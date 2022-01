05:05

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,8 Prozent tiefer bei 27'088 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt ebnfalls um 1,8 Prozent und liegt bei 1895 Punkten.

Zeitweilig lag der Nikkei 2,1 Prozent im Minus auf den niedrigsten Stand seit dem 20. August. Hintergrund ist die Unsicherheit wegen der Ukraine-Krise und die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank Fed.

#5things: U.S. stocks go on a wild ride. Crypto is in freefall. American troops on alert over Ukraine.

Here's what you need to know at the start of Asia's trading day https://t.co/XSKTzXES2M

— Bloomberg Markets (@markets) January 25, 2022