Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,22 Prozent tiefer geschätzt. Alle Titel stehen dabei im Minus, ausser Adecco. Die Aktie des Personaldienstleisters steigt nach Quartalszahlen 0,43 Prozent.

Auch andere europäische Börsen werden angesichts der Furcht vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Montag hatte der Schweizer Börsenleitindex wegen der Furcht vor einem Scheitern der Gespräche der beiden Wirtschaftsmächte kanpp ein Prozent verloren.

US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine harte Haltung. Am Freitag sollen die Zölle für einige chinesische Produkte erhöht werden. Dennoch will eine chinesische Handelsdelegation in dieser Woche in die USA reisen, um doch noch eine Lösung in dem Streit zu finden.

Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans kletterte um 0,38 Prozent, nachdem er am Vortag wegen der neuen Handelsspannungen zwischen den USA und China auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen abgerutscht war.

In Japan öffneten die Märkte erstmals nach zehntägiger Unterbrechung, die wegen der Feierlichkeiten zur Thronbesteigung des neuen Kaisers angesetzt worden waren. Hier fiel der Nikkei-Index gegen den Trend um 1,1 Prozent auf 22.007 Punkte und holte damit die Abwärtsbewegung des Vortages an den anderen Börsen nach. "Die Anleger waren seit Anfang dieses Jahres zu selbstgefällig", sagte Anlagestratege Yasuo Sakuma von Libra Investments in Tokio. "Jetzt ist es an der Zeit, zu verkaufen."

An den Devisenmärkten gab es keine größeren Ausschläge. Der Euro notiert im asiatischen Handel kaum verändert bei 1,1397 Franken. US-Rohöl verbilligte sich leicht um 0,2 Prozent auf 62,12 US-Dollar je Fass.

