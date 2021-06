10:20

Nach der jüngsten Rally treten Anleger bei Windeln.de auf die Bremse. Die Aktien verlieren zeitweise mehr als 18 Prozent und notieren bei 3,49 Euro. In den vergangenen fünf Tagen hatten sie ihren Wert fast vervierfacht. Ähnlich wie beim US-Videospielehändler Gamestop und der Kinokette AMC wird die Hausse von Kleinanlegern angetrieben, die sich in Internet-Foren gegenseitig zu Käufen ermuntern.

10:00

Der SMI notiert um 0,3 Prozent höher bei 11'824 Punkten. Das Allzeithoch liegt derzeit bei 11'825,65. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,1 Prozent auf 1914 Punkte und der breite SPI 0,1 Prozent auf 15'174 Punkte.

Das bestimmende Thema ist dabei weiterhin die Diskussion um die steigenden Preise. Mit Spannung werden deshalb die Angaben zu den Konsumentenpreisen in den USA vom Nachmittag erwartet und ebenso die diesbezüglichen Aussagen der EZB. Die CS etwa geht davon aus, dass die EZB die Anleihenkäufe im Rahmen ihres Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) etwas reduzieren wird, dass dies aber noch nicht den Beginn einer Verlagerung hin zu einer restriktiveren Geldpolitik oder einer nachhaltigen Reduktion der geldpolitischen Unterstützung markiert.

An der Tabellenspitze sind einmal mehr verschiedene Werte aus dem Gesundheitsbereich zu finden, allen voran Novartis (+1,3 Prozent), gefolgt von Alcon (+0,5 Prozent) und den schon an den vergangenen Tagen gesuchten Lonza (+0,9 Prozent).

In der erweiterten Spitzengruppe sind zudem Sika (+0,4 Prozent) zu finden, für die Jefferies das Kursziel erhöht und gleichzeitig die Empfehlung "Buy" bestätigt hat. Auch Swisscom (+0,6 Prozent) erhalten von einer Kurszielerhöhung durch JPMorgan leichten Support.

Die Mehrheit der Verlierer wird von Logitech (-2,0 Prozent), CS (-0,7 Prozent) und Julius Bär (-0,5 Prozent) angeführt.

Im breiten Markt fallen Dufry mit einem Plus von 0,9 Prozent leicht positiv auf, nachdem der Spezialist für zollfreies Einkaufen einen zehnjährigen Vertrag für einen neuen Shop in Martinique abschliessen konnte.

09:50

Der Euro ist am Donnerstag etwas schwächer in einen ereignisreichen Handelstag gestartet. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2165 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor.

Gegenüber dem Franken hält sich der Euro nur noch knapp über 1,09, im asiatischen Handel lag er am frühen Morgen auch schon darunter. Mit aktuell 1,0902 hat er gegenüber dem Vorabend (1,0909) leicht nachgegeben. Der US-Dollar zeigt sich bei 0,8958 ziemlich stabil.

09:35

Der SMI gibt im Verlauf des frühen Handels seine Gewinne weitgehend ab und steht noch 0,05 Prozent im Plus. Zu den Gewinnern gehören die Aktien von LafargeHolcim, die von zwei Kurszielerhöhungen profitieren. Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont gehören hingegen zu den grossen Verlierern. Dies, nachdem der Titel in den vergangenen Tagen von Rekord zu Rekord geeilt war.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

09:10

Der SMI gewinnt 0,2 Prozent auf 11'814 Punkte. Gewinnmitnahmen in der Eröffnungsphase würden indes nicht überraschen, da der SMI seit nunmehr 14 Tagen unaufhaltsam nach oben strebt und dabei laufend neue Rekordstände markiert.

Eine Korrektur - zumindest eine moderate - liegt also in der Luft, die Frage ist lediglich, wann sie kommt. Das bestimmende Thema ist dabei weiterhin die Diskussion um die steigenden Preise. Während ein Teil der Ökonomen die Inflationsgefahr als hoch ansieht und Korrekturbedarf seitens der Notenbanken mittels höherer Zinsen ausmacht, gehen optimistischere Beobachter davon aus, dass sich die Situation an der Preisfront im zweiten Semester wieder beruhigen wird. Mit Spannung werden deshalb die Angaben zu den Konsumentenpreisen in den USA vom Nachmittag erwartet und ebenso die diesbezüglichen Aussagen der EZB.

Swisscom (+0,5 Prozent) zieht leicht an, gestützt von einer Kurszielerhöhung durch JPMorgan. Für Sika (+0,4 Prozent) hat Jefferies das Kursziel erhöht und gleichzeitig die Empfehlung "Buy" bestätigt.

Im breiten Markt fallen Valora mit einem Plus von 0,5 Prozent auf. Der Detailhändler hat die Vergrösserung seines Backwerk-Filialnetzes in Holland angekündigt.

Auch die Aktien von Dufry gewinnen 2,6 Prozent, nachdem der Spezialist für zollfreies Einkaufen einen zehnjährigen Vertrag für einen neuen Shop in Martinique abschliessen konnte.

08:20

08:10

Der Swiss Market Index steht bei den Schätzungen von Julius Bär vorbörslich kaum verändert bei 11'782 Punkten. Alle SMI Aktien ausser Sika (+0,9 Prozent) und Swisscom (+0,4 Prozent) sind leicht im Minus. Beide Titel profitieren von Kurszielerhöhungen.

Der breite Markt verliert 0,1 Prozent. Einzig Dufry (+0,9 Prozent), GAM (+0,1 Prozent) und Valora (+1,4 Prozent) sind im Plus. Dufry hat einen zehnjährigen Vertrag für einen neuen Zollfreishop in Martinique erhalten.

Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett bleiben Inflation und mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantik. Daher fieberten Investoren gespannt dem heutigen "Super Donnerstag" entgegen, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) zu ihren Beratungen zusammenkommt und in den USA die Verbraucherpreise veröffentlicht werden. "Während sich EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag um 14.30 Uhr ans Mikrofon setzt, laufen die Inflationsdaten aus den USA über die Ticker", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Es dürfte eine brisante Pressekonferenz werden, vor allem dann, wenn zum Start weiter dynamisch steigende Preise aus den USA gemeldet werden sollten."

07:35

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten und den geldpolitischen Beratungen der EZB wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent tiefer bei 15'581 Punkten geschlossen. Die US-Börsen gingen mit leichten Kursverlusten aus dem Handel.

"Dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Inflationserwartung noch oben anpassen wird, gilt als ausgemacht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Zusätzlich wird es darauf ankommen, als wie vorübergehend EZB-Präsidentin Christine Lagarde den höheren Preisauftrieb darstellt." Im Mittelpunkt der Beratungen dürfte zudem das billionenschwere Notfall-Anleihenkaufprogramm stehen: Volkswirte gehen davon aus, dass die EZB trotz der sich langsam abschwächenden Pandemie in vielen Euro-Ländern und der Lockerung von Beschränkungen vorerst an ihrer Politik der weit offenen Geldschleusen festhalten wird.

Bei der US-Inflation erwarten Experten für Mai im Jahresvergleich einen Anstieg der Teuerung auf 3,4 von drei Prozent. Er rechne allerdings damit, dass der Preisdruck geringer ausfallen werde, prognostizierte Anlagestratege Joe Capruso von der Commonwealth Bank of Australia. Dies würde die Renditen der US-Anleihen und den Kurs des Dollar drücken.

07:10

Jefferies erhöht das Kursziel für Sika auf 353 von 325 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Sie sehe auch weiterhin grössere Akquisitionen als den deutlichsten Katalysator für die nächste wesentliche Verbesserung der Sika-Ergebnisse, schreibt Analystin Priyal Woolf. Dennoch dürften Übernahmen nicht die einzige treibende Kraft sein, wie eine detaillierte Analyse ergeben habe. Denn auch wenn die Schätzungen zuletzt deutlich gestiegen seien, sei auch operativ noch weiterer Spielraum für weitere Margenverbesserungen zu erkennen, so die Expertin weiter.

06:30

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,03 Prozent höher geschätzt. Am Vortag hatte der Schweizer Leitindex ein neues Rekordhoch erreicht.

Anleger können sich wohl auf einen eher ruhigen Handelstag einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Donnerstag in einer kleinen Schwankungsbreite von 0,68 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 80 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'788,10 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 3,6 Prozent auf 12,94 Punkte gesunken.

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,3 Prozent höher bei 28'934 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index bleibt unverändert und liegt bei 1957 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,3 Prozent.

Die anziehende Teuerung schürt an den Börsen die Sorge vor einer zu raschen Drosselung der Geldflut der US-Notenbank. "Eine signifikante Überraschung bei der Inflation könnte die Fed-Diskussion über eine Abschmelzung vorverlagern", schrieben die Ökonomen der Bank ANZ. Bislang jedoch "kauft der Markt der Fed ab, dass der Preisanstieg vorübergehend ist und die Notenbank ihre politischen Leitlinien bei der Sitzung kommende Woche nicht ändern wird."

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,54 Yen und stagnierte bei 6,3853 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8958 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2167 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0901 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,4116 Dollar.

00:00

Vor Zahlen zur Inflation in den USA haben sich die Anleger am Mittwoch nicht aus der Deckung gewagt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,44 Prozent niedriger bei 34'447,14 Punkten. Am Donnerstag werden die Verbraucherpreise im Mai veröffentlicht. Im April hatte die Teuerung in den USA stark zugelegt. Experten erwarten, dass sich der Preisauftrieb zuletzt sogar noch einmal beschleunigt hat.

Viel diskutiert wird unter Anlegern derzeit die Frage, wie nachhaltig der Preisanstieg ist - und inwiefern dies die US-Notenbank Fed in ihrer extrem lockeren Geldpolitik unter Druck setzt. "Sollte der Preissprung deutlich höher ausfallen als erwartet, könnte dies die Börsen empfindlich treffen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die US-Inflationsdaten.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 gab um 0,18 Prozent auf 4219,55 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 0,03 Prozent im Plus bei 13'814,94 Punkten.

An die Spitze im Dow setzten sich die Papiere von Merck & Co mit einem Plus von 2,3 Prozent. Die USA haben sich in einem milliardenschweren Deal beim Pharmakonzern Zusagen für dessen Covid-19-Prüfmedikament Molnupiravir gesichert. Sofern eine Notfallzulassung erteilt wird, sollen rund 1,7 Millionen Einheiten des antiviralen Mittels geliefert werden - mit einem Gegenwert von rund 1,2 Milliarden Dollar.

Nicht gut kamen bei Anlegern neue Zielvorgaben von UPS für das Jahr 2023 an. Bis dahin will der Logistikkonzern den Umsatz kräftig steigern. Der Aktienkurs verlor dennoch gut vier Prozent. Börsianer begründeten das mit einer enttäuschen Zielvorgabe für die Profitabilität auf dem Heimatmarkt und mit fehlenden Aussagen zu Kosteneinsparungen. Im Sog von UPS fielen auch die Papiere des Kontrahenten Fedex um gut drei Prozent.

Kursgewinne strichen Anleger bei den Aktien des Krankenversicherers Clover Health ein, sie sackten um fast 24 Prozent ab. Am Vortag waren sie um 85 Prozent nach oben geschnellt. Ein Grund für solche starken Ausschläge wird darin gesehen, dass die Rally andere Spekulanten in die Enge treibt, die bei den Aktien auf fallende Kurse gesetzt hatten.

Die Anteilscheine des TV-Satellitenbetreibers Dish Network büssten mehr als sieben Prozent ein. Die Bank JPMorgan riet zum Verkauf der Aktien und begründete dies mit den Herausforderungen beim Aufbau eines kabellosen Netzwerks und einem geringen Frequenz-Spektrum des Unternehmens.

