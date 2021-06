06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,13 Prozent höher eingeschätzt.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 28'815 Punkten. Zuvor hatte er leicht im Minus gelegen. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1950 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

Die Märkte seien nach weltweiten Gewinnen an den Börsen "nervös" vor der Veröffentlichung der Daten am Freitag, deren Ergebnisse die Finanzpolitik der US-Notenbank Fed beeinflussen könnten, sagte Steven Daghlian, Marktanalyst bei CommSec in Sydney. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen erwarten für Juni einen Zuwachs von 690'000 Arbeitsplätzen gegenüber 559'000 im Mai.

06:00

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,50 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4559 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9211 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1899 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0963 Franken an.

02:00

An den US-Börsen ist der Rekordlauf am Dienstag mit kleinen Schritten weiter gegangen. Der Dow Jones Industrial hinkt allerdings weiter hinterher. Seine frühen Gewinne verpufften zudem und so ging er letztlich mit plus 0,03 Prozent auf 34'292,29 Punkte fast unverändert aus dem Tag.

Der marktbreite S&P 500 schloss ebenfalls mit plus 0,03 Prozent und stieg damit auf 4291,80 Punkte. Im frühen Handel allerdings war es ihm erstmals in seiner Geschichte gelungen, die Marke von 4300 Punkten zu überwinden. Ebenso stockten die vor allem mit Technologie-Aktien gespickten Nasdaq-Börsen ihre Rekorde auf und konnten sie dann auch halten. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte letztlich um 0,33 Prozent auf 14 572,75 Punkte vor.

Unternehmensseitig stand vor allem der Bankensektor im Fokus. Die führenden Wall-Street-Banken wollen nach bestandenem Stresstest mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Morgan Stanley etwa will die Quartalsdividende auf 70 US-Cent verdoppeln und bis zu zwölf Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe verwenden. Die Papiere legten im S&P 100 als Spitzenwert um 3,4 Prozent zu, während das Papier der Citigroup am Index-Ende 2,6 Prozent einbüsste. Diese Bank will ihre bisherigen Pläne vorerst nicht ändern. Die Dow-Mitglieder Goldman Sachs und JPMorgan indes wollen wie Morgan Stanley oder auch die Bank of America (BofA) ihre Dividende anheben, was der Goldman-Aktie ein Plus von 1,1 Prozent einbrachte. Die Gewinne der JPMorgan-Aktie lösten sich bis Handelsschluss indes in Luft auf, am Ende stand ein Minus von 0,1 Prozent zu Buche. Die Aktien der BofA sanken um 1,6 Prozent.

In den Fokus rückten zudem die Anteile von Moderna , die auf ein Rekordhoch sprangen und schliesslich ein Plus von 5,2 Prozent einfuhren. Sie profitierten davon, dass nun auch Indien den Corona-Impfstoff des US-Biotechunternehmens zugelassen hat. Zudem regt der Moderna-Impfstoff nach Unternehmensangaben auch eine Immunantwort gegen die zuerst in Indien aufgetretene Corona-Variante Delta (B.1.617.2) an.

