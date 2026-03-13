Ein Medienbericht über eine Verzögerung bei Metas neuem Modell für Künstliche Intelligenz (KI) macht der Aktie zu schaffen. Die Titel der Facebook-Mutter geben an der Wall Street rund drei Prozent nach. Meta habe die Veröffentlichung des KI-Modells «Avocado» von März auf mindestens Mai verschoben, ‌berichtete die Zeitung «The ⁠New York Times» unter Berufung auf Insider. Grund sei die geringere Leistungsfähigkeit des Produkts im Vergleich zu den neuesten Angeboten der Konkurrenz. «Wie bereits angekündigt, wird unser nächstes Modell gut sein. Noch wichtiger ⁠ist uns jedoch, zu zeigen, wie schnell wir uns entwickeln», sagte ein Pressesprecher von Meta der Nachrichtenagentur Reuters.