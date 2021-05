10:15

Der SMI steht 1,2 Prozent höher. Beste Aktie ist Partners Group mit einem Anstieg von 2,3 Prozent.

+++

09:10

Der SMI gewinnt 0,5 Prozent auf 11'026 Punkte.

Die Inflationserwartungen dürften die Anleger weiterhin beschäftigen. Konjunkturzahlen werden entsprechend genau analysiert. "Und der US-Arbeitsmarkt spielt in den Überlegungen der US-Notenbank Fed eine sehr wichtige Rolle", sagte ein Händler. Einen Vorgeschmack auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag dürften die Erhebungen der privaten Arbeitsagentur ADP am Nachmittag liefern.

Die Aktien von Alcon verlieren 2,2 Prozent, obwohl der Augenheilmittelkonzern mit dem am Vorabend veröffentlichten Quartalsbericht die Analystenerwartungen mehrheitlich übertroffen hat.

Starkes erstes Quartal - Alcon macht Novartis-Aktionären mehr Freude als die eigenen Titel https://t.co/M3NZgtfNUP — cash (@cashch) May 5, 2021

Stärker im Plus liegen die Geberit-Aktien mit +1,4 Prozent. Händler sprechen von Anschlusskäufen auf den am Vortag vorgelegten Quartalsbericht, der wegen der Marktschwäche zu wenig honoriert worden sei. Das Unternehmen war so stark gewachsen wie schon lange nicht mehr.

Die Aktien von AMS (+2,4 Prozent) gewinnen ebenfalls. Der Titel war bereits am Vortag gegen den allgemein schwachen Trend gestiegen, nachdem der Sensorenhersteller gute Zahlen vorgelegt hatte.

Und auch Adecco (+0,3 Prozent) steht höher. Sie setzen damit zu einer Erholung an, nachdem der Kurs am Dienstag nach der Quartalsberichterstattung unter die Räder geraten war.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,58 Prozent höher geschätzt. 19 von 20 SMI-Aktien sind im Plus. Die Aktie von Geberit steigt mit 1,4 Prozent am deutlichsten. Die Titel von Alcon sinken nach Vorlage der Erstquartalsresultate 0,7 Prozent. Am Dienstag hatte der SMI 1,3 Prozent verloren.

Augenheilkonzern - Alcon übertrifft Erwartungen mit den Erstquartalszahlen https://t.co/PkkA1fMcpP — cash (@cashch) May 5, 2021

Am Dienstag hatten Anleger weltweit vor allem Technologieaktien aus den Depots geworfen. Einen Vorgeschmack auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag liefern den Anlegern die Erhebungen der privaten Arbeitsagentur ADP.

+++

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Clariant: Goldman Sachs erhöht auf 19,40 (19,00) Fr. - Neutral

Geberit: Barclays erhöht auf 570 (550) Fr. - Equal Weight

Bucher: Berenberg erhöht auf 660 (530) Fr. - Buy

Geberit: Berenberg erhöht auf 615 (605) Fr. - Hold

+++

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,43 Prozent höher eingestuft. Am Vortag hatte der Schweizer Leitindex 1,33 Prozent verloren.

+++

06:30

Der Franken handelt zum Euro mit 1,0976 und zum Dollar mit 91,28 Rappen kaum verändert. Die Kryptowährung Bitcoin steigt 1,2 Prozent auf knapp 55'000 Dollar.

+++

05:00

An der Wall Street legte Dow Jones am Dienstag zu. Der US-Leitindex gewann 0,1 Prozent auf 34'133,03 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,9 Prozent auf 13'633,50 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,7 Prozent auf 4164,68 Punkte ein.

(cash/Bloomberg/AWP/Reuters)