07:20

Richemont hat am Freitag die Jahresresultate veröffentlicht, die am Markt gut ankamen. Das führt zu einer Reihe von Kurszielerhöhungen bei Analysten:

Credit Suisse erhöht auf 95 (80) Fr. - Neutral

Goldman Sachs erhöht auf 123 (108) Fr. - Buy

Deutsche Bank erhöht auf 112 (107) Fr. - Buy

Bryan Garnier erhöht auf 95 (80) Fr. - Neutral

Société Générale erhöht auf Buy (Hold) - Ziel 120 (100) Fr.

+++

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,58 Prozent höher geschätzt.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 28.533 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,3 Prozent und lag bei 1919 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,7 Prozent.

Die US-Notenbank Fed geht davon aus, dass der Preisschub nicht von Dauer ist und zerstreute damit die Befürchtungen über inflationsbedingte Zinserhöhungen. "Die Märkte erhielten Auftrieb, als die Daten nicht dem Gerücht einer starken Inflation entsprachen und angesichts der wiederholten Hinweise der Fed, dass der aktuelle Anstieg der Inflation nur vorübergehend ist", schrieben die Analysten der Bank ANZ.

-Kuaishou is down 6% after earnings showed a drop in livestreaming revenue

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,69 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4122 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8958 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2224 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0958 Franken.

+++

03:00

Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Vor allem nachlassende Inflationssorgen hätten die Kurse angetrieben, sagten Händler. Die Rendite für die wegweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen sank auf den niedrigsten Stand seit rund zwei Wochen.

Der Dow Jones schloss 0,5 Prozent fester mit 34'393 Punkten. Die technologielastige Nasdaq rückte 1,4 Prozent auf 13'661 Stellen vor, der breit gefasste S&P 500 um 1,0 Prozent auf 4197 Zähler.

Die Entwicklung bei den Anleihe-Renditen sei auf die offene Frage zurückzuführen, ob US-Präsident Joe Biden sein Konjunkturpaket im erwünschten Umfang durchsetzen könne, sagte Sam Stovall, Chef-Investmentstratege bei CFRA Research in New York. Biden hatte am Freitag angesichts des Widerstands der Opposition das von ihm vorgeschlagene Infrastrukturprogramm eingedampft. Statt der bislang angepeilten 2,25 Billionen Dollar wird den Republikanern jetzt ein Paket mit einem Volumen von 1,7 Billionen Dollar vorgeschlagen.

Zu den Gewinnern am Montag gehörten Tech-Werte wie Apple und Microsoft, die je zwei Prozent zulegten. Die Kurse von Unternehmen der Branche hatten zuletzt unter Druck gestanden.

(cash/Bloomberg/AWP/Reuters)