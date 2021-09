06:35

Die marktanteilsmässig grösste Kryptowährung der Welt Bitcoin hält sich über der 50'000er Schwelle. Nach dem Wochenende handelt Bitcoin für 51'736 Dollar.

The Lobby Lobster NFT drop from Universe has raised $4 million to support DeFi lobbying efforts in less than one hour. https://t.co/cTeZwbjPoE — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 6, 2021

+++

06:30

Der SMI tendiert vorbörslich um 0,1 Prozent höher, dies zeigen Daten der IG Bank.

Am Freitag schloss der SMI um 0,7 Prozent tiefer bei 12'352 Punkten.

+++

06:25

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index der japanischen Börse notiert um 1,9 Prozent höher bei 29'669 Punkten.

Enttäuschende Arbeitsmarktdaten in den USA liessen die Anleger in Asien durchatmen. Die Investoren erhofften sich von dem jüngsten Job-Bericht eine Beibehaltung der lockeren Geldpolitik der US-Notenbank Fed. "Die Beschäftigung hat sich im August stark verlangsamt, und es gibt kaum Anzeichen für eine Belebung des Arbeitskräfteangebots", sagte Jonathan Millar, Wirtschaftsexperte bei Barclays. "Dies bringt die Fed in eine Zwickmühle, da sie die Risiken einer starken Nachfrageabschwächung gegen die Risiken eines knappen Angebots und der Inflation abwägen muss."

Analysten gehen zwar weiter davon aus, dass die Fed das Tapering im September ankündigen wird, erwarten aber, dass es erst im Dezember und nicht im November umgesetzt wird.

The U.S. added 235,000 jobs in August, well below consensus. What's next from the Fed? https://t.co/IA0gOhqWu5 — Forbes (@Forbes) September 6, 2021

+++

05:30

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,7 Prozent.

+++

05:25

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,77 Yen und stagnierte bei 6,4536 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9144 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1869 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0855 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3854 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)