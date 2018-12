08:16

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,98 US-Dollar. Das war ein Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig um drei Cent auf 51,03 Dollar. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bremsen Zweifel an der Umsetzung des jüngsten Beschlusses wichtiger Förderländer, die in der sogenannten "Opec+" zusammengeschlossen sind, die Ölpreise. Am vergangenen Freitag hatte die Opec gemeinsam mit anderen Ölstaaten wir Russland eine Kürzung der Fördermenge um 1,2 Millionen Barrel angekündigt.

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich von der Bank Julius Bär bei 8634 Punkten (+0,97 Prozent) berechnet. Rückenwind dürfte der Leitindex SMI dabei vor allem von der Wall Street bekommen, der am Montag nach einem schwachen Start noch die Kehrtwende ins Plus gelungen war.

Die grössten Gewinner sind vorbörslich Credit Suisse und UBS (je +1,5 Prozent). Auch die Schwergewichte Nestlé (+0,7), Novartis (+1,1 Prozent) und Roche (+0,8 Prozent) dürften für Unterstützung sorgen. Am breiten Markt fallen AMS (+4,1 Prozent), Comet (+2,1 Prozent), GAM (+2,2 Prozent), Partners Group (+2,1 Prozent), Temenos (+2,1 Prozent), U-blox (+2,4 Prozent) und VAT (+2,1 Prozent) mit grossen Kursgewinnen auf.

Wie es in Händlerkommentaren am Dienstag heisst, sollte die erwartete Gegenbewegung an diesem Morgen nicht überbewertet werden. Immerhin seien die Börsen in Asien den freundlichen US-Vorgaben nur zum Teil gefolgt. Zudem trage die gestiegene Unsicherheit rund um den Brexit zu den allgemeinen Wachstumsängsten der Investoren bei.

"Aktuell braucht es nicht viel, um übertriebenen Reaktionen an den Märkten auszulösen", fasst es ein Börsianer zusammen. Daher sollte die mögliche Erholung an diesem Dienstag auch nicht als Ausbruch aus einem möglicherweise länger anhaltenden Abwärtstrend gesehen werden.

Der Euro hat sich am Dienstag wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1362 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1240 ebenfalls stabilisiert. Am Montagmorgen hatte er noch bei knapp 1,12 Franken notiert. Der US-Dollar bewegt sich bei einem Stand von 0,9893 Franken ebenfalls auf dem Niveau vom Vorabend.

Am Vortag hatte die Verschiebung der Parlamentsabstimmung in Grossbritannien über die Brexit-Vereinbarung die Anleger verunsichert. Der Euro war etwa ein halbes Prozent abgerutscht. Ähnlich wie der Euro stabilisiert sich vorerst auch das britische Pfund am Morgen nach den kräftigen Vortagesverlusten. Im Tagesverlauf dürfte die weitere politische Entwicklung im Mittelpunkt am Devisenmarkt stehen. So reist Thersa May zu Gesprächen mit EU-Regierungschefs.

Unter Verkaufsdruck steht am Morgen die indische Rupie. Zeitweise verlor die Währung im Handel mit dem US-Dollar mehr als ein Prozent an Wert, nachdem der Chef der indischen Notenbank Urjit Patel überraschend zuürckgetreten ist. Der Rücktritt erfolgt nach einem monatelangen Konflikt mit der indischen Regierung und löste am Devisenmarkt Sorgen über die Unabhängigkeit der Notenbank aus.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor bis zum frühen Nachmittag in Tokio 0,45 Prozent auf 21.126 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,85 Prozent auf 1576 Zähler nach.

Ein Telefonat zwischen US-Finanzminister Steven Mnuchin, dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und dem chinesischen Vize-Ministerpräsident Liu He liess zwar Hoffnung aufkommen, dass es bei den Entspannungsbemühungen im Handelskonflikt vorangehen könnte. Allerdings gaben sich Händler skeptisch, ob es wirklich dazu kommt. So sagte Stephen Innes von OANDA, er halte die Entwicklung zwar für positiv. Aber ein Handelskrieg sei längst noch nicht vom Tisch.

Das britische Pfund notierte zum Dollar in der Nähe des niedrigsten Stands seit fast 20 Monaten, auf den es gerutscht war, nachdem die britischen Premierministerin Theresa May die Brexit-Abstimmung im Parlament abgesagt hatte. Zum Euro gab die US-Währung etwas nach auf 1,1365 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9891 Franken je Dollar und 1,1242 Franken je Euro gehandelt.

