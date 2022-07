09:00

Der SMI steigt 0,34 Prozent und steht bei 1,160 Punkten.

Die meisten Gewinne können die Aktien der UBS (plus 1,4 Prozent) und von SGS (plus 1,32 Prozent) verbuchen. Die grössten Verluste hat momentan die Aktie von Novartis (minus 0,37 Prozent).

+++

08:10

Der SMI wird gemäss vorbörslichen Angaben der Bank Julius Bär mit einem Plus von 0,27 Prozent und mit 11'152 Punkten in den Handel starten. Alle 20 SMI-Titel stehen dabei im Plus. Die grössten Gewinner sind dabei die Aktien von ABB (plus 0,4 Prozent) und der Credit Suisse (plus 0,44 Prozent). Die geringsten Gewinne hat die Aktie von Swisscom (plus 0,2 Prozent).

+++

07:55

Der Euro hat sich am Mittwoch vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt von Italiens Regierungschef Mario Draghi über der Marke von 1,02 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0238 Dollar und damit in etwas mehr als am Vorabend.

Zum Franken hat sich die Gemeinschaftswährung weiterhin über der Marke von 0,99 gehalten und wird aktuell zu 0,9919 Franken gehandelt. Der Dollar bewegte sich über Nacht nur wenig und kostet derzeit 0,9688 Franken nach 0,9691 am Vorabend. Im frühen Handel am Dienstag war der Greenback noch 0,9757 Franken wert.

+++

06:50

Neue Kursziele:

Novartis : JPMorgan erhöht auf 81 (80) Fr. - Underweight

: JPMorgan erhöht auf 81 (80) Fr. - Underweight Logitech : Research Partners senkt auf 100 (110) Fr. - Kaufen

: Research Partners senkt auf 100 (110) Fr. - Kaufen SGS : Goldman Sachs senkt auf 2100 (2165) Fr. - Sell

: Goldman Sachs senkt auf 2100 (2165) Fr. - Sell SGS : Barclays senkt auf 2550 (3100) Fr. - Overweight

: Barclays senkt auf 2550 (3100) Fr. - Overweight Partners Group : Goldman Sachs senkt auf 1600 (1630) Fr. - Buy

: Goldman Sachs senkt auf 1600 (1630) Fr. - Buy Calida: Research Partners senkt auf 60 (65) Fr. - Kaufen

+++

06:10

Gemäss vorbörslichen Angaben der IG Bank wird der SMI 0,3 Prozent höher in den Handel starten.

+++

04:30

Asiatische Aktien folgen am Mittwoch der Wall Street ins Plus. Gute US-Unternehmenszahlen hellten die Stimmung der Anleger auf und schwächten Befürchtungen einer Rezession ab. "Es war also eine risikofreudige Nacht, aber die Rezessionsängste sind sicherlich nicht verschwunden und die Erholung der Aktien in der letzten Woche könnte auch eine Erholung von überverkauften Niveaus und extremem Pessimismus widerspiegeln", schrieb Rodrigo Catril von der NAB in einer Mitteilung.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,4 Prozent höher bei 27'596 Punkten.

+++

04:00

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

+++

03:30

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 138,15 Yen und stagnierte bei 6,7459 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9681 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0240 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 0,9916 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,2029 Dollar.

+++

23:00

Die US-Börsen haben am Dienstag wieder in die Erfolgsspur gefunden. Zu Wochenbeginn war bei den Anlegern noch die Risikobereitschaft geschwunden, nun kehrte sie wieder schwungvoll zurück. Dies zeigte sich parallel am schwachen US-Dollar, der Anlegern zuletzt als sicherer Hafen gedient hatte. Mutiger wurden die Anleger auch wegen Gerüchten über ein Wiederanlaufen der Gaspipeline Nord Stream 1 nach Europa.

Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine Gewinne stetig aus. Über die Ziellinie ging er 2,43 Prozent höher bei 31 827,05 Punkten und damit nah am Tageshoch. Der marktbreite S&P 500 legte um 2,76 Prozent auf 3936,69 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 zog sogar um 3,13 Prozent auf 12 249,42 Punkte an - und kehrte damit schwungvoll über die runde 12 000 er Marke zurück.

Eher schwache Unternehmenszahlen hemmten nur bei Einzelaktien wie IBM die Kaufbereitschaft, sie bremsten aber nicht den Gesamtmarkt. Börsianern zufolge war zuletzt schon viel Negatives eingepreist und nun würden mutigere Anleger nach Schnäppchen Ausschau halten. Risikobereiter wurden sie auch, weil die Spekulationen rund um eine Reaktivierung der Gaspipeline die Sorgen vor einer globalen Energiekrise milderten.

Mit einem Kursrutsch um 5,3 Prozent war IBM war abgeschlagen der grösste unter nur zwei Dow-Verlierern. Vom zweiten Quartal des IT-Riesen zogen Experten zwar ein positives Fazit, bemängelt wurden aber ein gesenktes Cashflow-Ziel und der Ausblick auf das dritte Jahresviertel. Laut Analyst Wamsi Mohan von der Bank of America verfehlte dieser die Konsenserwartung deutlich.

Johnson & Johnson wurden zum zweiten schwachen Dow-Wert, indem sie um 1,5 Prozent fielen. Der Konsumgüter- und Pharmakonzern senkte wegen des starken US-Dollars bereits zum zweiten Mal seine Jahresziele. Die eigentlich als robust bewerteten Quartalszahlen schlugen auch hier nicht positiv durch.

Kräftige Gewinne verbuchten dagegen die Boeing -Anleger, die Aktie zog an der Dow-Spitze um 5,7 Prozent an. Der Flugzeugbauer punktet derzeit mit Flugzeugbestellungen im Rahmen der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough - mit dem Fazit, dass die Amerikaner auch am zweiten Messetag die Nase gegenüber dem europäischen Konkurrenten Airbus vorn haben.

Viel Nachfrage gab es nach einigen Aktien aus dem US-Autosektor: Ford und General Motors (GM) zogen jeweils um mehr als fünf Prozent an, während die Titel des Elektroauto-Spezialisten Tesla nur um zwei Prozent stiegen. Bekannt wurde, dass GM im kommenden Jahr eine Elektro-Variante des Chevrolet Blazer auf den Markt bringen und damit dem Model Y von Tesla Konkurrenz machen will.

An der Nasdaq-Börse fielen die Aktien von Novavax mit einem 11,6-prozentigen Kurssprung auf. Der Covid-19-Impfstoff, der kürzlich eine Notfallzulassung erhalten hatte, bekam nun von einem US-Beratergremium Rückendeckung. Dies gilt als wichtiger Schritt, um in den USA in einer Zeit wieder steigender Infektionsfälle ein weiteres Instrument gegen das Virus zur Verfügung zu stellen.

Unter die grossen Nasdaq-Gewinner mischten sich mit plus 8,2 Prozent auch die Papiere der auf Online-Singlebörsen fokussierten Match Group. Diverse Analysten äusserten sich am Dienstag positiv zu den Aussichten des Unternehmens - darunter Nat Schindler von der Bank of America. Er glaubt, dass die Aktie auch in einem Abschwung ihre Stärke zeigen wird. Er habe den Eindruck, dass das Wachstum erst am Anfang stehe, betonte der Experte.

