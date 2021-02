09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Abschlägen in die neue Handelswoche. Vor allem die steigenden Anleiherenditen bereiten Börsianern zunehmend Sorgen. Dies hatte an der Wall Street am Freitag für eine klar nachlassende Dynamik nach dem europäischen Handelsschluss gesorgt. In Asien präsentieren sich die Märkte zum Wochenstart uneinheitlich. Während der japanische Nikkei steigt, sacken chinesische Blue Chips ab.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr um 0,6 Prozent tiefer bei 10'639 Punkten. Der breite SPI verliert 0,6 Prozent bei 13'327 Zählern.

Nach den Zahlen am Freitag haben sich nun im Anschluss verschiedene Analysehäuser zu Sika (+0,7%) geäussert und ihre Kursziele nach oben angepasst. Der Tenor der Experten lautet: Sika hat auch 2021 gute Wachstumschancen. Sie ist derzeit die einzige SMI-Aktie im Plus.

Stadler Rail (+5,0%) profitiert von einem positiven Analysten-Kommentar. Die Aktie wird von der Grossbank neu zum Kauf empfohlen.

Kaufempfehlung - IPO-Bank UBS sieht bei der Stadler-Rail-Aktie «Licht am Ende des Tunnels» https://t.co/0tfD0KU6wT pic.twitter.com/zm679Uocz9 — cash (@cashch) February 22, 2021

Daneben ziehen noch Kühne+Nagel um 2,5 Prozent an. Das Logistikunternehmen macht einen grossen Expansionsschritt und übernimmt die chinesische Apex International Corporation. Damit wird die Präsenz im asiatischen Raum massiv ausgebaut.

Dem stehen Verluste von über 1 Prozent etwa bei Lonza oder Nestlé gegenüber. Das Kursziel des Nahrungsmittelmultis wird von der US-Bank Goldman Sachs leicht heruntergestuft auf 117 Franken (vorher: 119 Franken). Aber auch der Versicherer Zurich und Pharmariese Roche werden mit einem Minus von je 0,75 Prozent deutlich tiefer gestellt.

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt wird mit Verlusten in die neue Handelswoche starten. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,2 Prozent tiefer bei 10'683 Zählern. Am Freitag schloss der Schweizer Leitindex mit einem Minus von 0,12 Prozent bei 10'704 Punkten.

Ausser Sika (+1,7%) werden sämtliche SMI-Titel tiefer gestellt. Das Spezialitätenchemie-Unternehmen profitiert von einer Reihe von Kurszielerhöhungen.

Am breiten Markt fallen Stadler Rail (+2,7%) positiv auf. Die Aktie des Zugbauers wurde am Morgen von der UBS von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.

07:45

Die Ölpreise sind am Montag mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,02 Dollar. Das waren 88 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 79 Cent auf 60,05 Dollar.

Die Ölpreise rangieren derzeit in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut einem Jahr. Preisauftrieb kam zuletzt aus den USA, wo extrem kaltes Winterwetter zu logistischen Problemen in der Ölversorgung führte. Hinzu kommt der allgemeine Trend steigender Rohstoffpreise, was vor allem auf die Hoffnung konjunktureller Belebung infolge fortschreitender Corona-Impfungen zurückgeht.

Oil gains as U.S. production slowly returns after freeze https://t.co/0tX7Ppneyi pic.twitter.com/QObfyqoFCo — Reuters (@Reuters) February 22, 2021

07:35

UBS stuft das Rating für Stadler Rail auf "Buy" von "Neutral" hoch und erhöht das Kursziel auf 52,00 von 42,50 Franken. Er sei der Meinung, dass es an der Zeit sei, über das kurzfristige Ertragsrisiko hinauszublicken und sich für eine Erholung des Freien Cashflows in Position zu bringen, die ab dem zweiten Halbjahr 21 einsetzen könnte, so Analyst Patrick Rafaisz. Der Experte begründet diese Erwartung mit ausstehenden Zahlungseingängen, die nun aufgeholt werden sollten. Stadler Rail sind am Freitag bei 43,42 Franken aus dem Handel gegangen.

07:15

In Erwartung von Konjunkturdaten wird der Dax am Montag nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern schwächer starten. Am Freitag hatten ermutigende Firmenausblicke den Leitindex 0,8 Prozent höher bei 13.993 Punkten aus dem Handel gehen lassen.

Impulsgebend für den weiteren Handelsverlauf dürfte der Ifo-Geschäftsklimaindex sein. Er gibt den Anlegern Auskunft über die Stimmung in den Chefetagen in Deutschland.

Im Auge behalten die Investoren auch Bitcoin, nachdem die Cyberdevise erneut eine Schallmauer durchbrochen hatte. Am Freitag waren laut Datenanbieter CoinMarketCap alle im Umlauf befindlichen Bitcoin zusammen erstmals mehr als eine Billion Dollar wert gewesen

06:25

Der SMI wird laut Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Börseneröffnung 0,27 Prozent tiefer gehandelt. Am Freitag schloss der Schweizer Leitindex 0,12 Prozent tiefer bei 10'704 Zählern.

06:10

Die asiatischen Aktienmärkte haben in Erwartung eines schnelleren Wirtschaftswachstums und anziehender Inflation am Montag leicht zugelegt. "Die Renditekurven sind steiler geworden, da die Covid-Infektionsraten weiter sinken, Pläne zur Wiedereröffnung diskutiert werden und ein großes US-Konjunkturpaket wahrscheinlich ist", sagte Christian Keller, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Barclays. "Dies signalisiert im Prinzip einen besseren mittelfristigen Wachstumsausblick für die USA und darüber hinaus, da sich andere Kernzinskurven in die gleiche Richtung bewegen", fügte er hinzu.

-U.S. futures ⬇️

-Japan, Hong Kong stocks rise

-Shares in Australia fall

-Copper hits the highest in more than nine years

-Oil rises to $59.75https://t.co/dwewl6Z5iE pic.twitter.com/n4u0Bigt7K — Bloomberg (@business) February 22, 2021

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 30.201 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1944 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

05:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 105,64 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4604 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,8975 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2119 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0878 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,4017 Dollar.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)