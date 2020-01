08:15

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich bei 10'678 Punkten, das sind 0,1 Prozent mehr als zum gestrigen Schlusskurs. Wie an vielen - aber nicht allen - Börsen der Welt wirkt der Abschluss eines US-chinesischen Teilabkommens im Handelsstreit positiv auf die Stimmung der Anleger.

Nach tiefer als erwarteten Umsatzzahlen fällt die Aktie von Geberit (-1,7 Prozent) zurück. Auch Swatch (-0,2 Prozent) steht im Minus.

+++

08:00

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Abschläge vom Vortag weitgehend ausgeglichen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,50 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 47 Cent auf 58,28 Dollar.

Für Auftrieb am Erdölmarkt sorgte die Unterzeichnung eines ersten Handelsabkommens zwischen den USA und China. Zum einen weckt dies die Hoffnung, dass die Weltwirtschaft und die Ölnachfrage wieder etwas stärker wachsen werden. Zum anderen hat China zugesichert, mehr amerikanischen Rohöl und Ölprodukte wie Benzin zu kaufen.

+++

07:45

Der EUR/CHF-Kurs hat sich derweil in der Nacht etwas erholt, nachdem er am Vortag bis auf 1,0743 abgesackt war und damit auf den tiefsten Stand seit Frühling 2017. Aktuell notiert er bei 1,0756. Auch der USD/CHF-Kurs notiert mit 0,9647 leicht über dem Stand vom Vorabend.

Als Gründe für die aktuelle Frankenstärke nennen Händler die politischen Unsicherheiten, weshalb der Franken als "sicherer Hafen" gefragt sei. Als weitere Ursachen gelten Spekulationen: Weil die USA die Schweiz als möglichen Währungsmanipulator sehen, seien der Nationalbank zunehmend die Hände gebunden, lautet deren These.

Am Donnerstag stehen insbesondere in den USA zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Kalender. Besonderes Augenmerk dürften Marktteilnehmer auf monatliche Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel werfen. Die Daten sind ein Gradmesser für die Konsumfreude der Verbraucher, die wichtig für die US-Wirtschaft ist.

+++

06:40

Nach monatelangen zähen Verhandlungen unterzeichneten US-Präsident Donald Trump und der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He eine erste Vereinbarung. Diese sieht zwar die Abschaffung einiger Zölle vor, Trump machte aber deutlich, dass erst dann alle Zölle abgeschafft werden, wenn eine zweite Vereinbarung geschlossen sei. Ausserdem hat sich die Volksrepublik dazu verpflichtet, deutlich mehr Waren und Dienstleistungen aus den USA zu beziehen.

The first phase of the US-China trade deal is done. Now investors are awaiting more signals about economic growth. https://t.co/7h5OWvdwuk

— CNN (@CNN) January 16, 2020