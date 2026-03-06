Nach dem ⁠zuletzt rasanten Ölpreisanstieg ist am Freitag Durchatmen angesagt. Das ‌Nordseeöl Brent verbilligt sich in ‌der Spitze um ​2,6 Prozent auf 83,16 Dollar je Fass. Das US-Öl WTI wird mit 78,24 Dollar je Fass zeitweise 3,4 Prozent niedriger ‌gehandelt. Wegen der Furcht vor langfristigen Lieferstörungen durch den Krieg in Nahost hatten sich Brent ​und WTI in dieser Woche ​um gut 16 ​beziehungsweise 19 Prozent verteuert. Anleger hoffen nun auf ‌Massnahmen der US-Regierung, um den Ölpreisanstieg zu begrenzen. Ein Beamter des Weissen Hauses brachte am ​Donnerstag ​mögliche Massnahmen ⁠am Öl-Future-Markt ins Spiel, ohne jedoch ​Einzelheiten zu ⁠nennen. Das US-Finanzministerium erteilte ausserdem Ausnahmegenehmigungen für Unternehmen, ‌um mit dem Kauf von sanktioniertem russischem Öl auf Tankern zu ‌beginnen und so die Lieferengpässe ​zu verringern.