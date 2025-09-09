Heute dürften die Anleger zudem auf revidierten Daten vom US-Arbeitsmarkt blicken. Diese werden einmal jährlich veröffentlicht und sind laut Experten nur schwer zu schätzen. Die US-Wirtschaft könnte 700'000 bis eine Million Stellen weniger geschaffen haben als ursprünglich gemeldet, wird am Markt befürchtet. Eine deutliche Revision könnte das Fed dazu bewegen, gleich mehrmals an der Zinsschraube zu drehen. Ein anderes Thema, mit dem sich die Anleger auseinandersetzen müssten, sei die politische Krise in Frankreich, heisst es weiter. Bislang habe diese die Märkte noch nicht stärker beeinflusst. Aber sollte die zu erwartende Hängepartie bis zur Bildung einer neuen Regierung dauern, könnte dies manche Marktteilnehmer nervös machen.