06:30

Gemäss dem Broker IG liegt der vorbörsliche Kurs des SMI um 0,01 Prozent bei 10'876 Punkten im Minus.

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fällt am Montag um 1,1 Prozent auf 28'211 Punkte, nachdem in der vergangenen Woche der höchste Stand seit rund drei Jahrzehnten erreicht worden ist. Der breiter gefasste Topix-Index verliert rund 0,7 Prozent auf 1843 Zähler. "Die Marktrallye war so schnell, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass es hier gerade etwas überhitzt", sagte Analyst Takeo Kamai vom Finanzhaus CLSA.

-U.S. futures ⬇️

-Japan, South Korea stocks ⬇️

-China, Hong Kong stocks rise after economic data

-European futures ⬇️

-Oil falls to $51.93

All you need to know about what’s moving markets today ➡️ https://t.co/qVal7z7oS3 pic.twitter.com/bR34mOmbyQ

— Bloomberg (@business) January 18, 2021