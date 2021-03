09:10

Der Schweizer Aktienmarkt geht am Mittwoch mit Verlusten in den Handel. Die Frage ist, ob der SMI die 11'000 Punkte verteidigen kann. Nachdem er seit Wochenbeginn einen guten Lauf hatte, sei die Bereitschaft, Gewinne erst einmal mitzunehmen, bei den Investoren wieder gestiegen, heisst es im Handel. Mit den Abgaben folgt der hiesige Markt den Vorgaben aus Übersee, wo die Notierungen ebenfalls nachgeben.

Der Optimismus der letzten Wochen scheine angesichts der Sorge um die dritte Welle in Europa langsam zu schwinden, kommentiert ein Händler. Mit der dritten Welle und den jüngst beschlossenen Restriktionen werde sich jede Art von Rückkehr zur Normalität verzögern.

SMI verliert gegen 09:10 Uhr 0,3 Prozent auf 11'058. Der breite SPI büsst 0,33 Prozent ein bei 13'970 Zählern.

Der Industriekonzern ABB (-0,6%) soll laut Händlern vom norwegischen Broker DNB Markets abgestuft worden sein, was den Kurs zunächst belastet.

Mit einem Minus von 0,8 Prozent setzen auch die Genussscheine von Roche ihre schwache Vortagestendenz weiter fort. Am Vortag hatte der Konzern die Hoffnung auf einen möglichen neuen Blockbuster zerstreut.

Die Ankündigung der Credit Suisse, ihr Vermögensverwaltungsgeschäft für Österreich neu auszurichten, belastet die Aktie (-1,6%). Die dortigen sehr reichen Kunden, die sogenannten Ultra High Net Worth (UHNW), werden künftig von Luxemburg aus betreut. Den reichen Kunden (High Net Worth) empfiehlt die Grossbank die Liechtensteinische Landesbank (LLB) als zukünftige Partnerin.

Am breiten Markt wird der Reisedetailhändler Dufry (-10,3%) abgestraft. Das Unternehmen hat seine finanziellen Verbindlichkeiten neu geordnet. Zu diesem Zweck wurde eine neue Wandelanleihe über 500 Millionen Franken bis 2026 ausgegeben. Gleichzeitig wird den Besitzern der 1,0%/2023-Anleihe über 350 Millionen ein Rückzahlungs- oder Umtauschangebot gemacht.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,36 Prozent tiefer geschätzt. Alle SMI-Aktien stehen im Minus, Abb verliert mit 1,13 Prozent am deutlichsten. Am breiten Markt fallen Basilea mit einem Plus von 2,2 Prozent auf. Das Biopharmaunternehmen hat weitere positive Daten zu seinem Krebs-Kandidaten Derazantinib vorgelegt.

Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager aus Deutschland und der Euro-Zone. Zudem wird der Index des europäischen Verbrauchervertrauens veröffentlicht. In den USA sind die Auftragseingänge für langlebige Güter an der Reihe.

07:45

Die Ölpreise sind am Mittwoch wegen Problemen in einer wichtigen Energietransportroute gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent 61,63 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 62 Cent auf 58,38 Dollar.

Noch am Dienstag waren die Erdölpreise deutlich gefallen und hatten den tiefsten Stand seit Anfang Februar markiert. Ausschlaggebend waren Sorgen um die Rohölnachfrage aufgrund steigender Corona-Infektionen und neuer Beschränkungen vor allem in Europa. Beides lastet auf den konjunkturellen Aussichten.

Am Mittwoch überwogen jedoch Angebotssorgen. Ein Frachter ist im Suezkanal in der Nacht auf Grund gelaufen und blockiert seither die wichtige Schifffahrtsstrasse zwischen Asien und Europa. Durch den Kanal läuft ein erheblicher Teil der Energietransporte vom Mittleren Osten in Richtung Europa und USA. Betroffen sind in der Gegenrichtung auch Lieferungen aus der Nordsee nach Asien.

06:45

Die IG Bank schätzt den Swiss Market Index 0,3 Prozent tiefer.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,6 Prozent tiefer bei 28'542 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1932 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent.

Erneute Lockdown-Massnahmen in Europa wegen steigender Infektionszahlen beeinträchtigten die Risikobereitschaft der Anleger. "Die Kombination aus zunehmenden Schließungen in weiten Teilen Europas und einer gewissen Risikoreduzierung in den Schwellenländern führte zu einem risikofreien Tag, an dem Treasuries aufgrund einer Flucht in die Qualität anzogen", schrieb John Briggs, Leiter der Strategieabteilung von NatWest.

-Hong Kong shares drop in the middle of vaccine pause

-Japan, South Korea and China stocks fall

-Shares in Australia rise

-European futures

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,50 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5226 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9342 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1846 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1067 Franken.

03:00

Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 0,9 Prozent tiefer auf 32'423 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 13'227 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,8 Prozent auf 3910 Zähler ein.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)