Die Aussicht auf ‌einen ⁠Zusammenschluss mit dem US-Kosmetikkonzern Estee Lauder sorgen bei Anlegern des spanischen ⁠Rivalen Puig für Euphorie. Puig-Aktien schiessen in der Spitze um knapp 17 ‌Prozent nach oben, nachdem beide Unternehmen am Montag ‌entsprechende Gespräche bestätigt hatten. Die ​Aktien von Estee Lauder hatten zum Handelsschluss am Vortag um rund sieben Prozent nachgegeben, liegen im vorbörslichen US-Handel aber leicht im Plus. Ein Zusammenschluss mit dem spanischen Kosmetikkonzern, zu dem Marken wie ‌Jean Paul Gaultier und Rabanne gehören, würde einen Luxus-Kosmetikkonzern mit einem Wert von 40 Milliarden Dollar schaffen. «Das Wachstum schrumpft, die Unsicherheit aufgrund ​der Geopolitik und des chinesischen Marktes nimmt zu», sagte ​Stefan Bauknecht, Portfoliomanager bei der DWS. «Konsolidierung ​und Grösse sind daher eine Antwort, wenn man in diesem Umfeld gewinnen ‌will.»