Der Dow Jones Industrial legte um 0,57 Prozent auf 34 401,35 Punkte zu. Microsoft und Apple stiegen 2 beziehungsweise 1,5 Prozent.

Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der gleichnamigen Technologiebörse gewann sogar 1,67 Prozent auf 13 635,81 Zähler. Tesla und Facebook legen 2 Prozent zu, Nvidia fast 4 Prozent.

Das Handelsvolumen wird vermutlich unterdurchschnittlich ausfallen, da einige europäische Märkte wie Frankfurt nach dem Pfingstwochenende erst wieder am Dienstag öffnen. Impulse für die eine oder andere Richtung gibt es zunächst nicht. In Asien hatten die wichtigsten Märkte am Montag kaum verändert und mit verschiedenen Vorzeichen geschlossen. Marktbewegende Nachrichten aus der Konjunktur- oder Unternehmenswelt sind Mangelware.

Anleger in Europa warten derweil auf neue Daten zur US-Inflation im Wochenverlauf. Sie sollen Aufschluss geben über die weitere Geldpolitik der US-Notenbank (Fed).

Für zunehmende Zuversicht sorgten zudem die Lockerungen der Corona-Beschränkungen und die und fortschreitenden Impfkampagnen in Europa, erläuterten die Experten der Bank of Singapore. Der EuroStoxx50 notierte wenig verändert mit 4026 Zählern. In London stieg der Leitindex 0,2 Prozent. Wegen des Pfingstfeiertags fand in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Dänemark und Norwegen kein Handel statt.

Minenwerte gaben europaweit nach. Die chinesische Regierung hatte hohe Strafen für Spekulation rund um Rohstoffe angekündigt. Peking will angesichts eines Höhenflugs der Preise von Materialien wie Aluminium und Stahl gegen Preistreiberei vorgehen, wie die Regierung bekanntgab.

+++

Abonnieren sie hier gratis den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

(AWP/Reuters)