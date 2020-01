11:55

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag, dem ersten Handelstag im neuen Jahr, wenig verändert. Während die meisten anderen Börsen schon am Donnerstag dank der Hoffnung auf ein baldiges Handelsabkommen der USA mit China mit starken Kursgewinnen ins neue Jahr gestartet sind, hat ein Militärschlag der USA im Irak die Hoffnung auf einen positiven Jahresauftakt hierzulande durchkreuzt.

Der SMI steht um 11.55 Uhr um 0,3 Prozent tiefer bei 10'584 Einheiten. Der die 30 grössten Werte umfassende SLI Index verliert ebenfalls 0,3 Prozent auf 1'627 Zähler und der breite SPI steht 0,2 Prozent tiefer bei 12'810Punkten. Von den 30 SLI-Werten können nur 8 dazugewinne, 22 verlieren.

Zu den Gewinnern zählen mit dem Bauchemiekonzern Sika (+0,6%), dem Hörgerätehersteller Sonova (+0,5%), Partners Group (0,4%) und des Versicherers Zurich (+0,3%) Aktien, die bereits im vergangenen Jahr kräftig zugelegt hatten.

Gefragt sind aber auch die als defensiv eingestuften Lebensmittelwerte Nestlé (+0,4%). Schwergewicht Novartis schwächt sich dagegen um 0,9 Prozent ab.

Zu uneinheitlichen Kursen gehandelt werden die Grossbanken: UBS steigen mit 0,1 Prozent in die Gewinnzone, während Credit Suisse nach frühen Gewinnen mit 0,7 Prozent ins Minus rutschen. Die CS will nach Abschuss des Aktienrückkaufprogramms im neuen Jahr weitere Aktien für mindestens eine Milliarde Franken zurückkaufen.

Fester sind die Aktien von Sunrise (+0,3%). Am Markt wird der Rücktritt der Führungsriege begrüsst. Nach der geplatzten UPC-Übernahme ziehen sich Verwaltungsratspräsident Peter Kurer und Vizepräsident Peter Schöpfer zurück. Ausserdem tritt auch Unternehmenschef Olaf Swantee zurück und übergibt an Finanzchef André Krause.

Zum ausführlichen Bericht geht's hier.

+++

10:30

Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich im Dezember überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanager-Index (PMI) des Sektors legte um 1,4 Punkte auf 50,2 Zähler zu. Damit knackt der PMI ertsmals wieder die wichtige Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Experten hatten eine Punktzahl unter der Wachstumsschwelle erwartet.

Konjunktur Schweiz - Einkaufsmanager-Index der Industrie knackt die Wachstumsschwelle https://t.co/rMH9qyob9Z — cash (@cashch) January 3, 2020

+++

09:15

Der Schweizer Atienmarkt startet mit Verlusten in das neue Handelsjahr. Die Euphorie von gestern an den europäischen Börsen wird von den politischen Spannungen im Nahen Osten etwas gedämpft. Diese dürften sich nach der Tötung eines iranischen Oberbefehlshabers bei einem US-Luftangriff im Irak verschärfen. Irans oberster Führer hat den USA "schwere Rache" angedroht.

Der SMI steht gegen 09:10 Uhr 0,15 Prozent im Minus. Am vergangenen Montag, der letzten Sitzung 2019, hatte der Leitindex um 1,06 Prozent nachgegeben und das Jahr aber mit einem Plus von gut 26 Prozent beendet.

An der Spitze stehen die Aktien von UBS (+0,7%). Die Papiere von Rivale Credit Suisse (+0,3%) hinken leicht hinterher. Die CS will nach Abschuss des Aktienrückkaufprogramms im neuen Jahr weitere Aktien für mindestens eine Milliarde Franken zurückkaufen.

Grösste Verlierer im SMI sind die konjunkturresistenten Titel Lonza und LafargeHolcim (je -0,9%).

Bei den ebenfalls meist höher gestellten Aktien des breiteren Marktes gibt Sunrise (+0,5%) zu reden. Beim Telekommunikationskonzern kommt es zu Wechseln an der Spitze. Nach der geplatzten UPC-Übernahme tritt Unternehmenschef Olaf Swantee zurück und übergibt an Finanzchef André Krause.

+++

08:30

Der Goldpreis ist am Freitag infolge der schweren Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter gestiegen. Im Hoch kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls knapp 1544 US-Dollar und damit so viel wie seit vergangenen September nicht mehr. Zum Vortag erhöhte sich der Goldpreis in der Spitze um fast 15 Dollar.

Auslöser des jüngsten Preisanstiegs war die Tötung eines iranischen Generals durch einen US-Raketenangriff im Irak. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei kündigte schwere Vergeltung an.

+++

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt steht vor einer festen Eröffnung in das neue Handelsjahr 2020. Laut Daten der Bank Julius Bär notiert der SMI vorbörslichen bei einem Plus von 0,25 Prozent. Sämtiche Blue-Chips notieren im Plus zwischen 0,15 und 0,34 Prozent (ABB). Positive Ausreisser sind die Bankaktien UBS (+0,7%) und CS (+0,5%).

Der breite Markt zeigt sich vorbörslich in ähnlich positiver Verfassung.

+++

07:35

Aus Furcht vor Lieferausfällen decken sich Anleger am Freitag mit Rohöl ein. Die Sorte Brent verteuert sich um 4,4 Prozent auf 69,16 Dollar je Barrel. Das ist der größte Anstieg seit den Angriffen auf saudi-arabische Förderanlagen im September. Die USA töteten bei einem Luftangriff im Irak einen hochrangigen Kommandeur aus dem Iran.

Luftangriffe in Bagdad - US-Militär tötet iranischen Top-General https://t.co/qYfZ7M62EA — cash (@cashch) January 3, 2020

+++

06:35

Nach den Gewinnen in vergangenen Jahr ist die Börse in China am Freitag ins Minus gerutscht.Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. In Tokio blieben die Aktienmärkte feiertagsbedingt erneut geschlossen.

Die Spannungen im Nahen Osten haben beim MSCI-Index eine Rallye ausgelöst, der den höchsten Stand seit mehr als 18 Monaten erreichte. Ein iranischer Oberbefehlshaber wurde bei einem US-Luftangriffe im Irak getötet, was die geopolitischen Spannungen verschärfte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent.

+++

06:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,4 Prozent auf 108,16 Yen und stagnierte bei 6,9647 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9699 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1170 Dollar und gab 0,2 Prozent auf 1,0834 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3134 Dollar.

+++

06:25

Die Rekordrally an den US-Aktienmärkten reisst auch im neuen Jahr nicht ab. Im Sog eines festen Jahresauftakts an den internationalen Handelsplätzen profitierten auch die New Yorker Börsen am ersten Handelstag des Jahres 2020 von einer weiteren Lockerung der chinesischen Geldpolitik und der offenbar bald bevorstehenden Unterzeichnung eines ersten Handelsabkommens zwischen den USA und China.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schwang sich am Donnerstag wie seine anderen grossen New Yorker Indexkollegen in Rekordhöhen. Am Ende legte er um 1,16 Prozent auf 28 868,80 Punkte zu. Er schloss damit nur wenige Zähler unter seiner in den Schlussminuten aufgestellten Bestmarke von knapp 28 873 Punkten.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende um 0,84 Prozent auf 3257,85 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte noch stärker um 1,59 Prozent auf 8872,22 Zähler vor.

(cash/AWP/Reuters)