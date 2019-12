09:15

Händler rechnen im Verlauf wegen des grossen Eurex-Verfalls mit stärkeren Kursausschlägen. Heute Freitag laufen an der Eurex Futures- und Optionskontrakte auf Aktien und Indizes aus. Dabei kann es bei grossen Umsätzen zu hektischen Kursausschlägen kommen.

Die Markteilnehmer versuchen dabei die Kurse in eine für sie günstige Richtung zu lenken. Der Dezember gilt als der grösste und bedeutendste Verfallstermin des Jahres.

Der SMI gewinnt gegen 09:10 Uhr um 0,45 Prozent hinzu. Sämtliche SMI-Titel notieren im Plus, ausser Swatch (-1,8 Prozent) und Swisscom (-0,65 Prozent). Der Telekomkonzern muss wegen eines Verstosses gegen das Kartellgesetz eine Busse von 186 Millionen Franken bezahlen.

Credit Suisse werden um 0,1 Prozent höher indiziert. Die Bank erwartet aus ihrer Beteiligung am Börsenbetreiber SIX einen Vorsteuergewinn von "mindestens 450 Millionen Franken".

Mehr dazu hier: Credit Suisse «frisiert» die Zahlen

Am breiten Markt werden die Anteile von Autoneum um 0,2 Prozent höher indiziert. Die beiden Grossaktionäre Michael Pieper und Peter Spuhler gewähren dem Autozulieferer ein Darlehen von jeweils 20 Millionen Franken bis 15. Januar 2021.

Die Schweizer Börse startet ohne eindeutige Vorzeichen in den vorbörslichen Handel. Der SMI geht laut Daten von Julius Bär 0,1 tiefer in den Handel. Sämtliche SMI-Titel notieren negativ.

SWISS PREMARKET:$SMI -0,10%$SMIM -0,11%$SCMN -1,3% (fined)

Activity bound to the last large options- and futures expiry of this year.$ARYN -0,6%$AUTN +1,4% (loan sharehold.)$GAM unch.

All other shares marginally lower so far.

— cashInsider (@cashInsider) December 20, 2019