Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Zurich Insurance: UBS erhöht auf 400 (390) CHF - Buy

Lonza: Mirabaud Securities erhöht auf 777 (706) CHF - Buy

Swisscom: Julius Bär senkt auf 480 (500) Fr. - Hold

Richemont: Citigroup erhöht auf 100 (82) CHF

SFS: Credit Suisse erhöht auf 127 (117) Fr. - Outperform

Ems-Chemie: Kepler erhöht auf Hold (Reduce) - Ziel 885 (710) Fr.

09:50

AMS-Aktien haben am Dienstag einen schweren Stand. Der Sensorenhersteller hat am Morgen zwar mit den Zahlen zum vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, der Ausblick trifft die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten allerdings nicht ganz. Die AMS-Aktien denn auch um beinahe 7 Prozent auf 23,05 Franken ab. Angesichts eines Kursgewinns von etwa einem Viertel seit Jahresbeginn dürften die Verluste als eine Mischung aus leichter Enttäuschung über den Ausblick und Gewinnmitnahmen zu sehen sein, meinen Händler. Der Gesamtmarkt pendelt derweil um den Vortagesschluss.

AMS hat sowohl beim Umsatz als auch bei der bereinigten EBIT-Marge am oberen Ende oder gar über der firmeneigenen Zielbandbreite abgeschnitten. Mit den Aussagen zur Umsatz- und Margenentwicklung im laufenden Quartal kann das Unternehmen jedoch nicht punkten. Bei JPMorgan heisst es denn auch in einem ersten Kommentar, der Ausblick sei schwächer als von ihm erwartet, schreibt Analyst Sandeep Deshpande. Allerdings könnte dies auch einer veränderten Saisonalität geschuldet sein, bei der das zweite Quartal dann stärker ausfallen könnte.

Sensorenhersteller - AMS liefert überzeugende Zahlen ab - Aktie verliert dennoch deutlich https://t.co/ICYQdNFJat pic.twitter.com/soqafW59xk — cash (@cashch) February 9, 2021

09:10

Der SMI steht 0,2 Prozent niedriger bei 10'752 Punkten.

Die Aktienbörsen werden stark von der Hoffnung auf ein robustes Konjunkturpaket der US-Regierung getragen und auch davon, dass mit den Impfkampagnen die Covid-Pandemie bald eingedämmt werden dürfte. Dabei blickten die Marktteilnehmer zunehmend durch die Pandemie hindurch nach vorne und wetteten auf ein besseres zweites Halbjahr, heisst es am Markt.

Im Fokus der Anleger stehen Lonza (+0,7 Prozent). Der Pharmaauftragsfertiger verkauft die Chemiesparte Lonza Specialty Ingredients (LSI) für 4,2 Milliarden Franken an die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven.

Dank eines Analystenkommentar sind Richemont (+0,8 Prozent) ebenfalls höher. Citigroup hat den Luxusgüterhersteller auf "Buy" von "Neutral" und das Kursziel auf 100 von 82 Franken angehoben.

Den stärksten Abschlag unter den Blue Chips verzeichnen AMS (-7 Prozent). Der Sensorenhersteller hat das Schlussquartal 2020 im Rahmen seiner Erwartungen abgeschlossen und bei Umsatz und Betriebsergebnis Bestmarken erreicht. Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Sitzungen reicht dies anscheinend nicht für weitere Anstiege. Daher kommt es laut einem Händler zu Gewinnmitnahmen.

Swisscom verlieren 0,4 Prozent. Julius Bär hat das Kursziel auf 480 von 500 Franken gesenkt. Das Kursziel lautet "Hold".

Dätwyler (-1,1 Prozent) hat 2020 wegen Devestitionen zwar deutlich weniger Umsatz erzielt als im Vorjahr. Zudem stand unter dem Strich deswegen auch ein hoher Verlust. Dennoch will der Industriekonzern die Dividende auf 3,20 von 3,00 Franken erhöhen.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,16 Prozent tiefer geschätzt. Alle 20 Aktien aussser Lonza (plus 1,7 Prozent) und Richemont stehen im Minus. Lonza hat den Verkauf seines Spezialchmiegeschäftes angekündigt. AMS fallen trotz bekanntgabe eines Rekordquartals beim Umsatz über 4 Prozent.

"Inmitten der Pandemie blicken die Anleger nach vorn", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. "Sie erwarten ein weitgehendes Arrangieren mit Covid-19 und hoffen auf eine deutliche wirtschaftliche Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte." Auch die laufende Berichtssaison habe gezeigt, dass die Unternehmen in der Lage sind, mit der Pandemie zu leben. Im Blick der Anleger ist eine Flut von Quartalszahlen. Aus dem Ausland folgen Zahlen von Total, DuPont und Twitter.

07:30

Der Preisanstieg am Ölmarkt setzt sich fort. Am Dienstag stiegen die Preise für die beiden wichtigsten Ölsorten abermals auf die höchsten Stände seit gut einem Jahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen bis zu 61,27 US-Dollar und damit gut einen halben Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmass auf bis zu 58,62 Dollar. Das ist jeweils das höchste Niveau seit Januar 2020.

Unterstützung erhalten die Erdölpreise schon seit längerem durch die Aussicht auf eine konjunkturelle Beschleunigung. Dafür werden in erster Linie zwei Gründe genannt: Zum einen die vielerorts angelaufenen Corona-Impfungen und die damit verbundene Erwartung baldiger Lockerungen von Corona-Beschränkungen. Zum anderen wird auf das geplante billionenschwere Konjunkturpaket der US-Regierung verwiesen.

Auf der Angebotsseite stützt die künstliche Begrenzung der Förderung die Preise. Vor allem der Ölriese Saudi-Arabien hält sich gegenwärtig mit seiner Produktion spürbar zurück. Mit steigender Nachfrage dürfte aber auch das Angebot wieder ausgeweitet werden.

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,2 Prozent tiefer geschätzt.

06:30

In der Nacht auf Dienstag steigt der Bitcoin auf 47'499 Dollar. Das ist ein neuer Rekord.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 29'449 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1917 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

"Reflation auf dem Rücken des US-Fiskalstimulus und positiver Impfnachrichten bleibt das Hauptthema für die Märkte", schrieben die Strategen der National Australia Bank in einer Mitteilung.

-China, Hong Kong and South Korea stocks

-Shares in Japan, Australia fall

-Bitcoin jumps to a record after Tesla bought $1.5 billion

-Oil, gold

-Australia’s 10-year bond yield falls to 1.23 Prozenthttps://t.co/F6WsS4C0lEhttps://t.co/4KPLLMTuSE — Bloomberg Markets (@markets) February 9, 2021

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 104,86 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4486 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent niedriger bei 0,8963 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,2078 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0826 Franken.

Die Aussicht auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung in den USA durch ein massives Konjunkturpaket lässt die New Yorker Börsen zum Wochenanfang auf neue Höchstmarken steigen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte kletterte zum Handelsstart am Montag um 0,4 Prozent auf 31'267 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,5 Prozent auf 3904 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,6 Prozent auf 13'935 Punkte. Alle drei Indizes markierten damit frische Bestmarken.

