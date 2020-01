08:20

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich tiefer: Der Index sinkt um 0,08 Prozent auf 10'647 Punkte. Im SMI steht einzig Adecco Group mit 0.62 Prozent im Plus. Die Aktie der Credit Suisse verliert mit 0,15 Prozent am deutlichsten. Der breiter gefasste Index SPI wird vorbörslich 0,04 Prozent tiefer berechnet und liegt damit bei 2811Punkten. Bossard gehören vorbörslich mit minus 2,1 Prozent zu den Verlierern. Die Aktie hatte schon am Vortag 9,45 Prozent an Wert verloren.

+++

08:15

Der japanische Leitindex Nikkei fiel bis zum Handelsschluss um rund ein halbes Prozent auf 23'916,58 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen notierte kurz vor Handelsende ebenso wie der Hang Seng in Hongkong rund ein halbes Prozent im Minus.

Die Euphoriewelle an den Börsen Asiens infolge des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China ist am Mittwoch ein wenig abgeebbt. Für einen Stimmungsdämpfer sorgte ein Medienbericht, nach dem die Zölle für in die USA exportierte Waren aus China Kreisen zufolge trotz der für Mittwoch geplanten Unterzeichnung einer ersten Handelsvereinbarung zunächst nicht gestrichen werden.

+++

08:00

Das Währungspaar EUR/CHF notiert am Mittwochmorgen mit 1,0774 wieder minimal über den Tiefständen vom Vorabend, als es auf 1,0760 fiel und damit auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren.

"Wichtig ist, dass die Marke von 1,0760 Franken hält", hatte damals ein Devisenhändler gemeint. "Sollte diese Unterstützung durchbrochen werden, hat das Währungspaar Luft nach unten bis 1,0720 Franken", so seine Einschätzung. Der Dollar notiert zum Franken zuletzt bei 0,9676 und damit wenig verändert.

+++

07:35

Bitcoin verliert am frühen Mittwochmorgen 2,5 Prozent und liegt bei 8639 Dollar. Seit Anfang Jahr hat die Kryptowährung jedoch schon 20,8 Prozent an Wert gewonnen.

+++

07:00

Schwindende Hoffnungen auf eine anziehende Nachfrage drücken die Preise für Rohöl und Industriemetalle. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,40 Dollar. (-0,09 Prozent). Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sinkt ebenfalls um 0,17 Prozent auf 58,13 Dollar. Kupfer verliert 0,5 Prozent und steht bei 6271 Dollar je Tonne. Investoren seien enttäuscht von der harten Haltung der US-Regierung im Handelsstreit mit China und der Beibehaltung der Strafzölle auf Waren aus der Volksrepublik, sagte Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda.

+++

06:15

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 23'926 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1731 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Vor der Unterzeichung einer Handelsvereinbarung zwischen den USA und China konnten die asiatischen Börsen am Mittwoch ihren Optimismus vom Vortag nicht halten. Die Stimmung wurde durch US-Finanzminister Steven Mnuchins Ankündigung getrübt, wonach die US-Zölle auf chinesische Importwaren vorerst bestehen bleiben würden. "Wir sollten erst nach den Präsidentschaftswahlen im November mit weiteren Zollerleichterungen rechnen, also ist das heutige Abkommen wahrscheinlich das Beste, was wir 2020 kriegen werden", sagte Tapas Strickland, Direktor für Volkswirtschaftslehre bei der National Australia Bank in Sydney.

Trump’s trade deal with China won’t give many U.S. companies relief, as most tariffs will remain https://t.co/ArLpTkbYxc — The Washington Post (@washingtonpost) January 14, 2020

Der vollständige Bericht zur Unterzeichnung des heutigen Handelsabkommen zwischen den USA und China findet sich hier.

+++

06:10

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,88 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,8955 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9673 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1128 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0768 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3025 Dollar.

+++

06:05

Der Goldpreis gewinnt im asiatischen Handel 0,38 Prozent und liegt neu bei 1552,55 Dollar pro Unze. Silber gewinnt ebenfalls 0,47 Prozent und steht nun bei 17,883 Dollar pro Unze. Platin verzeichnet ebenfalls einen Gewinn von 0,61 Prozent und liegt nun bei 991 Dollar pro Unze. Palladium steigt ebenfalls 0,18 Prozent.

Zweifel an einem Wachstumsschub für die Weltwirtschaft durch das Handelsabkommen zwischen den USA und China treibt Anleger wieder verstärkt in Gold. Kopfschmerzen bereite Investoren die Tatsache, dass die US-Strafzölle vorerst bestehen bleiben, sagt Analyst Warren Patterson von der ING Bank.

+++

06:00

Vor der Unterzeichung einer Handelsvereinbarung zwischen den USA und China hat die Wall Street uneinheitlich geschlossen. Im späten Geschäft am Dienstag konnten die New Yorker Börsen ihre Rekordstände nicht halten. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf einen Medienbericht, wonach die USA die milliardenschweren Sonderzölle auf chinesische Waren bis nach der Präsidentenwahl im November beibehalten wollen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 28'939 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 9251 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte ebenfalls 0,2 Prozent auf 3283 Punkte ein.

Für Gesprächsstoff sorgten zudem erste Geschäftszahlen in der Bilanzsaison. Den Auftakt machten die US-Großbanken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo. Für JPMorgan-Aktien ging es um 1,2 Prozent aufwärts. Das Geldhaus schaffte 2019 einen Rekordgewinn. Auch bei der Citigroup lief es rund, die Aktien notierten zuletzt 1,5 Prozent höher. Wells Fargo bekam dagegen die Kosten von Rechtsstreitigkeiten deutlich zu spüren, der Gewinn halbierte sich. Das drückte die Aktien um mehr als fünf Prozent ins Minus.

(cash/AWP/Reuters)