08:35

Ein erneuter Raketentest Nordkoreas und die Ankündigung einer wichtigen Erklärung der Regierung in Pjöngjang haben am Dienstag die Investoren an den Aktienmärkten in Fernost vergrault. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs flog das Geschoss rund 930 Kilometer. Möglicherweise wurde eine Interkontinental-Rakete getestet.

Here's what North Korea's ballistic missile launch did to Japanese stocks https://t.co/xG29hWzj6Z pic.twitter.com/9dKeJHWi5k — Bloomberg (@business) July 4, 2017

In Tokio gab der Nikkei-Index 0,12 Prozent auf 20'032 Punkte nach. Die Börse in Shanghai notierte ebenfalls schwächer. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans büsste 0,6 Prozent ein. Ähnlich hoch fielen die Verluste in Südkorea aus. Dagegen verhalf die in Aussicht gestellte Ankündigung Nordkoreas Aktien aus dem südkoreanischen Rüstungssektor zu Kurssprüngen. Auch in Australien ging es gegen den Trend nach oben. Der gestiegene Ölpreis schob vor allem Energie-Titel an, aber auch australische Finanzwerte lagen im Plus.

Der erneute Raketentest wirkte sich auch auf den fernöstlichen Devisenhandel aus. Der Dollar gab zum Yen um 0,3 Prozent auf 112,99 Yen nach. Der Euro wurde etwas leichter mit 1,1350 Dollar gehandelt.

+++

08:10

Der SMI, der gestern wieder die 9000er-Marke überwunden hat, steigt vorbörslich um 0,08 Prozent (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch). Damit steht der Leitindex bei 9017 Punkten. Wie schon gestern stehen zuoberst die Banken Credit Suisse (+0,14 Prozent) und UBS (+0,12 Prozent). Etwas stärker als der Markt ziehen die Zykliker ABB und Adecco (je +0,12 Prozent) soie Givaudan und LafargeHolcim (je +0,11 Prozent).

Die Aktie von Clariant im SLI legt um 0,4 Prozent zu. Es ist bekannt geworden, dass Grossaktonäre die geplante Fusion mit Huntsman verhindern wollen.

Händler erwarteten am US-Unabhängigkeitstag keine grösseren Aktivitäten. "Es fehlen kursweisende Impulse", sagte ein Händler. Am Nachmittag dürfte der Handel ausdünnen, weil die US-Börsen geschlossen bleiben.

+++

06:40

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,2 Prozent im Plus bei 20'086 Punkten. Die US-Börsen hatten am Montag nach einer verkürzten Sitzung uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,6 Prozent auf 21.479 Punkte zu.

Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,2 Prozent auf 2429 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,5 Prozent auf 6110 Punkte. Am Dienstag bleiben die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

Der Euro legte im fernöstlichen Devisenhandel zu. Ein Euro wurde mit 1,1370 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 113,20 Yen gehandelt. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0949 und zum Dollar mit 0,9629.

(Reuters/AWP/cash)