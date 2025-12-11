Die erneute Zinssenkung der US-Notenbank Fed belastet den Dollar am Devisenmarkt. Der Dollar-Index fällt um bis zu 0,3 Prozent auf 98,54 Punkte, das ist der tiefste Stand seit Ende Oktober. Der Euro zog nach dem Entscheid am Mittwochabend an und liegt Donnerstagfrüh mit zeitweise 1,1707 Dollar auf dem höchsten Stand seit fast zwei Monaten. Die US-Notenbank senkte ihren Leitzins wie erwartet zum dritten Mal in Folge um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Anleger stellten sich nach den drei aufeinanderfolgenden Lockerungsschritten nun zwar auf ein geringeres Zinssenkungstempo ein. Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell deuteten allerdings darauf hin, «dass die Risiken für die Inflation nicht so dramatisch sind wie die Risiken für den Arbeitsmarkt», sagt Commerzbank-Analyst Michael Pfister. «Das würde den Weg nach einer Pause im Januar für weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr freimachen.»