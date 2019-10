09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet Donnerstag leicht höher in den Handelstag und hat ein neues Allzeithoch im Blick. Unternehmens-Ergebnisse und freundliche Vorgaben aus den USA bestimmen den Markt. Die US-Notenbank senkte wie erwartet die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte. Zudem signalisierte das Fed nun eine Zinspause. Die jüngsten Entspannungstendenzen in Sachen Handelskonflikte und Brexit würden der Fed nun etwas Luft lassen, um die Wirkung der bisherigen Massnahmen zu bewerten, hiess es in einem Kommentar.

Der SMI notiert gegen 09:15 Uhr um 0,2 Prozent höher auf 10'2077 Punkten und steht damit auf einem neuen Allzeithoch. Am Mittwoch hat der SMI mit einem Minus von 0,03 Prozent nahezu unverändert geschlossen. Im Verlauf hatte der Leitindex mit 10'269,95 Zählern bereits ein Rekordhoch gesetzt.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien der Firmen, die ihren Zwischenbericht veröffentlicht haben. Dabei stehen Geberit (+2,6 Prozent) an der Spitze der Gewinner. Der Sanitärtechnikonzern habe einmal mehr geliefert, heisst es am Markt. Beim Gewinn übertraf die Gruppe gar die Erwartungen.

Auch die Aktien von Swisscom (+0,5 Prozent) reihen sich bei den Gewinnern ein. Der Telekomkonzern hat in den ersten neun Monaten einen Reingewinn von 1,18 Milliarden Franken verbucht. Das ist zwar ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, aber dennoch mehr als die Analysten geschätzt hatten.

Dagegen enttäuschte Swiss Re (-0,1 Prozent) die Anleger. Der Rückversicherer hat in den ersten neun Monaten zwar die Erwartungen der Analysten erreicht. Weil die weltweite Nummer 2 der Branche aber unter anderem erneut hohe Kosten für Katastrophen schultern muss, soll der zweite Teil des Aktienrückkaufs nicht durchführen. "Das stösst den Anlegern sauer auf", sagt ein Händler.

Allgemein sind Finanztitel unter Druck. Credit Suisse (-1,3 Prozent), UBS (-1,2 Prozent), Swiss Life (-0,4 Prozent) und Zurich (-0,2 Prozent) notieren allesamt im Minus.

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel 0,2 Prozent höher. Nur eine Aktien stehen im Minus: Swiss Re büsst um -0,8 Prozent ein. Am Morgen verkündete der Rückversicherer solide Zahlen. Allerdings belasten Grosschäden das Ergebnis.

Positiv fallen Geberit (+0,9 Prozent) und Swisscom (+0,7 Prozent) auf. Beide Konzerne vermeldeten am Morgen gute Neunmonatszahlen.

Der breite Markt bewegt sich mit einem hauchdünnen Plus von 0,08 Prozent weniger. AMS kann vorbörslich Gewinner verzeichnen (+1,5 Prozent).

Asiatische Aktien sind am Donnerstag zunächst gestiegen. Die US-Notenbank (FED) hatte die Zinsen erwartungsgemäß gesenkt, um die wirtschaftliche Expansion auf Kurs zu halten. Auch die Bank of Japan hielt ihre Geldpolitik wie erwartet stabil, sendete aber ein deutliches Signal, dass sie die Zinssätze in Zukunft senken könnte. "Das Größte, was auffällt ist, dass Aktien nach der Fed-Entscheidung besser dastehen", sagte Tsutomu Soma, General Manager bei SBI Securities in Tokio.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 22.918 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1668 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 108,64 Yen und gab 0,2 Prozent auf 7,0397 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9869 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1167 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1023 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2927 Dollar.

An der Wall Street hat der Dow Jones am Mittwoch zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,4 Prozent auf 27.186,69 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 8.303,98 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3.046,77 Punkte zu.

