Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwochvormittag weiterhin etwas fester. Von seinem Schwung zu Handelsbeginn hat der SMI allerdings etwas eingebüsst. Nach einem Angriff auf ein weiteres Allzeithoch sind die Kurse in der Folge etwas abgebröckelt.

Gewinnmitnahmen und eine Korrektur nach einer Phase von mittlerweile vier Wochen mit steigenden Kursen zeichnen sich weiterhin nicht ab. Allerdings zeigt sich bei den Investoren im Vorfeld der Sitzung der amerikanischen Notenbank von heute nach Börsenschluss in Europa eine gewisse Zurückhaltung, wie es in Marktkreisen heisst.

Der SMI bewegt sich um 0,3 Prozent auf 11'054 Punkte nach vorne, doch die Kursbewegungen der 20 Titel bleiben modarat. Mit massiven Gewinnen fallen dagegen am breiten Markt Meyer Burger (+12,9 Prozent)M nach dem Erhalt neuer Finanzmittel und Swissquote (+14,4 Prozent) nach einer positiven Gewinnwarnung auf.

Der Bericht zur Schweizer Mittagsbörse findet sich hier.

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handelstag vom Mittwoch mit festeren Kursen eröffnet. Der Aufwärtstrend scheint auch nach elf Tagen mit Kursgewinnen in Folge nicht zu erlahmen und die Marke von 12'000 Punkten bleibt in Reichweite. Der Handelstag steht im Bann der Fed-Sitzung, deren Ergebnisse am Abend nach Börsenschluss in Europa bekanntgegeben werden. So wird in Marktkreisen mit einem eher ruhigen Handelsverlauf gerechnet.

Der SMI liegt nach der ersten Handelsstunde um 0,1 Prozent auf 11'931 Punkten höher. Im frühen Handel dominierten zunächst Finanztitel, die haben aber schon wieder etwas nachgelassen.

Am breiten Markt stehen die Aktien von Swissquote (+12,3 Prozent) hervor. Die Online-Trading-Bank stellt ein Rekord-Jahresergebnis in Aussicht. Der Nettoertrag für das erste Halbjahr wird auf rund 260 Millionen Franken geschätzt, nach 160,7 Millionen im Vorjahr. Online-Banken wie Swissquote haben stark vom gestiegenen Interesse am Aktien- und Wertpapierhandel in der Pandemiezeit profitiert.

Die Marke von 12'000 Punkten bleibt für den SMI in Reichweite. Der Handelstag steht im Bann der Fed-Sitzung, deren Ergebnisse am Abend nach Börsenschluss in Europa bekanntgegeben werden. So wird in Marktkreisen mit einem eher ruhigen Handelsverlauf gerechnet.

Der SMI tendiert nach dem Handelsbeginn um 0,3 Prozent bei 11'957 Punkten höher.

Trotz eines zuletzt starken Anstiegs der Inflation dürfte die amerikanische Notenbank uneingeschränkt an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten, so lautet zumindest die Einschätzung der Mehrheit der Ökonomen. An den Finanzmärkten wird entsprechend nicht damit gerechnet, dass die amerikanischen Währungshüter eine Rückführung der milliardenschweren Anleihekäufe zur Stützung der Wirtschaft in der Corona-Krise signalisieren werden. Auch der Leitzins der amerikanischen Notenbank wird weiterhin auf dem Rekordtief von 0,0 bis 0,25 Prozent erwartet. Allenfalls könnte das Fed erste sanfte Exit-Signale aussenden.

An der Spitze der Tabelle stehen die UBS (+0,8 Prozent) und die Zurich-Versicherungen (+0,7 Prozent). CS (+0,3 Prozent) und UBS haben jeweils eine moderate Kurszielerhöhung durch JPMorgan erhalten. Temenos (+0,6 Prozent) steigen gestützt von einem Auftrag der französischen Bank Société Générale.

Aus dem breiten Markt sind Swissquote (noch kein Kurs, vorbörslich +7,9 Prozent) ein Thema. Die Onlinebank verzeichnet seit Jahresbeginn einen massiven Zustrom an neuen Kunden und Neugeldern und kündigt entsprechend für das erste Halbjahr ein Rekordergebnis an.

Meyer Burger (+11,2 Prozent) ist eine Finanzierungsrunde gelungen. Sulzer (+1,2 Prozent) knüpfen an die starke Performance des Vortages im Anschluss an einen Kapitalmarkttag mit positiven Botschaften an.

Kurszieländerungen am Schweizer Markt: UBS - JPMorgan erhlöht von 17 auf 18 Franken - 'Overweight'

Credit Suisse - JPMorgan erhöht von 11 auf 11,70 Franken - 'Neutral'

Geberit - CS erhöht von 490 auf 600 Franken - 'Neutral'

Interroll - UBS erhöht von 2205 auf 2400 Franken - 'Sell'

Der SMI fällt laut Julius Bär um 0,1 Prozent auf 11'911 Punkte im Vorbörsengeschäft. Im Plus steht alleine Swiss Life (+0,1 Prozent), die Aktie von LafargeHolcim ist unverändert.

Am breiten Markt stechen Swissquote (+6,9 Prozent) nach Zahlen heraus. Temenos (+1,4 Prozent) feiert den Zugewinn der französischen Société Générale als Kundin.

Die Aussicht auf einen Nachfrageboom nach der Corona-Krise treibt die Ölpreise weiter an. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee steigt um 0,9 Prozent auf 74,65 Dollar je Barrel, dem höchsten Stand seit April 2019. US-Rohöl verteuert sich um 0,8 Prozent auf 72,70 Dollar je Barrel und erreicht damit das höchste Niveau seit Oktober 2018.

"Sogar Nicht-Energie-Händler wetten darauf, dass die Ölpreise weiter steigen werden", sagte Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda.

Der SMI steht nach Angaben der IG Bank vorbörslich um 0,05 Prozent höher. Am gestrigen Dienstag knackte der Schweizer Leitindex die Marke von 11'900 Punkten und erreichte vorübergehend ein bisheriges Allzeithoch bei 11'964 Punkten.

Die weltgrösste Kryptowährung Bitcoin ist knapp unter 40'000 Dollar gefallen. Der Bitcoin baute am Montag seine Vortagsgewinne ausgebaut und stieg wieder über 40'000 Dollar. Aussagen von Tesla-Chef Elon Musk hatten den Bitcoin bereits am Sonntag beflügelt.

Die Anleger in Asien sind am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed und wichtigen Daten aus China zur Konjunkturerholung vorsichtig. Zins- und Inflationssorgen überschatten die Risikobereitschaft der Investoren. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendiert 0,4 Prozent bei 29'314 Punkten tiefer.

"Wir denken, dass der Notenbank-Chef Jerome Powell darauf hinweisen wird, dass die Fed über eine Straffung der Geldpolitik gesprochen hat, aber die Straffung selbst ist noch in weiter Ferne liegt, da substanzielle Fortschritte bei der Beschäftigung fehlen, da die Zahl der Beschäftigten immer noch 7,3 Millionen unter dem Niveau vor der Pandemie liegt", sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor bei NAB.

Ein weiterer Grund zur Vorsicht war die bevorstehende Veröffentlichung von Daten zu den chinesischen Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion, wobei von Reuters befragte Analysten eine leichte Verlangsamung des jährlichen Wachstums erwarten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,10 Yen und stagnierte bei 6,4035 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8989 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2121 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0898 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,4080 Dollar.

Die Wall Street hat einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed schwächer geschlossen. Zwar erreichte der S&P 500 am Dienstag zunächst ein Rekordhoch. Allerdings lasteten Experten zufolge im weiteren Verlauf Sorgen über die Inflation und unerwartet starke Umsatzeinbussen im Einzelhandel auf die Stimmung.

Der S&P 500 büsste schliesslich 0,2 Prozent auf 4247 Punkte ein. Der Dow Jones verlor 0,3 Prozent auf 34'299 Punkte und der technologielastige Nasdaq 0,7 Prozent auf 14'073 Punkte.

"Auf den immer noch hohen Kursniveaus, die nicht zuletzt der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken zu verdanken sind, machen sich die Anleger mehr und mehr Sorgen, dass die US-Notenbank auf ihrer morgigen Sitzung vielleicht doch strengere Töne anschlagen könnte", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Wer jetzt einsteigt, würde das Risiko in Kauf nehmen, dass die Fed es der Europäischen Zentralbank eben nicht gleichtun und ihrerseits schon erste Straffungen der Geldpolitik ankündigen wird."

Anlagestratege Francois Rimeu vom Vermögensverwalter La Francaise hält das für unwahrscheinlich. "US-Notenbankchef Jerome Powell wird wahrscheinlich betonen, dass ein Tapering verfrüht ist, da die Federal Reserve noch weit davon entfernt ist, 'substanzielle weitere Fortschritte' zu erzielen."

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt gehörte Ocugen mit einem Kursplus von zeitweise 20 Prozent. Die Biotech-Firma wählte Jubilant HollisterStier als Auftragsfertiger für seinen Coronavirus-Impfstoff aus. Ocugen hatte vergangene Woche mitgeteilt, in den USA keine Notzulassung für sein Vakzin mehr anzustreben. Stattdessen arbeite man auf eine ordentliche Genehmigung hin. Ocugen schloss schliesslich 2,1 Prozent im Plus.

Gefragt waren auch die Titel von Boeing, die sich um knapp 0,6 Prozent verteuerten. Die USA und die EU setzen gegenseitige Strafzölle im Zusammenhang mit dem Streit über Subventionen für die Flugzeugbauer Boeing und Airbus für mehrere Jahre aus. Airbus-Titel gewannen in Paris ebenfalls 0,7 Prozent.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)