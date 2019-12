06:35

Die Börse in Tokio hat sich zum Wochenausklang zunächst uneinheitlich gezeigt. Der Handel war vor den Feiertagen von Gewinnmitnahmen geprägt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Freitag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 23.805 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg dagegen um 0,1 Prozent und lag bei 1737 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

+++

06:30

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,33 Yen und stagnierte bei 7,0080 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9790 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1116 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0883 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3021 Dollar.

+++

06:25

Die Aktien-Hausse zum Jahresende reisst nicht ab. Nach einer Pause zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder zugelegt. Mit dem Dow, dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 meldeten drei Leitindizes neue historische Höchstkurse.

Der Dow Jones Industrial rückte um 0,49 Prozent auf 28 376,96 Punkte vor. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,45 Prozent auf 3205,37 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte einen Gewinn von 0,71 Prozent auf 8641,29 Punkte.

(cash/AWP/Reuters)