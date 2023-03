Der Fokus der Anleger in der neuen Börsenwoche richtet sich auf das Wachstum in China und die künftige Geldpolitik der grossen Notenbanken. In der alten Woche setzten hohe Teuerungsraten aus den USA und aus dem Euroraum den Börsen zu, schreiben Experten der Helaba. Der Preisdruck erwies sich als hartnäckiger als zunächst erwartet, was Sorgen um mögliche weitere starke Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) schürte. Trotzdem haben Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung in China nach jüngsten starken Wachstumsdaten die Kursverluste im Dax mehr als ausgeglichen. Der deutsche Leitindex notierte am Freitag mit 15'578 Punkten 2,4 Prozent über dem Vorwochenschluss. Der Swiss Market Index (SMI) gewann auf Wochensicht hingegen nur 0,1 Prozent auf 11'190 Punkte.