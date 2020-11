12:05

Der SMI gewinnt ganz leicht auf 10'538 Punkte. Die Gewinnerliste wird denn auch von zahlreichen Werten angeführt, die eher den traditionellen Branchen zuzurechnen sind. Neben Geberit (+1,7 Prozent) sind auch Kühne+Nagel (+1,1 Prozent) und Schindler (+0,7 Prozent) gefragt. Bei Schindler etwa spekulieren Anleger auch darauf, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China wieder aufhellen dürften, was wiederum einen positiven Effekt auf den Welthandel habe.

Der Pharmazulieferer Lonza (+2,2 Prozent) reitet unterdessen weiterhin auf der Corona-Welle. Der US-Partner Moderna hatte zuletzt angekündigt, möglichst bald ein Update zu seinem Impfstoff zu geben. Ausserdem hat Lonza mit Fujifilm eine Vereinbarung zur Produktion von bestimmten Stammzellen geschlossen.

11:10

Der Höhenflug von Bitcoin geht weiter. Die Cyber-Devise steigt um rund zwei Prozent und ist mit 16'166,97 Dollar so teuer wie zuletzt während des Hypes zum Jahreswechsel 2017/2018. Anleger verfolgten aufmerksam die Digital-Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB), sagt Analyst Timo Emden von Emden Research.

"Sie erhoffen sich Hinweise auf die mögliche Einführung digitaler Staatswährungen." Ausserdem seien Investoren wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie weiter auf der Suche nach Anlage-Alternativen.

11:00

Die explodierenden Coronavirus-Infektionszahlen treiben Anleger wieder in den "sicheren Hafen" Gold. Das Edelmetall verteuert sich um 0,5 Prozent auf 1872 Dollar je Feinunze. "Die zweite Welle wird die wirtschaftliche Erholung voraussichtlich verzögern", sagt Analyst Hitesh Jain vom Brokerhaus Yes. "Dies schürt Verunsicherung und stützt die Edelmetall-Nachfrage."

10:45

Der SMI notiert 0,04 Prozent im Plus. Die Aktie von Lonza (2,4 Prozent) steigt dabei am deutlichsten. Die Index-Schwergewichte Roche und Novartis klettern je 0,3 Prozent.

10:00

Vontobel senkt das Rating für Flughafen Zürich auf "Hold" von "Buy". Das Kursziel bleibt allerdings unverändert 160 Franken (derzeit: 149,40). Analyst Pascal Furger begründet die Rating-Senkung damit, dass der Aktienkurs in die Nähe seines Kursziel gekommen ist. Zudem mangle es ihm derzeit an kurzfristigen Kurskatalysatoren. In den am Mittwoch publizierten schwachen Verkehrszahlen zum Oktober sieht er angesichts der wieder erhöhten Reisebeschränkungen allerdings keine Überraschung. Immerhin sei der Flughafen Zürich aber aus mehreren Gründen noch immer besser für eine Erholung positioniert als die Konkurrenz. So etwa dank der starken Schweizer Wirtschaft und dem hohen Engagement bei Kurzstreckenflügen (über 70 Prozent). Dennoch sieht der Analyst angesichts der zweiten Corona-Welle auf kurze Frist keine Kurstreiber - auch ein Impfstoff brauche noch Zeit.

09:45

Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce kommt bei seiner milliardenschweren Kapitalerhöhung voran. 94 Prozent der neuen Papiere seien von den Aktionären gezeichnet worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Banken versuchten nun, auch die übrigen sechs Prozent an den Mann zu bringen. Sollte das scheitern, würden die Geldhäuser das Paket in die eigenen Bücher nehmen. Die Aktien legten in London bis zu 8,3 Prozent zu und waren Spitzenreiter im Footsie.

09:10

Der SMI lässt um 0,7 Prozent nach. Nach Handelsbeginn fällt er auf 10'467 Punkte. An der Wall Street hatten Standardwerte zur Wochenmitte nach zwei starken Tagen etwas geschwächelt und auch in Asien halten sich die Anleger aktuell eher zurück. Anders sieht es bei den Technologiewerten aus. Mit Kursgewinnen von mehr als 2 Prozente liefert der Technologie-Index Nasdaq 100 starke Vorgaben, denen bereits asiatische Technologietitel folgten.

An den vorangegangenen Tagen war es zu einer Rotation am Markt gekommen, in der sich Investoren verstärkt von jenen Werten getrennt hatten, die von Home-Office und den Lockdown-Massnahmen profitiert hatten. Die Aussicht auf einen Impfstoff war der Auslöser für diesen Sinneswandel bei den Investoren.

Nun warteten Marktteilnehmer auf weitere Nachrichten zu den Entwicklungsfortschritten der einzelnen Pharmakonzerne, sagt ein Händler. Zwar könne die Hoffnung den Markt noch eine Weile stützen, das Risiko einer Korrektur nehme damit auch zu.

Der Versicherer Zurich (+1 Prozent) profitiert von den am Morgen vorgelegten Zahlen. Der Konzern hat im laufenden Jahr nach neun Monaten trotz Corona in der Schadenversicherung etwas mehr an Prämien eingenommen. Dagegen kam es im Neugeschäft der Lebensversicherung zu einem Rückgang.

Beim Branchenkollegen Swiss Life (-1,1 Prozent) kann ein positiver Analystenkommentar den Kursrückgang zunächst nicht verhindern. Die Experten von Julius Bär haben ein neues Kursziel ausgegeben, das mit 430 Franken klar über dem aktuellen vorbörslichen Kurs liegt.

Und der Pharmazulieferer Lonza (+0,6 Prozent) hat eine Partnerschaft mit der japanischen Fujifilm Cellular Dynamics für die Herstellung bestimmter Stammzellen abgeschlossen. Da Zelltherapien in der Pharma-Forschung auf dem Vormarsch sind, wird die Kooperation von Händlern als sinnvoll eingestuft.

Derweil machen sich bei Logitech (+0,9 Prozent) die festen US-Vorgaben für Techwerte bemerkbar. Allerdings hatte die Aktie im Zuge der Sektor-Rotation in den vergangenen Tagen auch erheblich Federn gelassen.

Auch auf der Verliererseite sind vor allem jene Werte zu finden, die in den letzten Tagen besonders stark gesucht waren. Dazu zählen Zykliker wie ABB (-1 Prozent) und LafargeHolcim (-0,8 Prozent) ebenso wie die beiden Grossbanken CS (-0,6 Prozent) und UBS (-1,3 Prozent). Am unteren Ende der Tabelle ist Alcon (-2,1 Prozent), wo am Vortag gute Zahlen noch für Käufe sorgten.

08:10

Der Swiss Market Index wird auch bei Julius Bär tiefer eingeschätzt, und zwar minus 0,5 Prozent. Von den 20 Aktien notieren nur deren drei im Plus, und zwar Swiss Life, Lonza und Zurich (plus 1,3 Prozent). Der Versicherer hat am Morgen die Drittquartalsergebnisse veröffentlicht.

Die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Pandemie präge weiterhin die Stimmung am Markt, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Die weiter steigenden Infektionszahlen bremsten die Börsenrally allerdings. Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden US-Konjunkturdaten, von denen sie sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Notenbank Fed versprechen.

Bei den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe erwarten Experten einen Rückgang auf 735'000 von 751.000 in der Vorwoche. Die Inflationsrate für Oktober habe sich im Monatsvergleich auf 0,1 von 0,2 Prozent verlangsamt. Zugleich steht erneut eine Flut von Firmenbilanzen auf dem Programm. So öffnet unter anderem der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney seine Bücher.

07:20

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,63 Prozent tiefer geschätzt. An der Wall Street hatte auch der Dow Jones am Mittwoch leicht nachgegeben.

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,4 Prozent höher bei 25'459 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1719 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

"Die Märkte warten auf weitere Neuigkeiten über das Virus, daher ist es für Anleger schwierig, Aktien zu verkaufen", sagte Daiju Aoki, Investitionsvorstand für Japan bei UBS Securities. "Diese Erwartungen können Aktien noch einige Wochen am Laufen halten, aber es gibt immer noch Fragen zur Wirksamkeit eines Impfstoffs und zur US-Finanzpolitik. Wir könnten Anfang nächsten Jahres eine Korrektur sehen."

05:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 105,30 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,6174 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9162 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1773 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0789 Franken nach.

03:00

An der Wall Street hat der Dow Jones am Mittwoch nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,1 Prozent auf 29'397,63 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,0 Prozent auf 11'786,43 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 3572,66 Punkte zu.

