08:15

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,12 Prozent höher eingeschätzt. 19 von 20 SMI-Aktien stehen im Plus. Am deutlichsten steigt der Titel von Roche (0,33 Prozent). Swisscom fallen 1,4 Prozent. Das Telecom-Unternehmen senkt die Prognose für den Jahresumsatz leicht.

Am breiten Markt verzeichnen Ems (minus 1,4 Prozent), Autoneum (minus 3 Prozent) und Landis+Gyr (minus 2 Prozent) nach der Bekanntgabe der Neunmonatszahlen teils deutliche Abschläge.

Von der EZB seien am Donnerstag keine eindeutigen Aussagen zu ihrem Kurs bei den Anleihekäufen im nächsten Jahr zu erwarten, sagte Robert Greil, Chef-Anlagestratege des Bankhauses Merck Finck. "Diese Oktober-Ratssitzung bildet viel mehr die Brücke zur weit wichtigeren Sitzung am 16. Dezember, bei der die Märkte dann mit mehr Klarheit rechnen können."

Daneben stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Terminplan. Dazu zählen unter anderem die Barometer für die Stimmung der europäischen Verbraucher und Unternehmen. In den USA werden Zahlen um Wirtschaftswachstum im dritten Quartal veröffentlicht. Experten erwarten eine Verlangsamung der auf das Gesamtjahr hochgerechneten Rate auf 2,7 Prozent von 6,7 Prozent im Vorquartal.

+++

07:10

Die UBS senkt das Kursziel für Meyer Burger auf 0,55 von 0,60 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy".

+++

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,04 Prozent tiefer eingeschätzt.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 28'826 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 2000 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

Die Berichte der Unternehmen in der Bilanzsaison riefen den Anlegern die weltweiten Lieferengässe wieder ins Gedächtnis. "Der Markt geht davon aus, dass die Auswirkungen der Chip-Knappheit bis Ende des Jahres abklingen werden. Wenn das Problem jedoch auch im nächsten Jahr bestehen bleibt, werden die Anleger sicherlich weniger zuversichtlich sein, was die Aussichten angeht", sagte Masayuki Murata, General Manager für ausgewogene Portfolioinvestitionen bei Sumitomo Life Insurance.

Focus is turning to whether China Evergrande will stave off default again this week, as creditors prepare to negotiate a debt restructuring that would rank among the largest ever in China https://t.co/dc66UI1SKf

— Bloomberg Markets (@markets) October 28, 2021