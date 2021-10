06:30

Der SMI tendiert vorbörslich um 0,02 Prozent höher.

Der Leitindex schloss am Mittwoch um 0,5 Prozent höher auf 11'815 Punkten.

+++

06:25

Die jüngsten Protokolle der Fed-Sitzung beunruhigen in Asien die Anleger wegen dem baldigen Beginn der Drosselung der lockeren Geldpolitik der US-Notenbank. Im Hintergrund steht auch die anziehende Inflation. Das Inflationsgespenst zeigte sich auch in China: Die Erzeugerpreise am schnellsten seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1996, wie offizielle Daten zeigten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert trotz Sorgen um 1,3 Prozent höher bei 28'516 Punkten

+++

05:15

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

+++

05:10

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 113,49 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,4381 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9232 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1594 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0707 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3668 Dollar.

+++

22:45

Die Aussicht auf ein baldiges Ende der Krisenhilfen für die US-Wirtschaft hat den Börsen in New York Rückenwind gegeben. Der S&P-500-Index holte nach anfänglichen Verlusten auf und ging am Mittwoch mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 4363 Punkte aus dem Handel. Gefragt waren auch Tech-Konzerne wie Amazon und Microsoft, was dem technologielastiegen Nasdaq-Index zu einem Anstieg von 0,7 Prozent auf 14'562 Zähler verhalf. Der Dow-Jones-Index verharrte dagegen bei 34'385 Punkten.

Die Zuversicht bei Anlegern stieg nach der Veröffentlichung der Protokolle der September-Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Sie will voraussichtlich ab Mitte November ihre umfangreichen Konjunkturhilfen zurückfahren, wie aus dem Dokument hervorging. Jeden Monat sollen künftig 15 Milliarden Dollar weniger Anleihen am Markt gekauft werden, bis Mitte 2022 solle dann Schluss sein mit den Anleihekäufen, die zur Stabilisierung der Wirtschaft aufgelegt wurden. Die Währungshüter waren sich aber uneins über den richtigen Zeitpunkt für eine Erhöhung der Leitzinsen, die derzeit bei null bis 0,25 Prozent liegen.

Die Protokolle machten deutlich, dass die Fed bereit sei, aus dem Krisenmodus auszusteigen und dass sie die Risiken sehe, die mit den Anleiheverkäufen verbunden seien, sagte Analyst Edward Moya vom Online-Broker Oanda. Allerdings zeige sich auch, dass die Fed nach wie vor davon ausgehe, dass der Preisauftrieb temporär sei. "Das könnte sich als Trugschluss herausstellen und wir werden wahrscheinlich sehen, dass der Markt die Inflation als das größte Risiko betrachten wird."

Die Inflation in den USA legte im September überraschend stark um 5,4 Prozent zu. Experten hatten damit gerechnet, dass die Inflationsrate auf dem August-Niveau von 5,3 Prozent bleibt.

Bei den Einzelwerten standen vor allem Finanztitel unter Druck, nachdem die US-Bank JP Morgan Zahlen vorgelegt hatte. Obwohl die Ergebnisse besser ausfielen als erwartet, gaben die Aktien um 2,6 Prozent nach. Auch die Titel von Citigroup, Wells Fargo und Bank of America, die am Donnerstag Quartalszahlen veröffentlichen, gaben nach. Händler verwiesen auf die sich abflachende Zinsstrukturkurve am Anleihemarkt, die auf die Rentabilität der Banken drücke.

Tech-Schwergewichte wie Facebook, Microsoft, Nvidia, Amazon.com, Google-Mutterkonzern Alphabet, Advanced Micro Devices und Tesla legten dagegen zu. Analysten gehen davon aus, dass die Zahlen der US-Unternehmen im dritten Quartal generell gut ausfallen. Die Sorgen vor finanziellen Belastungen durch Lieferengpässe nehmen aber zu. US-Präsident Joe Biden trommelte bereits Chefs von Supermarktketten und Paketdiensten zusammen, um das wichtige Weihnachtsgeschäft sicherzustellen.

Apple bekommt die Lieferengpässe schon zu spüren. Einem Medienbericht zufolge will der iPhone-Hersteller bei seinem neuen 13er-Modell die Produktion zurückfahren. Die Aktien fielen um 0,4 Prozent. Auch für Delta Airlines ging es abwärts, die Titel sackten um 5,8 Prozent ab. Die amerikanische Fluggesellschaft rechnet wegen der hohen Spritpreise mit einem Vorsteuerverlust im Schlussquartal.

Aktien aus dem Energiesektor notierten ebenfalls schwächer. Exxon Mobil fielen um 0,3 Prozent. Schlumberger, Hess, Devon, APA und Diamondback Energy zählten zu den größten Branchenverlierern. Anleger am Ölmarkt trieben Konjunktursorgen um, obwohl sich die Ölpreise von ihren zwischenzeitlichen Tiefs lösen konnten. Die Nordseesorte Brent notierte mit 83,39 Dollar je Barrel knapp im Minus.

(cash/AWP/Reuters)