08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,6 Prozent nach. Am Vorabend schloss der Leitindex 0,1 Prozent höher bei 10'314 Punkten.

Sämtlich SMI-Werte geben nach, am deutlichsten sind dabei ABB und UBS (beide je -0,8 Prozent) sowie Adecco, Credit Suisse, Givaudan und LafargeHolcim (alle je -0,7 Prozent) im Minus.

Im breiteren Markt gibt es dann doch vereinzelt positive Aktien: So legen Aryzta 1,2 Prozent zu. Baloise (+0,4 Prozent), EFG (+0,5 Prozent) sowie Sunrise (+0,4 Prozent) sind ebenfalls im Plus.

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel weiter gefallen. Nach wie vor herrscht grosse Ungewissheit über den Fortgang des Handelsstreits zwischen den USA und China. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,78 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 56,56 Dollar.

A classic example of what happens when officials speak their minds. Specially traders. #OOTT ⁦@Rania_ElGamal⁩ ⁦@AdnocGroup⁩ UAE oil benchmark plan confused by Brent comment U-turn https://t.co/3nTJa9cbNw — Ron Bousso (@ronbousso1) November 13, 2019

+++

06:40

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 23.329 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1701 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,5 Prozent.

+++

06:30

Der Franken wird stärker: Der Euro-Franken-Kurs liegt bei 1.0915, was eine Euro-Abschwächung von 0,2 Prozent bedeutet. Der Dollar gab zum Franken gleichzeitig 0,2 Prozent auf 0,9911 nach

Der Dollar blieb in Asien fast unverändert, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, ein Handelsabkommen sei "nahe", aber keine neuen Details preis gab, wann und wo der Deal unterzeichnet werden soll.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,02 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,0207 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9915 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1012 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0920 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2849 Dollar.

+++

06:25

An der Wall Street hat der Dow Jones am Vorabend kaum bewegt. Der US-Leitindex stagnierte bei 27.691,49 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 8.486,09 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3.091,84 Punkte zu.

(cash/AWP/Reuters)