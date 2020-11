08:25

Kursziel-Änderungen bei Schweizer Aktien Zurich Insurance: Citigroup erhöht auf 390 (380) CHF - Buy

Zurich Insurance: CFRA erhöht auf 367 (365) CHF - Buy

Burckhardt: Julius Bär erhöht auf 285 (225) CHF - Hold

Alcon: CFRA erhöht auf 55 (53) CHF - Hold

08:05

Die Schweizer Börse wird am Freitag leicht tiefer eröffnen. Laut Daten der Bank Julius Bär wird der SMI mit Abschlägen von rund 0,23 Prozent gehandelt. Sämtliche Blue Chips geben nach. Die Verluste bewegen sich in einer Spanne zwischen -0,2 und -0,3 Prozent. ABB (-0,6%) fällt mit grösseren Verlusten auf. Die Papiere des Industriekonzerns leiden unter der Herabstufung durch S+P.

07:45

Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Sie haben damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,02 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 61 Cent auf 40,51 Dollar.

Nach einem starken Preisanstieg im Verlauf der Woche standen die Ölpreise seit Donnerstagnachmittag unter Druck. An den Finanzmärkten rückte die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff kurz vor dem Wochenende etwas in den Hintergrund und der starke Anstieg der Neuinfektionen wieder stärker in den Vordergrund.

Ausserdem war am Markt bekannt geworden, dass die Ölreserven in den USA in der vergangenen Woche überraschend zugelegt hatten. Die offiziellen Daten zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl der US-Regierung zeigten einen Anstieg um 4,3 Millionen Barrel auf 488,7 Millionen Barrel. Zuvor war der Interessenverband American Petroleum Institute (API) noch von einem Rückgang der amerikanischen Ölreserven ausgegangen.

07:30

Zum Wochenschluss dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt angesichts der weiter hohen Corona-Neuinfektionen kaum aus der Deckung wagen. Der Dax dürfte Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut niedriger starten. Am Donnerstag hatte der Dax bereits 1,2 Prozent auf 13.052 Punkte nachgegeben.

Auch an weiteren europäischen Börsen deutet sich eine tiefere Eröffnung ab.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 23.542 nachgewiesene Ansteckungen binnen 24 Stunden - ein erneuter Rekordwert. Aus den USA kommen am Freitagnachmittag Daten zum Verbrauchervertrauen und Erzeugerpreise. Zudem warten Anleger auf einige Firmenbilanzen. Im Blick behalten Investoren auch die seit Wochen stockenden Brexit-Verhandlungen. Nach dem offiziellen EU-Austritt ist Großbritannien bis Ende 2020 in einer Übergangsphase, in der noch EU-Regeln gelten. Über die künftigen Beziehungen samt Freihandelsabkommen wird seit Monaten gerungen - bislang ohne Ergebnis.

06:25

Die Börse in Tokio hat am Freitag schwächer tendiert. Die Corona-Krise hatte zuvor schon die Aktienmärkte in Europa und in den USA belastet. Die hohen Zahlen an Neuinfektionen und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Einschränkungen im Kampf gegen das Virus rückten nach der Euphorie über vielversprechende Impfstoff-Daten wieder in den Vordergrund, sagten Analysten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 25.254 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,6 Prozent und lag bei 1699 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

05:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 104,93 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,6243 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9146 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1799 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0798 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3113 Dollar.

22:30

Nach einem bislang überaus starken Börsenmonat November haben sich die US-Anleger am Donnerstag für Gewinnmitnahmen entschieden. Es fehlten laut Marktteilnehmern neue positive Impulse, um die jüngste Kurs-Rally fortzusetzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste 1,08 Prozent auf 29 080,17 Punkte ein. Zwischenzeitlich rutschte er erstmals seit vergangener Woche wieder unter die Marke von 29 000 Zählern.

Seit Anfang des Monats hatte der Dow in der Spitze um fast 13 Prozent zugelegt. Den Sprung über die Hürde von 30 000 Punkten hatte er am Montag nur haarscharf verpasst. Der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen, mehr aber noch die Aussicht auf einen Impfstoff gegen Covid-19 hatten die Kurse beflügelt.

Der marktbreite S&P 500 gab um 1,00 Prozent auf 3537,01 Punkte nach. Auch der technologielastige Nasdaq 100 , der sich lange Zeit in grünem Terrain gehalten hatte, drehte schliesslich ins Minus. Das betrug am Ende 0,55 Prozent auf 11 827,14 Zähler.

