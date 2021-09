07:20

Ein kleiner Fortschritt des angeschlagenen Immobilienkonzerns China Evergrande bei der dringenden Suche nach Barmitteln lässt Anleger etwas aufatmen. Evergrande verkauft seinen Anteil an der Shengjing Bank für rund 1,5 Milliarden Dollar an eine staatliche Vermögensgesellschaft. Die Aktien von Evergrande notieren in Hongkong 9,4 Prozent im Plus.

Im Chart der IG Bank notiert der SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher.

Der Schweizer Leitindes sank am Dienstag um 1,8 Prozent auf 11'486 Punkte. Das war der stärkste Einbruch seit Januar.

Aus Sorge über das baldige Zurückfahren der Konjunkturmassnahmen der US-Notenbank Fed verlieren die asiatischen Aktien am Mittwoch zunächst an Boden. Auch die festgefahrenen Verhandlungen der US-Regierung über die Schuldenobergrenze setzen den Anlegern wegen eines drohenden "Shutdowns" der Regierungsgeschäfte zu.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 2,5 Prozent tiefer bei 29'442 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 111,38 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4661 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9294 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1684 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0860 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3545 Dollar.

Aus Furcht vor einer versiegenden Geldflut der Notenbank Fed und steigenden Zinsen verkaufen Investoren US-Aktien. Auf ihre Stimmung schlugen am Dienstag darüber hinaus enttäuschende Konjunkturdaten. Derzeit scheine alles auf einmal über die Börsen hereinzubrechen: Mögliche Steuererhöhungen, steigende Inflationen, die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus, sagte Ken Mahoney, Chef des Vermögensverwalters Mahoney.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,6 Prozent tiefer auf 34'299 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,8 Prozent auf 14'546 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste zwei Prozent auf 4352 Punkte ein. Eine steigende Inflation und höhere Zinsen entwerten Experten zufolge zukünftige Gewinne wachstumsstarker Technologiefirmen.

Von US-Staatsanleihen trennten sich Investoren ebenfalls, wodurch die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen US-Bonds auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von plus 1,567 Prozent stieg. Damit würden Anleihen wieder zu einer Konkurrenz für Aktien, fügte Börsen-Experte Mahoney hinzu. "In den vergangenen Jahren war das für Investoren kein Thema."

Die jüngsten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell signalisierten eine wachsende Nervosität in Bezug auf die Inflation, sagte Volkswirtin Sarah Hewin von der Bank Standard Chartered. Investoren befürchteten, dass sich die vorübergehend preistreibenden Faktoren zu dauerhaften entwickeln. Börsianer gehen davon aus, dass die Fed bereits 2022 die Zinsen anheben wird. Dies hievte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, zeitweise auf ein Elf-Monats-Hoch von 93,806 Punkten.

Parallel dazu trübte der Rückgang des US-Verbrauchervertrauens auf den niedrigsten Stand seit Februar die Gewinnaussichten der Unternehmen ein. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft.

Ein weiterer Belastungsfaktor für die Stimmung seien die Schieflage des Immobilienkonzerns China Evergrande und die Energiekrise in der Volksrepublik, sagte Gianclaudio Torlizzi, Partner in der Beratungsfirma T-Commodity. Wegen eines knappen Angebots von Kohle und zur Reduzierung von Emissionen zwingt die Regierung in Peking Unternehmen, ihre Produktion zu drosseln. Dies schürte Experten zufolge die Furcht vor einer Abschwächung des weltweiten Aufschwungs.

Der Streit um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze bereitete einigen Börsianern ebenfalls Kopfzerbrechen. Wenn der Kongress einen solchen Schritt nicht bis Donnerstag beschliesst, droht ab Freitag der "Government Shutdown", die Schliessung zahlreicher Behörden. Bislang werde das Hickhack als politisches Geplänkel betrachtet, sagte Jason Pride, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Glenmede. Wenn diese Frist aber verstreiche und bis zur dritten Oktoberwoche keine Einigung gefunden sei, werde das Thema kursbestimmend. Experten zufolge könnten die USA dann zahlungsunfähig werden.

Gegen den Trend stiegen die Aktien von Ford um 1,1 Prozent. Der Autobauer investiert mit seinem südkoreanischen Partner SK Innovation rund 11,4 Milliarden Dollar in den Bau einer Elektro-Version seines Verkaufsschlagers, des Pickups F-150, sowie in Batteriefertigungsanlagen. Diese Ausgaben seien offenbar Teil des 30 Milliarden Dollar schweren Investitionspaketes für E-Autos, kommentierte Analyst David Whiston vom Research-Haus Morningstar. Daher bleibe seine Einschätzung des Unternehmens unverändert.

Die Titel von Digital Brands sprangen mehr als 19 Prozent in die Höhe. Das auf Luxusmode aus Jeansstoff spezialisierte Unternehmen stellt für 2022 ein Umsatzplus von 350 Prozent auf 37,5 bis 42,5 Millionen Dollar in Aussicht.

