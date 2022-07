20:15

Anleger reagieren gelassen auf die im Rahmen der Erwartungen ausgefallene US-Zinserhöhung. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, notiert mit 107,10 Punkten auf dem Niveau vor Bekanntgabe der Entscheidung durch die Notenbank Fed. Gleiches gilt für Gold, das 1721 Dollar je Feinunze kostet. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 notieren ähnlich wie zuvor 0,2 Prozent, 2,4 Prozent und 1,2 Prozent im Plus.

+++

18:25

Der SMI schloss um 0,41 Prozent tiefer auf 11'056,74 Punkten und auf dem Tagestief. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung der Einzelwerte gekappt ist, ermässigte sich um 0,04 Prozent auf 1695,45 und der breite SPI um 0,33 Prozent auf 14'312,09 Punkte. Im SLI legten 16 Werte zu und 14 gaben nach.

An der Spitze standen die Holcim-Aktien (+4,5%). Der Baustoffkonzern hat im ersten Halbjahr besser als erwartet gar mit einem Rekordergebnis abgeschnitten und zudem die Umsatzguidance erhöht. Entsprechend sprachen die Experten einhellig von einem mehr als gutem Quartalsergebnis.

Die Aktien der Credit Suisse (+1,0%) schlossen unter dem Tageshoch aber ebenfalls klar in der Gewinnzone. Dies war zunächst aber alles andere als klar. Denn die Grossbank hat im zweiten Quartal mit einem massiven Verlust und damit deutlich schlechter als erwartet abgeschnitten. Die Bank tauscht zudem den CEO aus und gab eine Strategieüberprüfung bekannt. Am Markt fanden vor allem der neue CEO, die angedachten strategischen Schritte und das neuerliche Sparprogramm Anklang. Damit müsste die Talsohle wohl endlich erreicht sein, hofften die Anleger.

Die Aktien der Rivalin UBS (-0,03%) litten zunächst noch unter Anschlussverkäufen nach dem Quartalsbericht vom Vortag und den damit zusammenhängenden Analystenkommentaren. Die als enttäuschend aufgenommenen Quartalszahlen hatten die UBS-Papiere am Dienstag so stark einbrechen lassen wie noch nie in diesem Jahr. Dann gelang ihnen aber im Sog der anziehenden CS-Aktien die Erholung.

In Folge der kräftig anziehenden US-Technologiewerte legten auch die hiesigen Branchenvertreter Temenos (+3,9%), AMS Osram (+2,6%) und VAT (+1,6%) sowie die Medtechtitel Straumann (+1,2%) und Alcon (+0,9%) deutlich zu. AMS Osram wird am Freitag den Zwischenbericht veröffentlichen.

Auch Zykliker wie Richemont (+1,7%), Swatch (+1,1%) und Adecco (+1,5%) standen ebenfalls in der Gunst der Anleger.

Bei den Versicherungen führte der Lebensversicherer Swiss Life (+1,0%) das Feld vor Swiss Re (+0,4%) und Zurich (+0,2%) an.

Dagegen litten Logitech (-2,1%) unter mehreren Kursziel- und Ratingsenkungen nach den Quartalszahlen vom Vortag.

Mit JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, Partners Group, der Deutschen Bank und der Bank of America haben einige prominente Geldhäuser ihre Schätzungen nach unten revidiert.

+++

17:40

Der SMI büsst 0,4 Prozent ein auf 11'056 Zähler. Tagesverliererin war Roche mit einem Minus von 1,94 Prozent. Tagesgewinner war Holcim mit einem Plus von knapp 5 Prozent.

+++

17:20

Der Kurs des Schweizer Frankens hat sich am Mittwoch gegenüber dem Euro wenig bewegt und notiert derzeit auf 0,9760 nach 0,9758 am Morgen. Der US-Dollar zeigt sich dagegen mit 0,9643 Franken etwas höher, am Morgen wurde er mit 0,9617 Franken gehandelt.

Der Euro hatte sich am Vormittag vorübergehend etwas von seinen Vortagsverlusten erholt. Die Sorge um die Versorgungssicherheit mit Erdgas belastete zuletzt. Am Nachmittag geriet er wieder unter Druck. In den USA waren Zahlen zu den Auftragseingängen für langlebige Güter im Juni stärker als erwartet ausgefallen. Davon profitierte der Dollar.

+++

16:00

Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um bis zu zwei Prozent.

"Eine positive Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen war angesichts der negativen Marktstimmung rund um die Technologiebranche unglaublich schwer zu erreichen", sagte Sophie Lund-Yates, leitende Analystin beim Brokerhaus Hargreaves Landsdown. Microsoft und Alphabet verfehlten mit ihren Quartalsergebnissen zwar teilweise die Markterwartungen, steigerten aber ihre Umsätze. Bei Microsoft sorgte ein optimistischer Ausblick und bei Alphabet überraschend robuste Werbeeinnahmen für Erleichterung.

Die Aktien des Software-Konzerns und des Suchmaschinen-Betreibers stiegen daraufhin um bis zu fünf Prozent. Auch bei Papieren anderer Technologiekonzerne wie Amazon, Apple, Twitter oder der Facebook-Mutter Meta griffen Anleger zu. Sie gewannen bis zu 2,5 Prozent.

Darüber hinaus fieberten Börsianer dem Zinsentscheid der US-Notenbank entgegen. Eine Anhebung des Schlüsselsatzes um 0,75 Prozentpunkte gilt als ausgemacht. "Was die Märkte wirklich durchrütteln könnte, ist die anschließende Pressekonferenz", sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. Die entscheidende Frage sei, ob Fed-Chef Jerome Powell für die kommenden Monate ein anhaltend hohes Zinserhöhungstempo oder eine Verlangsamung signalisiere.

+++

15:35

Der Dow Jones legt 0,4 Prozent zu auf 31'894 Punkte. Der S&P 500 liegt 0,9 Prozent höher bei 3956 Zählern. Der Nasdaq gewinnt 1,58 Prozent auf 11'744 Punkte.

+++

14:55

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn rund 0,4 Prozent im Plus bei 31'907 Punkten. Der Nasdaq 100 wird rund 1,4 Prozent höher bei 12 260 Punkten erwartet.

Im weiteren Handelsverlauf rückt die Geldpolitik in den Vordergrund. Am Abend gibt die US-Notenbank Fed neue Entscheidungen bekannt. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte fortsetzt. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Bis Jahresende wird ein Niveau deutlich über drei Prozent erwartet.

Aus Unternehmenssicht steht die deutlich an Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison im Mittelpunkt. Der Software-Riese Microsoft schnitt im vergangenen Vierteljahr trotz deutlicher Umsatzzuwächse schlechter ab als am Markt erwartet wurde. Der Konzern gab jedoch eine optimistische Prognose für sein gerade angebrochenes Geschäftsjahr ab und rechnet mit einem Zuwachs bei Umsatz und operativem Gewinn im zweistelligen Prozentbereich. Die Anteilsscheine legten im vorbörslichen Handel um rund 3,4 Prozent zu.

Cathie Wood bought $55 million of $SHOP on Tuesday for $ARKK $ARKW and $ARRF following a 14% sell-off on layoff announcement.

She also sold some of her $COIN stake (~$75M) after reports that the crypto exchange is facing a probe.https://t.co/kIcGAKWSFo

— Yun Li (@YunLi626) July 27, 2022