08:15

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent nach. Im gestrigen Handel schloss der Leitindex bei 9899 Punkten praktisch unverändert.

Mit Ausnahme der Swiss-Re-Aktie, die unverändert notiert, geben alle Werte aus dem SMI nach. Am deutlichsten ist das vorbörsliche Minus bei ABB, Adecco, CS und UBS, alle mit je minus 0,4 Prozent.

Am breiteren Markt fallen Valora (-1,3 Prozent) nach einer Gewinnwarnung und Flughafen Zürich (-1,7 Prozent) nach einer Verkaufsempfehlung negativ auf.

08:00

Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gestiegen. Am Markt wurden neue Lagerdaten aus den USA als Grund genannt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,18 US-Dollar. Das waren 1,13 Dollar mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,25 Dollar auf 59,08 Dollar.

Für deutlichen Auftrieb sorgten Lagerdaten des amerikanischen Öl- und Gasverbands API. Nach Zahlen vom Dienstagabend sind die landesweiten Rohölvorräte in der vergangenen Woche kräftig gefallen. Dies kann ein Zeichen für eine höhere Nachfrage oder ein fallendes Angebot sein. Die Ölpreise profitierten dadurch.

07:40

Die Bitcoin-Rally geht am Mittwoch weiter: Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuert sich um 14 Prozent und kostet mit 12.954,20 Dollar so viel wie zuletzt vor eineinhalb Jahren. "Anleger reissen sich um Bitcoin, als gäbe es keinen Morgen", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Kursentwicklung Bitcoin in den letzten 12 Monaten, Quelle: cash.ch

06:35

In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,55 Prozent tiefer mit 21.0763 Punkten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan verlor 0,5 Prozent. Fed-Präsident Jerome Powell und der lokale Fed-Chef von St. Louis, James Bullard, hatten am Vorabend die Möglichkeit aggressiver US-Zinssenkungen heruntergespielt.

06:30

Am Devisenmarkt in Fernost gab der Euro zum Dollar auf 1,1357 (1,1412) Dollar nach. Zur japanischen Währung gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 107,385 Yen. Der Euro-Franken-Kurs ist praktisch unverändert bei 1.1086.

(cash/AWP/Reuters)