindt gewinne weitere Marktanteile dazu, schreibt Analyst John Ennis. Die Ausfälle im Duty-Free-Geschäft könnten damit und dank eines verbesserten Online- Geschäfts kompensiert werden. Im laufenden Jahr dürfte das Unternehmen zwar organisch um 3 Prozent schrumpfen, 2021 aber wieder um rund 8 Prozent wachsen, so der Experte weiter. In den Konsenserwartungen sei dies noch nicht

reflektiert und es dürften entsprechende Anpassungen vorgenommen werden, was

den Titeln Schub verleihen werde.

Die Namenaktien von Lindt&Sprüngli schlossen am Dienstag mit 83'400

Franken.

Wichtige Kursziel- und Ratingveränderungen bei Schweizer Aktien: UBS: Goldman Sachs setzt Kursziel bei 15,20 Franken - Neu 'Neutral' statt 'Kaufen'

LafargeHolcim: Deutsche Bank setzt Ziel bie 61 Franken - Nimmt mit 'Buy' wieder auf.

Credit Suisse: Goldman Sachs erhöht von 16,50 auf 16,80 Franken - 'Buy'

Lonza: Julius Bär setzt Ziel bei 610 Franken - Von 'Buy' auf 'Hold'

ABB: Jeffries erhöht von 16,50 auf 19 Franken - 'Underperform'

Alcon: Berenberg erhöht von 62 auf 69 Franken - 'Buy'

Zurich: Credit Suisse erhöht von 385 auf 415 Franken - 'Outperform'

Julius Bär: Goldman Sachs erhöht von 45 auf 50 Franken - 'Neutral'

Vontobel: Goldman Sachs erhöht von 61 auf 69 Franken - 'Neutral'

Lindt&Sprüngli: Goldman Sachs erhöht von 74'000 auf 100'000 Franken - Von 'Sell' auf 'Buy'

Bâloise: Julius Bär erhöht von 135 auf 155 Franken - 'Hold'

EFG: Goldman Sachs erhöht von 5,80 auf 6,30 Franken - 'Neutral'

Valora: Kepler Cheuvreux erhöht von 160 auf 200 Franken - Von 'Reduce' auf 'Buy'

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

08:10

Der SMI fällt vorbörslich um 0,3 Prozent auf 10'537. Im Plus stehen nur LafargeHolcim (+0,7 Prozent), während UBS (-1,2 Prozent) besonders deutlich tiefer gestellt sind. Der Grund sind ein beiden Fällen Analystenkommentare: Bei LafargeHolcim im positiven, bei der UBS im negativen Sinne.

+++

08:05

Der derzeitige Höhenrausch beim Bitcoin hält weiter an. Der Kurs der wichtigsten Kryptowährung hat am frühen Mittwochmorgen in einem turbulenten Handel auch die Marke von 18'000 Dollar überschritten. Allerdings ist er in der Folge innert Minuten um mehr als 1'000 Dollar abgestürzt. Derzeit notiert er auf der europäischen Handelsplattform Bitstamp bereits wieder bei rund 17'850 Dollar.

Zuvor hatte der Bitcoin ein neues Mehrjahreshoch von rund 18'480 Dollar erreicht, nachdem er gerade erst am frühen Dienstagnachmittag noch die Marke von 17'000 Dollar überschritten hatte. Preise in dieser Grössenordnung hatte die Kryptowährung letztmals Anfang 2018 gesehen. Das bisherige Rekordhoch des Bitcoin von Ende 2017 bei knapp 20'000 Dollar scheint nun wieder in Reichweite zu sein.

Angesichts der derzeitigen enormen Ausschläge warnt Analyst Timo Emden vom deutschen Emden Research vor einer "explosiven Mischung" am Markt. Getrieben sei die Stimmung vor allem von der "Angst, etwas zu verpassen". Ein Übertreffen des Allzeithochs sei aber nicht zu erwarten, meint Emden: "Spätestens dann dürften Anleger verstärkt ihre Gewinne versilbern."

Ray Dalio says he "might be missing something about Bitcoin" https://t.co/JCQ3pkb0vq — Bloomberg (@business) November 18, 2020

Die jüngste Bitcoin-Rallye hatte nach dem Entscheid des Bezahldiensts Paypal, den Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren, Fahrt aufgenommen. Auch die Coronavirus-Pandemie trage verstärkt dazu bei, dass die Anleger sich gegen Inflationsrisiken absichern, meint Emden. Zudem dürfte das Interesse am Bitcoin auch davon genährt werden, dass mehr und mehr Zentralbanken die Einführung von eigenem Digitalgeld erwägen.

+++

06:00

Die Impfhoffnungen der asiatischen Anleger sind von schwachen Einzelhandelsumsätzen in den USA getrübt worden. Die Daten schüren die Sorge, dass steigende Coronavirus-Fälle eine noch immer fragile wirtschaftliche Erholung im Keim ersticken könnten. Der derzeitige Anstieg der Infektionen stellt nach den Worten des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, ein grosses Problem dar und macht weiterhin eine fiskalische und geldpolitische Unterstützung der Wirtschaft nötig.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,8 Prozent tiefer bei 25'808 Punkten. "Angesichts der schnellen Gewinne in den letzten 10 Tagen war eine Korrektur unvermeidlich", sagte Hirokazu Kabeya, Chef-Stratege bei Daiwa Securities. "Wir haben solide zwei Wochen hinter uns, daher ist der Markt, der um ein halbes Prozent angesichts der Aussicht auf Beschränkungen zurückgegangen ist, nicht so schlecht", sagte Jamie Cox, Managing Partner der Harris Financial Group.

Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,1 Prozent und bewegte sich damit kaum, was auf die bessere Bewältigung der Pandemie in weiten Teilen der Region zurückzuführen ist. Der Index ist in diesem Monat bisher um mehr als elf Prozent gestiegen.

+++

05:20

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 104,09 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,5524 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9111 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1862 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0808 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3254 Dollar.

+++

22:40

Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seiner jüngsten Rekordjagd Tribut gezollt. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda sah als Grund insbesondere die weltweit deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen. Auch eine Reihe durchwachsener Unternehmensnachrichten und Konjunkturdaten belasteten den US-Leitindex, der nach anfangs deutlicheren Verlusten letztlich um 0,6 Prozent auf 29'783 Punkte nachgab. Am Montag hatte er seinen gerade mal einen Woche alten, bisherigen Höchststand übertrumpft, dabei allerdings die runde Marke von 30 000 Punkten nicht knacken können.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,48 Prozent auf 3609,53 Punkte bergab. Dagegen hielt sich der technologielastige Nasdaq 100 , der am Vortag den anderen Indizes hinterher gehinkt war, diesmal mit einem Minus von 0,30 Prozent auf 11 977,49 Zähler besser.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)