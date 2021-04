09:35

Der Franken notiert zum ersten Mal seit fast sechs Wochen wieder unter der Marke von 1,10 pro Euro. Die Einheitswährung fällt kurzzeitig auf 1,0992 Franken. Im Intraday-Handel passierte dies zuletzt am 1. März 2021.

09:10

Zum Wochenschluss startet der Schweizer Aktienmarkt zunächst ohne klare Richtung. Die Vorgaben aus Übersee sind mehrheitlich freundlich. Während die Wall Street am Donnerstag nach zwei Tagen mit angezogener Handbremse ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen hat, ist das Bild in Asien etwas durchwachsener. Vor allem der deutliche Anstieg der Produzentenpreise in China im März lastet auf der Stimmung. Der Preisanstieg könnte möglicherweise Inflationssorgen neu aufköcheln lassen. Dem steht das erneute Bekenntnis der US-Notenbank Fed zu einer ultra-lockeren Geldpolitik vom Vorabend gegenüber, das die US-Börsen angeschoben hatte.

SMI tritt gegen 09:10 Uhr mit -0,03 Prozent auf der Stelle bei 11'202,96 Punkten. Die Frage ist, ob der Markt sein Vor-Corona-Hoch von 11'270 nun in Angriff nehmen könnte. Der breite SPI gewinnt um 0,18 Prozent bei 14'280 Zählern.

LafargeHolcim (+0,5%) und Givaudan (+0,75%) können zulegen. In beiden Fällen haben sich einerseits Analysten im Vorfeld der anstehenden Zahlen zuversichtlich geäussert. Der Baustoffkonzern hat zudem mit der Nachricht von sich reden gemacht, er solle künftig wieder "Holcim Ltd" heissen. Dies schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 4. Mai 2021 vor.

Grösster SMI-Gewinner zum Handelsstart sind die Titel von Lonza (+1,5%).

Dem stehen Verluste von 0,9 Prozent bei der Credit Suisse gegenüber. Morgan Stanley ist am Morgen den zahlreichen anderen Analysehäusern gefolgt und hat die Bewertung und das Kursziel für die Aktien der Grossbank gesenkt.

Die Papiere des Versicherers Zurich weisen dagegen nur optisch einen Verlust von 4,6 Prozent auf. Die Aktien werden an diesem Tag ex Dividende (20,00 Fr.) gehandelt.

In den hinteren Reihen sind noch die Ems-Titel (+0,3%) im Fokus, nachdem der Spezialchemiekonzern zum Jahresauftakt 2021 deutlich gewachsen ist. Währungsbereinigt fand der Nettoumsatz bereits wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

08:10

Julius Bär berechnet den Swiss Market Index vorbörslich 0,03 Prozent tiefer. 18 von 20 SMI-Aktien sind im Plus. Negativ tendieren die Credit Suisse 0,8 Prozent und Zurich (-3,5 Prozent wegen des Dividendenabschlages). Am breiten Markt steigen Ems-Chemie nach der Bekanntagbe der Erstquartalszahlen 1,7 Prozent.

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

VAT: UBS erhöht auf 300 (280) Fr. - Buy

LafargeHolcim: Jefferies erhöht auf 57,40 (51,40) Fr. - Hold

LafargeHolcim: Barclays erhöht auf 60 (57) Fr. - Overweight

Givaudan: UBS erhöht auf 4'240 (4'150) Fr. - Buy

Credit Suisse: Morgan Stanley senkt auf 11 (14) Fr.

06:45

Die IG Bank berechnet den Swiss Market Index vorbörslich 0,23 Prozent höher.

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 29'820 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1962 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,3 Prozent.

Japanische Aktien stiegen am Freitag auch wegen der wachsenden Erwartungen, dass Unternehmen in den kommenden Tagen gesunde Gewinne melden und optimistische Prognosen herausgeben werden. "Dies ist erst der Anfang des Aktien-Zyklus. Er wird investitionsgetrieben sein und ein grösserer Zyklus als bisher. Japanische Unternehmen sind bei Investitionsgütern sehr stark. Im Allgemeinen sollte der Maschinensektor davon profitieren", sagt Junichi Inoue, Leiter des Bereichs japanische Aktien bei Janus Henderson Investors.

06:15

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,27 Yen und stagnierte bei 6,5524 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9244 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1903 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1006 Franken nach. Das ist ein Stand, der seit Mitte März nicht mehr erreicht wurde.

03:00

Das erneute Bekenntnis der US-Notenbank Fed zu einer ultra-lockeren Geldpolitik treibt die Kurse an der Wall Street weiter an. Der breit gefasste Leitindex S&P 500 schloss am Donnerstag 0,4 Prozent höher mit 4097 Zählern und damit nur minimal unter seinem im Handelsverlauf erreichten Rekordhoch. Der technologielastige Nasdaq-Index gewann ein Prozent, der Dow Jones legte 0,2 Prozent zu.

