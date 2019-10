06:30

Die asiatischen Aktienbörsen haben am Freitag nach der Brexit-Einigung zwischen der EU und Großbritannien zugelegt. Händler verwiesen allerdings auf mehrere Faktoren, die die Kursgewinne begrenzen dürften: "Was immer gestern abend mit der EU vereinbart wurde, muss noch durch das britische Parlament", sagte Aktienexperte James McGlew vom Finanzhaus Argonaut in Perth. Für Zurückhaltung sorgten außerdem Wirtschaftsdaten aus China. Chinas Wachstum schwächte sich im dritten Quartal in der Jahresrate auf 6,0 Prozent ab, den schwächsten Wert seit fast 30 Jahren.

China’s at about half the average growth rate of the 90s and 2000s but the economy is also 50x bigger pic.twitter.com/6xqOckSni2

— David Ingles (@DavidInglesTV) October 18, 2019