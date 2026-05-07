Nach der Abschwächung des Vortages hat sich der US-Dollar auf leicht tieferem Niveau stabilisiert. Derzeit notiert das Währungspaar EUR/USD bei 1,1752 und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Auch zum Franken steht der US-Dollar mit 0,7789 ähnlich wie vor einigen Stunden und unter der Marke von 0,78, die er am Vortag unterschritten hatte. Wenig Bewegung zeigt sich entsprechend auch zwischen dem Euro und dem Franken. Ein Euro wird derzeit zu 0,9154 gehandelt, am Vorabend waren es 0,9148.