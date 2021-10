08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,25 Prozent tiefer geschätzt. Alle Aktien ausser Sika (plus 0,2 Prozent) stehen im Minus. Am breiten Markt fallen Zur Rose 2,2 Prozent. Berenberg senkte das Rating für die Aktie auf "Hold" von "Buy". Am Donnerstag hatte der Schweizer Leitindex mit 1,7 Prozent den prozentual stärksten Anstieg seit sieben Monaten verzeichnet.

Börse - Das Zauberwort heisst Preissetzung: Aktien gegen die Inflationsangst https://t.co/aQWGhTMPQw pic.twitter.com/3PY6tVhRtn — cash (@cashch) October 7, 2021

An der Wall Street hatte die Einigung im Kongress auf einen Kompromiss zur Anhebung der Schuldenobergrenze für Kauflaune gesorgt. Die Indizes gingen im Plus aus dem Handel. Ihr Hauptaugenmerk richten Investoren auf die offiziellen US-Beschäftigungszahlen am Nachmittag (MESZ).

Sie rechneten nach den überraschend starken Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP vom Mittwoch mit einer Bestätigung der Einschätzung, dass sich der Jobmarkt deutlich erhole, sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. Dies könnte der US-Notenbank grünes Licht für die geplante Drosselung ihrer Wertpapierkäufe liefern. Experten rechnen für September mit dem Aufbau von 500'000 Stellen, rund doppelt so viel wie im Vormonat.

07:45

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel spürbar zugelegt. Bis zu den in dieser Woche markierten mehrjährigen Höchstständen ist es nicht mehr weit. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,95 US-Dollar. Das war genau ein Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,10 Dollar auf 79,40 Dollar.

Haupttreiber der Rohölpreise bleibt die angespannte Versorgungslage. Sie hatte die Preise in dieser Woche auf mehrjährige Höchststände getrieben, bevor eine Korrektur einsetzte. Ausschlaggebend hierfür waren Äusserungen aus Russland, die eine hohe Gasversorgung Europas nahelegten. Die derzeit hohen Gaspreise machen sich Experten zufolge auch am Ölmarkt bemerkbar, da Erdöl in Grenzen als Gasersatz dienen kann.

Für zeitweise Belastung hatten zuletzt auch Spekulationen gesorgt, dass die USA einen Teil ihrer strategischen Erdölreserven freigeben könnten. Am Donnerstag stellte jedoch das Energieministerium klar, dass dies derzeit nicht geplant sei. Daraufhin hatten die Ölpreise spürbar angezogen.

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,1 Prozent tiefer geschätzt. Am Donnerstag hatte der Schweizer Leitindex mit 1,7 Prozent den prozentual stärksten Anstieg seit sieben Monaten verzeichnet.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,1 Prozent höher bei 28.262 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,8 Prozent und lag bei 1975 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent.

Nach einer einwöchigen Pause kehrten auch die chinesischen Anleger mit positivem Schwung zurück und brachten der Börse in Shanghai kurz vor dem Wochenende ein Plus ein. In den vergangenen drei Monaten wurden chinesische Aktien durch regulatorische Änderungen, Turbulenzen im Immobiliensektor und in jüngster Zeit durch eine Energiekrise in Mitleidenschaft gezogen, doch davon scheinen sich einige Anleger dennoch nicht abschrecken zu lassen.

"Die Debatte über China ist nicht mehr ganz so negativ. Die Leute fragen sich: Gibt es einen Weg aus der regulatorischen Unsicherheit heraus? Wie viel davon spiegelt sich in den Preisen wider?", sagte Herald van der Linde, Leiter der Aktienstrategie Asien-Pazifik bei HSBC.

Stress levels are rising for global investors as Evergrande’s woes spread to both local and dollar-bond markets. Bloomberg’s China credit tracker shows where the biggest risks lie https://t.co/MczK68SWCp — Bloomberg Markets (@markets) October 8, 2021

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 111,86 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4485 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9292 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1551 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0735 Franken an.

02:00

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,98 Prozent auf 34'754,94 Punkte, so dass die Verluste der vergangenen eineinhalb Wochen wettgemacht wurden. Der S&P 500 stieg um 0,83 Prozent auf 4399,76 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,88 Prozent auf 14'897,13 Punkte nach oben.

Unternehmensseitig rückten die Papiere von Corona-Impfstoffherstellern in den Blick, die in den vergangenen rund acht Wochen deutlich Federn gelassen hatten. Biontech gewannen 4,4 Prozent und Pfizer 1,7 Prozent. Die beiden Partner stellten einen Antrag auf eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff für fünf- bis elfjährige Kinder. Die Papiere von Konkurrentin Moderna legten um 2,3 Prozent zu. Das Biotechnunternehmen kündigte Investitionen von einer halben Milliarde US-Dollar in den Bau einer Impfstoff-Produktionsanlage in Afrika an.

Mit plus 8,5 Prozent waren zudem die Anteile von Levi Strauss gefragt, nachdem der Jeans-Hersteller am Mittwoch nachbörslich Quartalszahlen vorgelegt und den Jahresausblick angehoben hatte. Die Aktien des Ölfelddienstleisters Schlumberger profitierten mit plus 3,6 Prozent von einer Kaufempfehlung durch die Bank JPMorgan.

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)