07:10

Jefferies erhöht das Kursziel für Sika auf 353 von 325 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Sie sehe auch weiterhin grössere Akquisitionen als den deutlichsten Katalysator für die nächste wesentliche Verbesserung der Sika-Ergebnisse, schreibt Analystin Priyal Woolf. Dennoch dürften Übernahmen nicht die einzige treibende Kraft sein, wie eine detaillierte Analyse ergeben habe. Denn auch wenn die Schätzungen zuletzt deutlich gestiegen seien, sei auch operativ noch weiterer Spielraum für weitere Margenverbesserungen zu erkennen, so die Expertin weiter.

+++

06:30

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,03 Prozent höher geschätzt. Am Vortag hatte der Schweizer Leitindex ein neues Rekordhoch erreicht.

Anleger können sich wohl auf einen eher ruhigen Handelstag einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Donnerstag in einer kleinen Schwankungsbreite von 0,68 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 80 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'788,10 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 3,6 Prozent auf 12,94 Punkte gesunken.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,3 Prozent höher bei 28'934 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index bleibt unverändert und liegt bei 1957 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,3 Prozent.

Die anziehende Teuerung schürt an den Börsen die Sorge vor einer zu raschen Drosselung der Geldflut der US-Notenbank. "Eine signifikante Überraschung bei der Inflation könnte die Fed-Diskussion über eine Abschmelzung vorverlagern", schrieben die Ökonomen der Bank ANZ. Bislang jedoch "kauft der Markt der Fed ab, dass der Preisanstieg vorübergehend ist und die Notenbank ihre politischen Leitlinien bei der Sitzung kommende Woche nicht ändern wird."

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,54 Yen und stagnierte bei 6,3853 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8958 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2167 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0901 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,4116 Dollar.

+++

Konjunktur - Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann erwartet nach der Krise «ein Jahr der Euphorie» https://t.co/iQprix9NUv pic.twitter.com/rt8wsRMh0r — cash (@cashch) June 9, 2021

+++

00:00

Vor Zahlen zur Inflation in den USA haben sich die Anleger am Mittwoch nicht aus der Deckung gewagt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,44 Prozent niedriger bei 34'447,14 Punkten. Am Donnerstag werden die Verbraucherpreise im Mai veröffentlicht. Im April hatte die Teuerung in den USA stark zugelegt. Experten erwarten, dass sich der Preisauftrieb zuletzt sogar noch einmal beschleunigt hat.

Viel diskutiert wird unter Anlegern derzeit die Frage, wie nachhaltig der Preisanstieg ist - und inwiefern dies die US-Notenbank Fed in ihrer extrem lockeren Geldpolitik unter Druck setzt. "Sollte der Preissprung deutlich höher ausfallen als erwartet, könnte dies die Börsen empfindlich treffen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die US-Inflationsdaten.

The owner of Burger King and Popeyes sees prices for key ingredients like beef, mayonnaise and bacon soaring https://t.co/AZC6DliP2I — Bloomberg Markets (@markets) June 10, 2021

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 gab um 0,18 Prozent auf 4219,55 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 0,03 Prozent im Plus bei 13'814,94 Punkten.

An die Spitze im Dow setzten sich die Papiere von Merck & Co mit einem Plus von 2,3 Prozent. Die USA haben sich in einem milliardenschweren Deal beim Pharmakonzern Zusagen für dessen Covid-19-Prüfmedikament Molnupiravir gesichert. Sofern eine Notfallzulassung erteilt wird, sollen rund 1,7 Millionen Einheiten des antiviralen Mittels geliefert werden - mit einem Gegenwert von rund 1,2 Milliarden Dollar.

Nicht gut kamen bei Anlegern neue Zielvorgaben von UPS für das Jahr 2023 an. Bis dahin will der Logistikkonzern den Umsatz kräftig steigern. Der Aktienkurs verlor dennoch gut vier Prozent. Börsianer begründeten das mit einer enttäuschen Zielvorgabe für die Profitabilität auf dem Heimatmarkt und mit fehlenden Aussagen zu Kosteneinsparungen. Im Sog von UPS fielen auch die Papiere des Kontrahenten Fedex um gut drei Prozent.

Kursgewinne strichen Anleger bei den Aktien des Krankenversicherers Clover Health ein, sie sackten um fast 24 Prozent ab. Am Vortag waren sie um 85 Prozent nach oben geschnellt. Ein Grund für solche starken Ausschläge wird darin gesehen, dass die Rally andere Spekulanten in die Enge treibt, die bei den Aktien auf fallende Kurse gesetzt hatten.

Die Anteilscheine des TV-Satellitenbetreibers Dish Network büssten mehr als sieben Prozent ein. Die Bank JPMorgan riet zum Verkauf der Aktien und begründete dies mit den Herausforderungen beim Aufbau eines kabellosen Netzwerks und einem geringen Frequenz-Spektrum des Unternehmens.

+++

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)