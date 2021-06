Der Meme-Aktien-Wahnsinn ist zurück - und grösser denn je. Am Mittwoch schossen die Aktien der US-Kinokette AMC in einer wilden Handelssitzung mit plus 95 Prozent auf 62,55 Dollar - im Handelsverlauf hatten die Aktien sogar ein Allzeithoch bei knapp 73 Dollar erreicht. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus aktuell auf 2850 Prozent.

Wie stark der Realitätsverlust an den US-Börsen bereits geworden ist - die Kinokette schreibt seit 2019 rote Zahlen -, zeigt sich in der AMC-Kursgrafik. Der Meme-Hype von Ende Januar, als die Aktien von AMC im Windschatten von Gamestop hochgetrieben wurden, erscheint nur noch als verschwindend klein.

Kursverlauf der AMC-Aktien seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Professionelle Anleger, die im Nachgang des Januar-Hypes das WallStreetBets-Forum von Reddit verteufelten und nicht ernst genommen haben, werden mit den jüngsten Kurskapriolen bei den Meme-Aktien auf dem falschen Fuss erwischt - dies trifft insbesondere auf Leerverkäufer zu. Im WallStreetBets-Forum von Reddit diskutieren Teilnehmer über Aktien- und Optionshandel.

In vielerlei Hinsicht spiegelt der aktuelle Anstieg bei AMC die Meme-Aktien-Manie von Anfang des Jahres wider. Heute wie damals wurden stark leerverkaufte und wirtschaftlich strauchelnde Unternehmen wie Gamestop von Kleinanlegern, die sich auf Reddit-Foren organisierten, in die Höhe getrieben. Meme-Begriffe wie "stonks", "diamond hands" und "to the moon" fanden Eingang in das Finanzlexikon.

«Short Squeeze» bei AMC

Am Donnerstag beträgt das vorbörsliche Kursminus bei AMC knapp 2 Prozent. Während die Reddit-Kleinanleger weiter zukaufen, müssen sich die Leerverkäufer wohl oder übel eindecken. Ein "Short Squeeze" ist in vollem Gange. Der Anteil der leerverkauften AMC-Aktien hat sich seit Ende Mai von 30 Prozent auf aktuell 20 Prozent vermindert.

Ein "Short Squeeze" passiert in der Regel bei Aktien mit hohen Leerverkaufsquoten. Wenn der Kurs dann wider Erwarten deutlich steigt und sich viele Shortseller - diese setzen auf fallende Kurse - spontan mit Aktien eindecken müssen, kommt es zu diesem Squeeze. Mehr zum Thema Leerverkauf und "Short Squeeze" finden Sie hier.

AMC ist zwar aktueller König der Meme-Aktien. Doch auch die Einzelhandelskette Gamestop, die Nummer Eins von Anfang Jahr, ist wieder dabei. In den letzten vier Wochen ist der Titel um 75 Prozent in die Höhe geschossen und steht damit 1398 Prozent höher als Anfang Januar.

Kursverlauf der Gamestop-Aktien seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Im Gegensatz zu AMC hat Gamestop immerhin kürzlich seine Geschäftsstrategie verändert. Das Unternehmen will sich auf das vernachlässigte E-Commerce-Geschäftes konzentrieren und damit eine Trendwende herbeiführen. Dies lässt einen Teil des Kurswachstums auch als Wachstumsfantasien abtun, rechtfertigt aber nicht die Börsenkapitalisierung von 17,6 Milliarden Dollar.

Reddit-Kleinanleger lieben Krisenunternehmen

Während bei Gamestop Wachstumsfantasien zumindest einen kleinen Einfluss auf den starken Kursanstieg haben, ist die Lage bei den Blackberry-Aktien komplett eine andere. Das kanadische Unternehmen verzeichnet seit Jahren kein Umsatzwachstum und macht Verluste.

Die Reddit-Community hat bei Blackberry – das Unternehmen entwickelt heutzutage Software und nicht mehr die gleichnamigen Smartphones - bereits im Januar einen "Short Squeeze" verursacht. Dieses Szenario könnte sich aktuell auch hier wiederholen. Die Reddit-Kleinanleger setzen auf jeden Fall darauf und haben die Blackberry-Aktien in den letzten vier Wochen 87 Prozent nach oben getrieben. Seit Jahresbeginn steht die Aktie damit 130 Prozent höher. Heute verlieren die Aktien vorbörslich rund 4 Prozent.

Kursverlauf der Blackberry-Aktien seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Während Blackberry, Gamestop und AMC vielen Anlegerinnen und Anleger bekannt sind, rufen folgende Meme-Aktien wohl keine Resonanz hervor: Koss und Bed Bath & Beyond. Die Aktien des Kopfhörerherstellers Koss sind am Mittwoch um 68 Prozent in die Höhe geschossen – plus 1080 Prozent sei Jahresbeginn.

Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 205 Millionen Dollar. Dies bei einem Unternehmen, das in den ersten drei Monaten des Jahres einen Umsatz von knapp vier Millionen erzielt hat und Verluste schreibt. Im heutigen vorbörslichen Handel verliert die Aktie jedoch 14 Prozent.

Die Geschäftszahlen bei Bed Bath & Beyond, ein US- Einzelhandelsunternehmen, das Küchen- und Haushaltsartikel sowie Ausstattungen für Bäder, Schlaf- und Wohnzimmer verkauft, sind nicht besser. Der Umsatz ist seit 2018 rückläufig, ein positives Ergebnis selten.

Die Ankündigung von Bed Bath & Beyond vom Mittwoch, in den nächsten fünf Monaten sechs Eigenmarken auf den Markt bringen, hat das Unternehmen zurück in den Fokus der Reddit-Zocker geholt. Die Aktie stieg 62 Prozent auf 44 Dollar an und nähert sich dem Januar-Niveau mit grossen Schritten. Heute verlieren die Aktien vorbörslich 10 Prozent.

Kursverlauf der Bed Bath & Beyond-Aktien seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Der Anstieg könnte bei Bed Bath & Beyond dennoch weitergehen, zeichnet sich hier ebenfalls ein "Short Squeeze" ab. Es sind aktuell noch gut 32 Prozent der Aktien leerverkauft.

Die Geschichte wiederholt sich: Anlegerinnen und Anleger, die bei den Meme-Aktien jetzt noch einsteigen und auf den fortschreitenden "Short Squeeze" setzen, nehmen ein grosses Risiko auf sich. Wer den Ausstieg wie letzten Februar verpasst, trifft das alte Jagd-Sprichwort: "Den Letzten beissen die Hunde."