Der Dax kann seine anfänglichen Gewinne nicht halten und verliert 0,2 Prozent auf 23'760 Punkte. In den Handel war er bis zu 0,9 Prozent ‌fester gestartet. ⁠Die zunächst fallenden Ölpreise hatten den deutschen Leitindex gestützt. Das Nordseeöl Brent und das Nordseeöl WTI nahmen ihren Aufwärtstrend der vergangenen Tage jedoch ⁠wieder auf. Brent und WTI notieren am Vormittag 1,1 und 2,4 Prozent fester bei 86,39 beziehungsweise 83,37 Dollar je Fass. Laut Bloomberg News schliesst die Trump-Regierung vorerst den ‌Einsatz des Finanzministeriums für den Handel mit Öl-Futures aus. Berichte über eine mögliche Intervention der USA ‌am Terminmarkt hatten zuvor die Runde gemacht. Dies hatte unter anderem ​den Ölpreis gedrückt.